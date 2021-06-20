طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد كريم النشا ولبان الذكر ، من الكريمات التي تحتوي على نسبة كولاجين عالية، ويمكن استخدامه كمنعم طبيعي للوجه، فهو كريم سحري يحمل العديد من العناصر الطبيعية التي تخص البشرة وتحميها من عوامل الطبيعة التي تسبب الأمراض، فهو يجعل البشرة أكثر شباباً، يعمل لبان الذكر على إخفاء التجاعيد ويجعل البشرة صحية ويزيل الخطوط البيضاء بشكل سريع، ويمكن استخدامه لتطهير الجروح، وتقوية الأظافر، ومنع حدوث العدوي على الأسطح الجلدية، وهو من الكريمات التي لا تترك أثار على الوجه وتجعل البشرة بيضاء وصافية وخالية من العيوب تمامًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات كريم النشا ولبان الذكر مكونات كريم النشا ولبان الذكر سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. 10 حبات من لبان الذكر. ملعقة كبيرة من كريم بانثينول وهو يباع في الصيدلية. ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي. كوب من الماء. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء ونضع به لبان الذكر ونتركه منقوع لمدة 24 ساعة على الأقل.

ثم نقوم بخلط جيدًا في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط أبيض مثل الحليب.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم ونصفية جيدًا من الشوائب بواسطة شاش نظيف.

ثم نقوم بوضع النشا على الخليط ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا، ثم نضعه على نار هادئة ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل من كريم.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة كريم بانثينول والجلسرين ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بوضع الكريم في برطمان صغير ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك، ثم نقوم باستخدامه يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد لبان الذكر للبشرة سوف نتعرف على الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها لبان الذكر وهى كالتالي:- يساعد على تطهير الوجه من الشوائب والبثور والحبوب. له القدرة على محاربة التجاعيد وغلق مسام البشرة. يساهم في تقشير الخلايا الميتة ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد. يساعد على ترطيب البشرة ويعالج الجفاف والتشققات. الوسوم

يعد كريم النشا ولبان الذكر ، من الكريمات التي تحتوي على نسبة كولاجين عالية، ويمكن استخدامه كمنعم طبيعي للوجه، فهو كريم سحري يحمل العديد من العناصر الطبيعية التي تخص البشرة وتحميها من عوامل الطبيعة التي تسبب الأمراض، فهو يجعل البشرة أكثر شباباً، يعمل لبان الذكر على إخفاء التجاعيد ويجعل البشرة صحية ويزيل الخطوط البيضاء بشكل سريع، ويمكن استخدامه لتطهير الجروح، وتقوية الأظافر، ومنع حدوث العدوي على الأسطح الجلدية، وهو من الكريمات التي لا تترك أثار على الوجه وتجعل البشرة بيضاء وصافية وخالية من العيوب تمامًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات كريم النشا ولبان الذكر مكونات كريم النشا ولبان الذكر سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- 2 ملعقة كبيرة من النشا. 10 حبات من لبان الذكر. ملعقة كبيرة من كريم بانثينول وهو يباع في الصيدلية. ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي. كوب من الماء. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء ونضع به لبان الذكر ونتركه منقوع لمدة 24 ساعة على الأقل.

ثم نقوم بخلط جيدًا في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط أبيض مثل الحليب.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم ونصفية جيدًا من الشوائب بواسطة شاش نظيف.

ثم نقوم بوضع النشا على الخليط ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا، ثم نضعه على نار هادئة ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل من كريم.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة كريم بانثينول والجلسرين ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بوضع الكريم في برطمان صغير ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك، ثم نقوم باستخدامه يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد لبان الذكر للبشرة سوف نتعرف على الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها لبان الذكر وهى كالتالي:- يساعد على تطهير الوجه من الشوائب والبثور والحبوب. له القدرة على محاربة التجاعيد وغلق مسام البشرة. يساهم في تقشير الخلايا الميتة ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد. يساعد على ترطيب البشرة ويعالج الجفاف والتشققات.

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