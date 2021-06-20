اصنعي كريم مزيل عرق طبيعي منزلي برائحة اللافندر يدوم لساعات طويلة وتحدي

مشكلة التعرق هي من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الناس سواء كان رجالًا أو نساء، وخاصتًا في فصل الصيف وشدة الحرارة، وهذا مايجعلهم يضطروم إلي استخدام المواد الكيميائية الضارة الجاهزة التي تسبب الكثير من المشكلات، كإنسداد المسام وحدوث أمراض الجلد، والأفضل استبدالها بمواد طبيعية للتخلص من هذه المشكلة، وهذا ما سوف نعرضه لكم اليوم في هذا المقال. وصفات لعمل كريم مزيل العرق برائحة اللافندر وصفات لعمل كريم مزيل العرق برائحة اللافندر المكونات ربع كوب من النشا.

ملعقة من الخميرة الفورية.

قطرات من زيت اللافندر، وزيت النعناع الطبيعي، وايضًا يمكن إضافة زيت خشب الصندل.

قطرات من فيتامين E.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نضع كل المكونات في إناء ثم نقوم بخلطهم جيدًا للإستمرار حتى تحصلي على شكل كريمي ناعم.

ضعي كل هذه المكونات في علبه واستخدمية كلما تشائي. وصفة أخري لصنع كريم مزيل عرق بزيت اللافندر وصفة أخري لصنع كريم مزيل عرق بزيت اللافندر المكونات 4 ملاعق من مسحوق الشبة المطحونة.

قطرات من زيت اللافندر أو يمكن استبدال بأي زيت عطري اخر أو مسك طبيعي.

6 ملاعق من بودرة التلك وهي بودرة الأطفال. طريقة التحضير اجمعي كل هذه المكونات في إناء وقومي بتقليبهم، وخلطهم جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم، بعد ذلك تستطيعي استخدام هذا الكريم بعد الاستحمام. الوصفة الثالثة لعمل كريم مزيل العرق الوصفة الثالثة لعمل كريم مزيل العرق المكونات 5 ملاعق من البيكنج باودر.

وضع 4 ملاعق من النشا.

قطرات من زيت جوز الهند، وقطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع الطبيعي.

قطرات من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير اخلطي كل هذه المكونات في إناء، وقومي بتقليبهم بشكل مستمر ولكن لابد من أن تصل كل المكونات إلى القوام الكريمي، وبعد ذلك ضعيها في علبة، واستخدمي هذا الكريم مرة يوميًا. الوسوم

مشكلة التعرق هي من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الناس سواء كان رجالًا أو نساء، وخاصتًا في فصل الصيف وشدة الحرارة، وهذا مايجعلهم يضطروم إلي استخدام المواد الكيميائية الضارة الجاهزة التي تسبب الكثير من المشكلات، كإنسداد المسام وحدوث أمراض الجلد، والأفضل استبدالها بمواد طبيعية للتخلص من هذه المشكلة، وهذا ما سوف نعرضه لكم اليوم في هذا المقال. وصفات لعمل كريم مزيل العرق برائحة اللافندر وصفات لعمل كريم مزيل العرق برائحة اللافندر المكونات ربع كوب من النشا.

ملعقة من الخميرة الفورية.

قطرات من زيت اللافندر، وزيت النعناع الطبيعي، وايضًا يمكن إضافة زيت خشب الصندل.

قطرات من فيتامين E.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نضع كل المكونات في إناء ثم نقوم بخلطهم جيدًا للإستمرار حتى تحصلي على شكل كريمي ناعم.

ضعي كل هذه المكونات في علبه واستخدمية كلما تشائي. وصفة أخري لصنع كريم مزيل عرق بزيت اللافندر وصفة أخري لصنع كريم مزيل عرق بزيت اللافندر المكونات 4 ملاعق من مسحوق الشبة المطحونة.

قطرات من زيت اللافندر أو يمكن استبدال بأي زيت عطري اخر أو مسك طبيعي.

6 ملاعق من بودرة التلك وهي بودرة الأطفال. طريقة التحضير اجمعي كل هذه المكونات في إناء وقومي بتقليبهم، وخلطهم جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم، بعد ذلك تستطيعي استخدام هذا الكريم بعد الاستحمام. الوصفة الثالثة لعمل كريم مزيل العرق الوصفة الثالثة لعمل كريم مزيل العرق المكونات 5 ملاعق من البيكنج باودر.

وضع 4 ملاعق من النشا.

قطرات من زيت جوز الهند، وقطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع الطبيعي.

قطرات من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير اخلطي كل هذه المكونات في إناء، وقومي بتقليبهم بشكل مستمر ولكن لابد من أن تصل كل المكونات إلى القوام الكريمي، وبعد ذلك ضعيها في علبة، واستخدمي هذا الكريم مرة يوميًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي كريم مزيل عرق طبيعي منزلي برائحة اللافندر يدوم لساعات طويلة وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.