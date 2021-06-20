طريقه عمل تشيز كيك بصوص الكراميل

تشيز كيك بصوص الكراميل تعد من أشهى الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وهى وصفة مغذية ومفيدة لاحتوائها على الزبادي والحليب والقشطة ولها طرق عديدة ومختلفة ومتنوعة وتعد وصفة سهلة وبسيطة ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل ويمكن عمله بارد أوسخن ويمكن أن تقدم في المناسبات المختلفة بجانب العديد من الحلويات ألذيذة مثل البسبوسه بجوز الهند أو كيكه الشوكولاته والفانيليا أو كيكه البرتقال الهشه وسوف نقدم اهم الأسرار لطريقة عمل التشيز كيك بصوص الكراميل . المقادير المطلوبة لعمل تشيز كيك 2 كيس بسكويت ساده .

2 كوب من اللبن البودر.

كوب من الحليب .

2 ملعقه كبيرة من الكريم شانتيه الخام .

2 ملعقه كبيره جيلاتين بودر.

كوب من الزبادي .

رشه من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة من ألقشطه اللبن .

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر البودر . مقادير صوص الكراميل كيس من صوص الكراميل .

كوب وربع من الحليب . طريقة عمل التشيز كيك نبدأ بطحن البسكوت في الكبة مع الماء الدافئ أو اللبن الدافئ ويفضل استخدام اللبن.

نقوم بإحضار صنية ونقوم بوضع طبقة من ورق الفويل ونتأكد من تغطية جميع الجوانب ونضع ملعقة صغيرة من الزيت وندهنها جيدا.

ثم نضيف معجون البسكويت ونفرده جيدا ونضغطه جيدا حتى يتماسك ونضعها في الفريزر لمدة نصف ساعة .

نقوم بإذابة الجيلاتين في كوب من الماء ونضعه على النار بدرجة حرارة هادئة حتى الذوبان ونتركه حتى يبرد.

نقوم بعمل الكريمة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الكريم شانتيه والقشطة والسكر والملح والفانيليا والزبادي واللبن ونخفقهم جيدا ثم نضيف الجيلاتين مع باقي المكونات ونضربهم في الخلاط حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

ثم نضيف الخليط على معجون البسكوت ونضعه لمدة ساعة في الفريزر.

نقوم بعمل صوص الكراميل بإضافة كيس الكراميل إلى كوب وربع من اللبن البارد ونقوم برفعهم على النار مع استمرار التقليب حتى تمام الذوبان ونتركه حتى يبرد .

وباستخدام كيس من البلاستيك نقوم بتفريغ الصوص في الكيس ونقوم بعمل فتحة فالكيس حتى نستطيع أن نزين التشيز كيك .

بعد تجميد الكريمة لمدة ساعة نضيف الصوص ثم نضعها في الفريزر مرة آخري لمدة نصف ساعة . المقادير المطلوبة لعمل تشيز كيكمقادير صوص الكراميلطريقة عمل التشيز كيك الوسوم

تشيز كيك بصوص الكراميل تعد من أشهى الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وهى وصفة مغذية ومفيدة لاحتوائها على الزبادي والحليب والقشطة ولها طرق عديدة ومختلفة ومتنوعة وتعد وصفة سهلة وبسيطة ويمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل ويمكن عمله بارد أوسخن ويمكن أن تقدم في المناسبات المختلفة بجانب العديد من الحلويات ألذيذة مثل البسبوسه بجوز الهند أو كيكه الشوكولاته والفانيليا أو كيكه البرتقال الهشه وسوف نقدم اهم الأسرار لطريقة عمل التشيز كيك بصوص الكراميل . المقادير المطلوبة لعمل تشيز كيك 2 كيس بسكويت ساده .

2 كوب من اللبن البودر.

كوب من الحليب .

2 ملعقه كبيرة من الكريم شانتيه الخام .

2 ملعقه كبيره جيلاتين بودر.

كوب من الزبادي .

رشه من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة من ألقشطه اللبن .

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر البودر . مقادير صوص الكراميل كيس من صوص الكراميل .

كوب وربع من الحليب . طريقة عمل التشيز كيك نبدأ بطحن البسكوت في الكبة مع الماء الدافئ أو اللبن الدافئ ويفضل استخدام اللبن.

نقوم بإحضار صنية ونقوم بوضع طبقة من ورق الفويل ونتأكد من تغطية جميع الجوانب ونضع ملعقة صغيرة من الزيت وندهنها جيدا.

ثم نضيف معجون البسكويت ونفرده جيدا ونضغطه جيدا حتى يتماسك ونضعها في الفريزر لمدة نصف ساعة .

نقوم بإذابة الجيلاتين في كوب من الماء ونضعه على النار بدرجة حرارة هادئة حتى الذوبان ونتركه حتى يبرد.

نقوم بعمل الكريمة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الكريم شانتيه والقشطة والسكر والملح والفانيليا والزبادي واللبن ونخفقهم جيدا ثم نضيف الجيلاتين مع باقي المكونات ونضربهم في الخلاط حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

ثم نضيف الخليط على معجون البسكوت ونضعه لمدة ساعة في الفريزر.

نقوم بعمل صوص الكراميل بإضافة كيس الكراميل إلى كوب وربع من اللبن البارد ونقوم برفعهم على النار مع استمرار التقليب حتى تمام الذوبان ونتركه حتى يبرد .

وباستخدام كيس من البلاستيك نقوم بتفريغ الصوص في الكيس ونقوم بعمل فتحة فالكيس حتى نستطيع أن نزين التشيز كيك .

بعد تجميد الكريمة لمدة ساعة نضيف الصوص ثم نضعها في الفريزر مرة آخري لمدة نصف ساعة . المقادير المطلوبة لعمل تشيز كيكمقادير صوص الكراميلطريقة عمل التشيز كيك

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