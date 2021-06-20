كريم النشا والزبادي السحري لتبييض وشد الوجه وإزالة الاسمرار والبقع مهما كان درجة السواد

ترغب النساء في الحصول على وجه ابيض ومشرق، فتقوم باستخدام مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس والبودرة، ولكن هذه المنتجات تكون بلا فائدة وتسبب العديد من الأضرار والتلف للوجه، واليوم سوف نقدم لكي سيدتي بعض الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه بأمان ودون أن تسبب أي أضرار، ومن هذه الماسكات الطبيعية، ماسك النشا والزبادي لتبيض الوجه.ماسك النشا والزبادي لتبييض الوجه
من أفضل الماسكات التي تعمل علي تبيض الوجه بسرعة كبيرة، ومن أول استخدام، ماسك الزبادي والنشا لتبيض الوجه، وسوف نقدم لكِ سيدتي كل شيء بالتفصيل عن ماسك الزبادي والنشا لتبيض الوجه.
مكونات ماسك الزبادي والنشا
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- عصير نصف ليمونة صغيرة الحجم.
- وعاء صغير نظيف.
- فرشاة فرد الماسكات.
- في وعاء صغير نظيف يتم مزج النشا مع الزبادي بالإضافة إلى ذلك عصير الليمون.
- بعد الحصول على قوام متجانس، يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، وتجفيفه جيدًا بواسطة منشفة قطنية.
- بعد ذلك يتك فرد ماسك الزبادي والنشا على الوجه، بواسطة فرشاة فرد الماسكات أو باستخدام أصابع اليد.
- يترك خليط النشا والزبادي على الوجه لمدة ساعة إلا ربع.
- بعدها يتم غسل الخليط بالماء الفاتر، وتجفيف الوجه جيدًا.
- ستلاحظين الفرق من أول استخدام، للحصول على أفضل النتائج ووجه ابيض مثل الحليب، يتم تكرار تطبيق ماسك النشا والزبادي، 4 مرات في الأسبوع ولمدة شهر ونصف.
- يعمل على محاربة التجاعيد، وعلامات الشيخوخة المبكرة.
- ينقي البشرة من حب الشباب المزعج.
- توحيد لون البشرة، العمل على إزالة البقع الداكنة منها.
- مرطب وغذي للبشرة.
- التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين.
- المحافظة على صحة البشرة وشبابها.
- تخليص البشرة من الحروق التي تنتج عن أشعة الشمس الضارة.
- جعل البشرة بيضاء اللون مثل بشرة الأطفال الصغار.
- زيادة نضارة جلد الوجه.
الوسوم
ترغب النساء في الحصول على وجه ابيض ومشرق، فتقوم باستخدام مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس والبودرة، ولكن هذه المنتجات تكون بلا فائدة وتسبب العديد من الأضرار والتلف للوجه، واليوم سوف نقدم لكي سيدتي بعض الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه بأمان ودون أن تسبب أي أضرار، ومن هذه الماسكات الطبيعية، ماسك النشا والزبادي لتبيض الوجه.ماسك النشا والزبادي لتبييض الوجه
من أفضل الماسكات التي تعمل علي تبيض الوجه بسرعة كبيرة، ومن أول استخدام، ماسك الزبادي والنشا لتبيض الوجه، وسوف نقدم لكِ سيدتي كل شيء بالتفصيل عن ماسك الزبادي والنشا لتبيض الوجه.
مكونات ماسك الزبادي والنشا
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- عصير نصف ليمونة صغيرة الحجم.
- وعاء صغير نظيف.
- فرشاة فرد الماسكات.
- في وعاء صغير نظيف يتم مزج النشا مع الزبادي بالإضافة إلى ذلك عصير الليمون.
- بعد الحصول على قوام متجانس، يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، وتجفيفه جيدًا بواسطة منشفة قطنية.
- بعد ذلك يتك فرد ماسك الزبادي والنشا على الوجه، بواسطة فرشاة فرد الماسكات أو باستخدام أصابع اليد.
- يترك خليط النشا والزبادي على الوجه لمدة ساعة إلا ربع.
- بعدها يتم غسل الخليط بالماء الفاتر، وتجفيف الوجه جيدًا.
- ستلاحظين الفرق من أول استخدام، للحصول على أفضل النتائج ووجه ابيض مثل الحليب، يتم تكرار تطبيق ماسك النشا والزبادي، 4 مرات في الأسبوع ولمدة شهر ونصف.
- يعمل على محاربة التجاعيد، وعلامات الشيخوخة المبكرة.
- ينقي البشرة من حب الشباب المزعج.
- توحيد لون البشرة، العمل على إزالة البقع الداكنة منها.
- مرطب وغذي للبشرة.
- التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين.
- المحافظة على صحة البشرة وشبابها.
- تخليص البشرة من الحروق التي تنتج عن أشعة الشمس الضارة.
- جعل البشرة بيضاء اللون مثل بشرة الأطفال الصغار.
- زيادة نضارة جلد الوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا والزبادي السحري لتبييض وشد الوجه وإزالة الاسمرار والبقع مهما كان درجة السواد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.