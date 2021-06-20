طريقة تحضير حلى لندن الشهية بكل التكات

تعد حلى لندن من أشهى أنواع الحلويات على الغطلاق وتقدم تلك الحلوى في أفخم الكافيهات فهي لذيذة الطعم وتحتوي على عدد وفير من النكهات المختلفة ، تتكون تلك الحلوى من ثلاث طبقات شهية أفضلها الطبقة العليا المكونة من الشوكولاتة والتي سيحبها أولادك كثيراً فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل. حلى لندن المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: حلى لندن المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: مقادير الطبقة الأولى: كوب واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الماء المثلج.

صفار بيضة واحدة. مقادير الطبقة الثانية: علبة من اللبن الحليب المكثف المحلى

نصف كوب من السكر الأبيض.

ست ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من مشروب الذرة المركز.

ملعقة صغير من الفانيلا السائلة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. مقادير الطبقة الثالثة: مائة وخمسين جرام من الشوكولاتة المبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريمة الخفق.

زبدة لدهن الصينية. خطوات تحضير حلى لندن: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من النشا والسكر والملح والدقيق. تخلط المكونات معاً ثم أضيفي الزبدة واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات. أضيفي صفار البيض ثم الماء واخلطي حتى تتشكل العجينة. ضعي الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة ثم أدخليها الفرن لتنضج. لتحضير الطبقة الثانية تخلط مكونات الطبقة الثانية على نار هادئة حتى يتكون الكراميل. أضيفي الطبقة الثانية فوق الاولى ثم أدخلي الصينية الثلاجة لمدة ربع ساعة. للطبقة الثالثة أذيبي الكريمة والشوكولاتة في حمام مائي ثم ضعيها فوق الطبقة الثانية في الصينية. أدخلي الصينية مرة أخرى الثلاجة أو المبرد لمدة ساعة حتى تتماسك ثم قطعيها وقدميها. خطوات تحضير حلى لندن: الوسوم

تعد حلى لندن من أشهى أنواع الحلويات على الغطلاق وتقدم تلك الحلوى في أفخم الكافيهات فهي لذيذة الطعم وتحتوي على عدد وفير من النكهات المختلفة ، تتكون تلك الحلوى من ثلاث طبقات شهية أفضلها الطبقة العليا المكونة من الشوكولاتة والتي سيحبها أولادك كثيراً فتابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة بالتفصيل. حلى لندن المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: حلى لندن المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: مقادير الطبقة الأولى: كوب واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح الطعام الأبيض.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الماء المثلج.

صفار بيضة واحدة. مقادير الطبقة الثانية: علبة من اللبن الحليب المكثف المحلى

نصف كوب من السكر الأبيض.

ست ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من مشروب الذرة المركز.

ملعقة صغير من الفانيلا السائلة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. مقادير الطبقة الثالثة: مائة وخمسين جرام من الشوكولاتة المبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريمة الخفق.

زبدة لدهن الصينية. خطوات تحضير حلى لندن: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من النشا والسكر والملح والدقيق. تخلط المكونات معاً ثم أضيفي الزبدة واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات. أضيفي صفار البيض ثم الماء واخلطي حتى تتشكل العجينة. ضعي الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة ثم أدخليها الفرن لتنضج. لتحضير الطبقة الثانية تخلط مكونات الطبقة الثانية على نار هادئة حتى يتكون الكراميل. أضيفي الطبقة الثانية فوق الاولى ثم أدخلي الصينية الثلاجة لمدة ربع ساعة. للطبقة الثالثة أذيبي الكريمة والشوكولاتة في حمام مائي ثم ضعيها فوق الطبقة الثانية في الصينية. أدخلي الصينية مرة أخرى الثلاجة أو المبرد لمدة ساعة حتى تتماسك ثم قطعيها وقدميها. خطوات تحضير حلى لندن:

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