الكريم الجبار لفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين طبيعي من اول مرة

الكريم الجبار لفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين طبيعي كريم الشعر بانثينول المحتوي على زيت جوز الهند هو أحد التركيبات السحرية التي تجعل الشعر سلساً وحريرياً ويمتاز بالنعومة وعجم الهيشان، هذه تركيبة يمكنها إزالة الشعر الذي تم تقصيفه والهش بشكل دائم دون وضع أي من البروتين أو الكرياتين، البانثينول عبارة عن كريم لا يسبب أي ضرراً وكذلك سعره يتناسب مع الجميع، كذلك لست بحاجة إلى الذهاب إلى مصفف الشعر أو إنفاق مبالغ ضخمة من المال لفرد الشعر بهذه المواد، في هذه المقالة، نقدم لك تركيبة لها تأثير سريع المفعول يمكنها بسهولة الحصول على شعر ناعم وحريري دون تكلفة عالية، وبالنسبة لمميزاته التي تعمل على إفادة الشعر، يتم تضمين البانثينول في العديد من منتجات العناية بالشعر، ويشمل كذلك الشامبو. الكريم الجبار لفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين طبيعي أحضري وعاءً معقمًا وقومي بوضع مقدار ملعقة واحدة ممتلئة من زيت جوز الهند.

ثم بعد ذلك يتم إضافة كريم البانثينول حوالي 2 ملعقة ممتلئة، ثم نخلط المزيج جيداً حتى يصبح يشبه للكريم. طريقة استخدام خلطة كريم البانثينول وجوز الهند خلطة فرد الشعر الخشن إذا كان الشعر دهنيًا، اتركي سنتيمترًا واحدًا من الشعر.

إذا كان الشعر دهنيًا، اتركي سنتيمترًا واحدًا من الشعر. استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتطبيق الكريم على الشعر ومشط الشعر بالكريم حتى يمتزج الكريم في كل الشعر.

إذا كان شعرك جافًا، بعد تمشيط شعرك ووضع الكريم، ضعي الكريم من الجذور إلى الأطراف.

الشعر يتم لفه حول الرأس بقبعة، ثم غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة.

بعد ساعة، انزعي الغطاء البلاستيكي وضعي منشفة ساخنة على شعرك لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر، ثم قومي بتشكيل شعرك، سوف تفاجأ بالنتائج. الوسوم

الكريم الجبار لفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين طبيعي كريم الشعر بانثينول المحتوي على زيت جوز الهند هو أحد التركيبات السحرية التي تجعل الشعر سلساً وحريرياً ويمتاز بالنعومة وعجم الهيشان، هذه تركيبة يمكنها إزالة الشعر الذي تم تقصيفه والهش بشكل دائم دون وضع أي من البروتين أو الكرياتين، البانثينول عبارة عن كريم لا يسبب أي ضرراً وكذلك سعره يتناسب مع الجميع، كذلك لست بحاجة إلى الذهاب إلى مصفف الشعر أو إنفاق مبالغ ضخمة من المال لفرد الشعر بهذه المواد، في هذه المقالة، نقدم لك تركيبة لها تأثير سريع المفعول يمكنها بسهولة الحصول على شعر ناعم وحريري دون تكلفة عالية، وبالنسبة لمميزاته التي تعمل على إفادة الشعر، يتم تضمين البانثينول في العديد من منتجات العناية بالشعر، ويشمل كذلك الشامبو. الكريم الجبار لفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين طبيعي أحضري وعاءً معقمًا وقومي بوضع مقدار ملعقة واحدة ممتلئة من زيت جوز الهند.

ثم بعد ذلك يتم إضافة كريم البانثينول حوالي 2 ملعقة ممتلئة، ثم نخلط المزيج جيداً حتى يصبح يشبه للكريم. طريقة استخدام خلطة كريم البانثينول وجوز الهند خلطة فرد الشعر الخشن إذا كان الشعر دهنيًا، اتركي سنتيمترًا واحدًا من الشعر.

إذا كان الشعر دهنيًا، اتركي سنتيمترًا واحدًا من الشعر. استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتطبيق الكريم على الشعر ومشط الشعر بالكريم حتى يمتزج الكريم في كل الشعر.

إذا كان شعرك جافًا، بعد تمشيط شعرك ووضع الكريم، ضعي الكريم من الجذور إلى الأطراف.

الشعر يتم لفه حول الرأس بقبعة، ثم غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة.

بعد ساعة، انزعي الغطاء البلاستيكي وضعي منشفة ساخنة على شعرك لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر، ثم قومي بتشكيل شعرك، سوف تفاجأ بالنتائج.

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