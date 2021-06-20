عمل فتة لحمة مصرية في المنزل بأبسط طريقة

الفتة المصرية من الأكلات المفضلة لدي الكثير فبعشقها الكبار والصغار وتتفنن النساء في البيوت في طهيها، وتختلف كل بلد في تحضيرها عن البلد الأخري، فهناك الفته المصرية والسورية والسعودية والبنانية فلسطينية، وهي من الأكلات المهمة في أيام عيد الأضحى المبارك وسوف نوضح لكم طريقة عمل الفتة المصرية بالشرح والتفصيل. مكونات الفتة المصرية كيلو لحمة بتلو أو لحم غنم حسب الطلب. نصف كيلو من الأرز المصري أو كيلو حسب أفراد الأسرة. حبة بصل مفرومة متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة فلفل اسود. ربع ملعقة صغيرة بهارات لحمة. ملعقة كبيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة سكر. مستكة وحبهان. ملعقتان زيت نباتي. مكونات الفتة المصرية مكونات الصلصة: كيلو طماطم مضروب في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ربع ملعقة كبيرة سكر.

شطه حارة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات طشة الفتة: ثوم مفروم ثلاث ملعقة كبيرة. ربع كوب من الخل. ربع كوب من المرقة أو الماء. مكونات الخبز: خبز مجفف حسب عدد أفراد الأسرة. سمن أو زبدة. زيت نباتي. طريقة تحضير فتة اللحم قومي بغسل الارز جيداَ، ثم ضعيه في وعاء مناسب علي النار وضعي كمية مناسبة من المرقة أو الماء، وملعقة كبيرة من الملح ثم قلبيه جيداَ حتي بتشرب.

ثم قومي بتهدئة النار، واتركيه علي نار هادئة حتي ينضج. طريقة تحضير فتة اللحم طريقة تحضير المرقة: قومي بغسل اللحم، ثم ضعي وعاء مناسب علي النار به كمية مناسبة من الماء وعندما يصل لحد الغليان ضعي به كمية اللحم وورق الوري والمستكة والحبهان.

وأيضاَ ضيفي له بصل صغيرة الحجم مقشرة ومغسولة وحبة من الجزر مقطعة حلقات وبهار اللحم والفلفل الأسود، واتركيه علي نار متوسط لحد السوي. طريقة عمل الصلصة: ضعي ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن ثم ضيفي الثوم المهروس، ثم يقلب لحد أن يصيح لونه ذهبي.

ضيفي عصير الطماطم ، وملعقتين صلصة الطماطم الي الثوم ثم قلبيه جيداَ، ثم ضيفي الملح والسكر والقرفة والفلفل الأسود، واتركيه علي النار لحد أن يتسبك. طريقة عمل الطشة: ضعي وعاء علي النار، ضيفي السمن والثوم ويقلب جيداَ حتي يصبح لونه ذهبي، ثم ضيفي الخل والملح، ثم ارفعيه من علي النار.

قومي بغرف أطباق التقديم، ضعي الخبز المحمر وضعي فوقه كمية من المرقة ثم ضيفي فوقها الارز، ثم الصلصة ثم طشة الخل والثوم ثم اللحم. الوسوم

الفتة المصرية من الأكلات المفضلة لدي الكثير فبعشقها الكبار والصغار وتتفنن النساء في البيوت في طهيها، وتختلف كل بلد في تحضيرها عن البلد الأخري، فهناك الفته المصرية والسورية والسعودية والبنانية فلسطينية، وهي من الأكلات المهمة في أيام عيد الأضحى المبارك وسوف نوضح لكم طريقة عمل الفتة المصرية بالشرح والتفصيل. مكونات الفتة المصرية كيلو لحمة بتلو أو لحم غنم حسب الطلب. نصف كيلو من الأرز المصري أو كيلو حسب أفراد الأسرة. حبة بصل مفرومة متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة فلفل اسود. ربع ملعقة صغيرة بهارات لحمة. ملعقة كبيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة سكر. مستكة وحبهان. ملعقتان زيت نباتي. مكونات الفتة المصرية مكونات الصلصة: كيلو طماطم مضروب في الخلاط.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ربع ملعقة كبيرة سكر.

شطه حارة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات طشة الفتة: ثوم مفروم ثلاث ملعقة كبيرة. ربع كوب من الخل. ربع كوب من المرقة أو الماء. مكونات الخبز: خبز مجفف حسب عدد أفراد الأسرة. سمن أو زبدة. زيت نباتي. طريقة تحضير فتة اللحم قومي بغسل الارز جيداَ، ثم ضعيه في وعاء مناسب علي النار وضعي كمية مناسبة من المرقة أو الماء، وملعقة كبيرة من الملح ثم قلبيه جيداَ حتي بتشرب.

ثم قومي بتهدئة النار، واتركيه علي نار هادئة حتي ينضج. طريقة تحضير فتة اللحم طريقة تحضير المرقة: قومي بغسل اللحم، ثم ضعي وعاء مناسب علي النار به كمية مناسبة من الماء وعندما يصل لحد الغليان ضعي به كمية اللحم وورق الوري والمستكة والحبهان.

وأيضاَ ضيفي له بصل صغيرة الحجم مقشرة ومغسولة وحبة من الجزر مقطعة حلقات وبهار اللحم والفلفل الأسود، واتركيه علي نار متوسط لحد السوي. طريقة عمل الصلصة: ضعي ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن ثم ضيفي الثوم المهروس، ثم يقلب لحد أن يصيح لونه ذهبي.

ضيفي عصير الطماطم ، وملعقتين صلصة الطماطم الي الثوم ثم قلبيه جيداَ، ثم ضيفي الملح والسكر والقرفة والفلفل الأسود، واتركيه علي النار لحد أن يتسبك. طريقة عمل الطشة: ضعي وعاء علي النار، ضيفي السمن والثوم ويقلب جيداَ حتي يصبح لونه ذهبي، ثم ضيفي الخل والملح، ثم ارفعيه من علي النار.

قومي بغرف أطباق التقديم، ضعي الخبز المحمر وضعي فوقه كمية من المرقة ثم ضيفي فوقها الارز، ثم الصلصة ثم طشة الخل والثوم ثم اللحم.

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