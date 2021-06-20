احصلي علي شعر طويل وصحي بوصفات طبيعية منزلية

يعتبر الشعر الطويل هو حلم كل فتاة وأيضاً كل سيدة، وخاصة إذا كان طويلاً وثقيلا ولامعا مثل الحرير، وكلهم يتمنون أن يحصلون على شعر جذاب، لأن الشعر يعتبر تاج المرأة، ومن الممكن أن كثرة التعرض لأشعة الشمس والحرارة يجعل الشعر تالف، بالإضافة إلى أن المنتجات الموجودة في السوق لعلاج أي مشاكل تخص الشعر داخل في تركيبها مواد كيميائية تضر بالشعر، ولذا فسوف نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي لا تضر بالشعر، لأنها بمنتجات طبيعية لا تؤثر نهائيا على الشعر بأي آثار جانبية تماماً.

ماسك الزبادي اليوناني للتخلص من

تعتبر الزبادي اليوناني علاج فعال ومفيد ورائع للتخلص من مشكلة تساقط الشعر لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والبروتينات، وهذه الفيتامينات والبروتينات مفيدة جدا لنمو الشعر ومنع تساقطه، وبالتالي تعمل على إطالته، وكل ما نحتاجه هو:

ملعقتين كبيرتين من الزباديمشكلة

ملعقة كبيرة من العسل

فرشاة صبغ الشعر

عصير ليمونة

وكل ما نقوم بإتباع هو الآتي:

تقوم بوضع الزبادي في إناء ثم بعد ذلك نقوم بإضافة إليها عصير الليمون والعسل، ونقوم بخلطهم خلطا جيدا لنكون خليط ناعم. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر كله وأيضاً على الجذور والأطراف عن طريق إستخدام فرشاة صبغ الشعر. ونقوم بترك هذا الخليط على الشعر لمدة ثلاثون دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بغسله بإستخدام الماء البارد، ويفضل تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع، لكي نقضي تماماً على مشكلة تساقط الشعر.

وصفة العسل وزيت الزيتون للشعر

هذه الوصفة تعد علاج سحري للشعر التالف نتيجة التعرض للحرارة وﻷشعة الشمس الضارة، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نصف كوب من العسل الأبيض الطبيعي.

وكل ما نقوم بفعله هو الآتي:

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها خلطا جيداً ثم نقوم بغسل الشعر وتنظيفه نهائياً من أي زيوت ثم بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر ونتركه لمدة ثلث ساعة ثم بعد ذلك نقوم بغسله بإستخدام الماء الفاتر

ويفضل الإستمرار على هذه الوصفة دائماً لأنها مفيدة جداً للشعر لأنها تعمل على ترطيبه ونعومته لاحتوائها على العسل.