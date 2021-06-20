عمل خلطة كيراتين طبيعي ساحر لفرد الشعر وتنعيمه من أول مرة في المنزل

الجميع يعمل فعالية الكيراتين في فرد الشعر المجعد مهما بلغت شدة الكسرات الموجودة فيه فهو يعد مصباح علاء الدين للكثير من السيدات الذين يعانون من الشعر الخشن المجعد يحلمون بالشعر الناعم ذو اللون اللامع، ولكن عليهم العلم جيدًا بان الإكثار في استخدام الكيراتين الكيميائي قد يصيبهم بأضرار يصعب تحملها في بعض الأحيان لذا قررنا ان نساعدكم في تحقيق حلم الشعر الناعم عم طريق استخدام كيراتين طبيعي ساحر لفرد الشعر.

كيراتين طبيعي ساحر لفرد الشعر

الشعر الناعم هو الحلم الأول والدائم لجميع النساء بلا استثناء فأي سيدة بالتأكد ترغب في شعر ناعم طويل خالي من التجعد والكسرات الذي تضعهم في كثير من المواقف المحرجة، لكنهم وفي نفس الوقت يكون غير قادرين على تكلفة استخدام المواد الكيميائية التي تساعد في فرد الشعر مثل البروتين والكيراتين في اتجهنا نحو عالم الوصفات الطبيعية.

كيراتين الصبار لفرد الشعر المجعد

الصبار من المواد الطبيعية التي أثبتت دورها الفعال في فرد الشعر وتغذيته وإعطائه اللون اللامع بالإضافة إلى دوره في نقاء وصفاء البشرة، أما عن أشهر وصفة طبقت لفرد الشعر بالصبار فيتم ذكرها فيما يلي فتابعوا معنا

3 أوراق من نبات الصبار أو يمكن استخدام الصبار الجاهز.

كوب من السمسم النقي.

كوب من زيت جوز الهند أو زيت الذرة

شامبو طبيعي.

قومي بتحميص السمسم في طاسة ذو حجم مناسب.

عند التأكد من نضج السمسم انزعيه من على النار واتركيه حتى يهدأ.

قومي بطحن السمسم جيدً.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه كل من السمسم المطحون زيت الذرة أو زيت جوز الهند و اتركيهم في مكان مظلم لمدة ساعتين على الأقل حتى تتفاعل مكوناتها سويا.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بإضافة مقدار الصبار على الخلي مع التقليب الجيد حتى يتكون معاكي قوام كريمي.

قومي بتقسيم الشعر الى نصفين متساويين ثم ابدئي في توزيع الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركي هذا الكريم على الشعر لمدة ساعة انتظري حتى الانتهاء من الوقت المحدد وقومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر والشامبو الطبيعي.

سوف تندهشين من النتيجة التي حصلتي عليها يمكنك تكرار هذا الكريم مرة كل أسبوع.

مكونات وصفة الصبارطريقة التحضير