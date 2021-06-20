أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين والاماكن الداكنه بالجسم

أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين على الرغم من تنوع الأسباب، يكره الكثير من الناس المظهر الداكن لمنطقة الإبط، ومع ذلك، في معظم الحالات، لا داعي للقلق لأنه غير مرغوب فيه خاصة بالنسبة للنساء، ولقد كانوا يبحثون عن طرق لتبييض منطقة الإبط في غضون 3 أيام حتى يمكن التخلص من المشكلة بسرعة في فترة زمنية قصيرة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الطرق طبيعية أو من خلال الأدوية. أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين اخلطي 2 ملعقة قليلة من عصير الليمون معهم حوالي نصف كوب واحد من السكر و4 ملعقة قليلة من زيت الزيتون.

وما يقرب من 50 جرامًا من الملح الخشن في إناء، ثم ضعي المزيج على الإبط.

وقومي بتركه لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم يتم شطفه بالماء.

ومن الأفضل تكرارها العملية 3 مرات على الأقل في الأسبوع. خلطة زيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة ملعقة واحدة ممتلئة من الملح، عليهم 1 ملعقة قليلة من زيت الزيتون.

وبعد ذلك الملح يتم خلطه بزيت الزيتون وقومي بتركه على جنب لمدة 60 ثانية مثلا.

وفي النهاية نقوم بشطف الجلد بالماء، كرري هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم. بيكربونات الصودا لتفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين يوصى بخلط ملعقة واحدة من صودا الخبز مع ملعقة واحدة قليلة من زيت جوز الهند لعمل مقشر طبيعياً لتفتيح البشرة في المنطقة.

في المنطقة. وامسحي منطقة الإبط برفق واتركي الخليط لمدة عشرة دقائق على الأقل ثم اشطفيه بالماء.

تساعد صودا الخبز على إزالة البقع الداكنة ورائحة الجسم الغير مرغوب فيها.

ومن الممكن ان نقوموا باستعمال خل التفاح أو عصير الليمون ومن الممكن استبداله من زيت جوز الهند الأصلي. أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين الوسوم

أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين على الرغم من تنوع الأسباب، يكره الكثير من الناس المظهر الداكن لمنطقة الإبط، ومع ذلك، في معظم الحالات، لا داعي للقلق لأنه غير مرغوب فيه خاصة بالنسبة للنساء، ولقد كانوا يبحثون عن طرق لتبييض منطقة الإبط في غضون 3 أيام حتى يمكن التخلص من المشكلة بسرعة في فترة زمنية قصيرة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الطرق طبيعية أو من خلال الأدوية. أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين اخلطي 2 ملعقة قليلة من عصير الليمون معهم حوالي نصف كوب واحد من السكر و4 ملعقة قليلة من زيت الزيتون.

وما يقرب من 50 جرامًا من الملح الخشن في إناء، ثم ضعي المزيج على الإبط.

وقومي بتركه لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم يتم شطفه بالماء.

ومن الأفضل تكرارها العملية 3 مرات على الأقل في الأسبوع. خلطة زيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة ملعقة واحدة ممتلئة من الملح، عليهم 1 ملعقة قليلة من زيت الزيتون.

وبعد ذلك الملح يتم خلطه بزيت الزيتون وقومي بتركه على جنب لمدة 60 ثانية مثلا.

وفي النهاية نقوم بشطف الجلد بالماء، كرري هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم. بيكربونات الصودا لتفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين يوصى بخلط ملعقة واحدة من صودا الخبز مع ملعقة واحدة قليلة من زيت جوز الهند لعمل مقشر طبيعياً لتفتيح البشرة في المنطقة.

في المنطقة. وامسحي منطقة الإبط برفق واتركي الخليط لمدة عشرة دقائق على الأقل ثم اشطفيه بالماء.

تساعد صودا الخبز على إزالة البقع الداكنة ورائحة الجسم الغير مرغوب فيها.

ومن الممكن ان نقوموا باستعمال خل التفاح أو عصير الليمون ومن الممكن استبداله من زيت جوز الهند الأصلي. أقوي خلطات تفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين

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