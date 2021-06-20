طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي في 10 دقائق من المنزل

عند تحضير الكفتة المشوية نعتمد في البداية على البهارات اللذيذة والتي تضيف نكهات مختلفة رائعة لجميع الوجبات التي تدخل في طريقة تحضيرها، تعتبر الكفتة من الوجبات التي يدخل اللحم من المكونات الأساسية لتحضيرها بالإضافة إلي بعض الخضراوات حسب الرغبة مثل البصل والطماطم والفلفل وغيرهم، تتميز الكفتة المشوية بالرائحة التي تجذب الجميع حتى أنه لا يوجد شخص لا يحب الكفتة يزداد الإقبال عليها من الأطفال والشباب والكبار وتتميز بالفوائد الغذائية لذلك فهي وجبة صحية ويتم تحضير بعض الأطباق بجانب الكفتة مثل الطحينة والثومية والسلطات المختلفة وأطباق من الأرز أو الخبز ونقدم لكم موضوع اليوم هو طريقة تحضير الكفتة المشوية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكفتة المشوية طريقة تحضير الكفتة المشوية المكونات: نصف كيلو جرام من اللحم المفروم الطازج.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة كمون وزعتر وأخري.

ثلاث وحدات من البصل متوسطة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

بقدونس. طريقة التحضير: تحضير المفرمة ونضع كلاً من البصل والبقدونس معاً حتى يتم فرمهم عن طريق مفرمة الخلاط ثم إضافة الملح والبهارات الأخري التي سبق ذكرها وخل التفاح. نضع اللحم في طبق مناسب لحجمه ثم إضافة مزيج البصل السابق على اللحم وتقليبهم معاً بحيث تصبح المكونات خليط واحد، نترك اللحم مع التتبيلة لمدة تتراوح بين الساعتين إلي ثلاث ساعات حتى يأخذ اللحم مذاق التتبيلة ويفضل وضعها في الثلاجة. تشكيل أصابع الكفتة على هيئة أصابع باليدين ووضعها في صينية بها شرائح من البصل أو البطاطس ثم إدخالها الفرن حتى يتغير لونها ورائحتها وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. يمكن الإستغناء عن بعض الإضافات من التوابل ووضع التوابل حسب الرغبة ولكن لا يفضل إضافة النكهات الصناعية بسبب التأثيرات السلبية لها على الصحة. طريقة التحضير: الوسوم

عند تحضير الكفتة المشوية نعتمد في البداية على البهارات اللذيذة والتي تضيف نكهات مختلفة رائعة لجميع الوجبات التي تدخل في طريقة تحضيرها، تعتبر الكفتة من الوجبات التي يدخل اللحم من المكونات الأساسية لتحضيرها بالإضافة إلي بعض الخضراوات حسب الرغبة مثل البصل والطماطم والفلفل وغيرهم، تتميز الكفتة المشوية بالرائحة التي تجذب الجميع حتى أنه لا يوجد شخص لا يحب الكفتة يزداد الإقبال عليها من الأطفال والشباب والكبار وتتميز بالفوائد الغذائية لذلك فهي وجبة صحية ويتم تحضير بعض الأطباق بجانب الكفتة مثل الطحينة والثومية والسلطات المختلفة وأطباق من الأرز أو الخبز ونقدم لكم موضوع اليوم هو طريقة تحضير الكفتة المشوية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكفتة المشوية طريقة تحضير الكفتة المشوية المكونات: نصف كيلو جرام من اللحم المفروم الطازج.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة كمون وزعتر وأخري.

ثلاث وحدات من البصل متوسطة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

بقدونس. طريقة التحضير: تحضير المفرمة ونضع كلاً من البصل والبقدونس معاً حتى يتم فرمهم عن طريق مفرمة الخلاط ثم إضافة الملح والبهارات الأخري التي سبق ذكرها وخل التفاح. نضع اللحم في طبق مناسب لحجمه ثم إضافة مزيج البصل السابق على اللحم وتقليبهم معاً بحيث تصبح المكونات خليط واحد، نترك اللحم مع التتبيلة لمدة تتراوح بين الساعتين إلي ثلاث ساعات حتى يأخذ اللحم مذاق التتبيلة ويفضل وضعها في الثلاجة. تشكيل أصابع الكفتة على هيئة أصابع باليدين ووضعها في صينية بها شرائح من البصل أو البطاطس ثم إدخالها الفرن حتى يتغير لونها ورائحتها وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. يمكن الإستغناء عن بعض الإضافات من التوابل ووضع التوابل حسب الرغبة ولكن لا يفضل إضافة النكهات الصناعية بسبب التأثيرات السلبية لها على الصحة. طريقة التحضير:

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