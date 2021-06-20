كريم النشا وزيت جونسون المذهل لبشرة ناصعة البياض بدون تجاعيد ونضرة وصافية كالاطفال

كريم النشا وزيت جونسون المذهل لبشرة ناصعة البياض ، ترغب معظم الفتيات الحصول على بشرة ناعمة خالية من البقع الداكنة وآثار الحبوب والنمش، لذلك يفضل القيام باستخدام كريم النشا وزيت جونسون الذي يحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصة ويتم الاستفادة منها عن طريق تحضير واستخدام الكريم فهو يعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويزيل البقع وآثار حب الشباب.

كريم النشا وزيت جونسون المذهل لبشرة ناصعة البياض

يحتوي هذا الكريم على الفوائد التي تعالج العديد من مشكلات البشرة التي تعاني منها معظم الفتيات والتي يتم تحضيرها بهذه الطريقة:

2 ملعقة نشا.

2 ملعقة كبيرة زيت جونسون.

عليك بإحضار وعاء ضعي به المكونات واخلطيها جيداً.

ثم يتم تطبيق الكريم على البشرة وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى أن يحف.

بعدها يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.

يتم تكرار استخدام الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

يعتبر هذا النوع من الكريمات أفضل ما يمكن أن تستخميه للحصول على بشرة ناصعة البياض ولكن قومي بتحضيره بنفسك باتباع الآتي:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة زبادي.