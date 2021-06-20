كريم النشا والزبادي السحري لتبييض وشد الوجه وإزالة الاسمرار والبقع مهما كان درجة السواد

ترغب النساء في الحصول على وجه ابيض ومشرق، فتقوم باستخدام مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس والبودرة، ولكن هذه المنتجات تكون بلا فائدة وتسبب العديد من الأضرار والتلف للوجه، واليوم سوف نقدم لكي سيدتي بعض الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه بأمان ودون أن تسبب أي أضرار، ومن هذه الماسكات الطبيعية، ماسك النشا والزبادي لتبيض الوجه.

من أفضل الماسكات التي تعمل علي تبيض الوجه بسرعة كبيرة، ومن أول استخدام، ماسك الزبادي والنشا لتبيض الوجه، وسوف نقدم لكِ سيدتي كل شيء بالتفصيل عن ماسك الزبادي والنشا لتبيض الوجه.

مكونات ماسك الزبادي والنشا

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

عصير نصف ليمونة صغيرة الحجم.

وعاء صغير نظيف.

فرشاة فرد الماسكات.

في وعاء صغير نظيف يتم مزج النشا مع الزبادي بالإضافة إلى ذلك عصير الليمون.

بعد الحصول على قوام متجانس، يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، وتجفيفه جيدًا بواسطة منشفة قطنية.

بعد ذلك يتك فرد ماسك الزبادي والنشا على الوجه، بواسطة فرشاة فرد الماسكات أو باستخدام أصابع اليد.

يترك خليط النشا والزبادي على الوجه لمدة ساعة إلا ربع.

بعدها يتم غسل الخليط بالماء الفاتر، وتجفيف الوجه جيدًا.

ستلاحظين الفرق من أول استخدام، للحصول على أفضل النتائج ووجه ابيض مثل الحليب، يتم تكرار تطبيق ماسك النشا والزبادي، 4 مرات في الأسبوع ولمدة شهر ونصف.