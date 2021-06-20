وصفة قويه لعمل كرياتين لفرد الشعر بمكونات طبيعية دون كيماويات

وصفة قويه لعمل كرياتين لفرد الشعر، يعتبر الشعر من الأشياء التي تهتم بها كل سيدة، وتبحث الكثير منهن عن وصفه قويه للكرياتين لفرد الشعر كي يصبح شعرهن أكثر نعومة، وتستخدم السيدات والبنات الكيراتين لفرد الشهر ولكن بمكونات طبيعية حتى لا يتلف الشعر، ويوجد أكثر من وصفة يتم بها فرد موجات الشعر أيًا كان نوعه.

وصفه قويه لعمل كرياتين لفرد الشعر

لقد زاد البحث الآن على طرق طبيعية لفرد خصلات الشعر، وفي نفس الوقت تكون غير مضرة للشعر ولفروة الشعر، وذلك بسبب أسعار الكيراتين المبالغ بها في محلات التجميل، فسوف نتعرف الآن على طرق تنعيم الشعر بالمنزل وباستخدام مكونات طبيعية.

كرياتين بالبيض

يعتبر البيض من أفضل المكونات الطبيعية التي تقوم بفرد تجعدات الشعر، وهو الأفضل للمعان وتقوية جذور للشعر أيضًا، ويؤدي إلى نعومة الشعر بشكل ملحوظ من أول استعمال.

بياض حبتان من البيض.

ملعقتان زيت زيتون.

نخلط المكونان جيدًا.

نتركهم بالوعاء لمدة نصف ساعة.

نقون بشطف الشعر جيدًا وتنظيفه والتأكد من خلوه من المواد الدهنية المختلفة.

نأتي بالخليط ونضعه على الشعر من جذوره إلى أطرافه.

نستخدم مشط ذو أسنان واسعة في تمشيط الشعر حتى يتغلغل الخليط ويصل إلى فراغات الشعر.

نتركه لمدة ثلاث إلى أربع ساعات كاملة.

يشطف الشعر بشكل جيد، والتأكد من نظافته تمامًا من خليط الوصفة.

يتم استخدام قليل من زيت الزيتون بعد هذه الخطوة عند تمشيط الشعر.

تلك الوصفة تعطي الشعر قوة ونعومة بشكل كبير، إذا تم الاستمرار على استخدمها بانتظام.

تتكرر باستمرار مرة أسبوعيًا، وذلك حتى تظهر نتيجة مرضية على الشعر..

تمنع تقصف الشعر وهيشانه الذي يعاني منها الكثير.

تعطي الشعر فوائد لا تعطيها له كثير من الوصفات الأخرى.

مكونات وصفة كرياتين بالبيضطريقة تحضير وصفة كرياتين البيض