مخاطر ليفة المواعين يمكن أن تسبب لك أخطر الأمراض

العديد من السيدات وربات المنزل يجهلن مخاطر ليفة المواعين أو خطورة استخدامها لفترة طويلة فقد تلجأ بعض السيدات إلى استخدام الاسفنجة لتنظيف الصحون لعدة أشهر وقد تصل إلى عام دون تعيير مما يجعلها ويجعل أسرتها عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة وذلك يرجع إلى تلك الأسنفنجة، تابعونا في هذا المقال لمعرفة رأي الخبراء حول هذا الأمر.

مخاطر ليفة المواعين

استخدام نفس اللوفة لفترة طويلة في غسل الأطباق والصحون يعرض حياتك وحياة أسرتك لأمراض خطيرها منها الفطر الأسود.

رأي خبراء التغية حول لوفة الأطباق:

صرح الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية في لقائه الحواري في برنامج السفيرة عزيزة أن استخدام أسفنجة الأطباق دون تغيير لفترة طويلة يعد أمراً خطيراً للغاية وهو ما وصفة بالنقبلة الموقوتة.

ترجع تلك التسمية إلى أن الأسفنج المبلل أياً كان نوعه أو سعره وحتى إن كان باهظ الثمن فهو بيئة خصبة لنمو البكتريا والفطريات والجراثيم بسبب الرطوبة الشديدة الموجودة بالأسفنج.

أضح الأطباء أيضاً أن هذه الليفة لها تاريخ صلاحية كباقي الأشياء فيجب التخلص منها من بعد مرور اسبوعين على الأاكثر من بداية استخدامها مع ضرورة تعقيمها باستمرار لمنع نمو البكتريا والفطريات وأهمها الفطر الأسود الذي يمكن أن ينتقل إليك بسبب تلك الأسفنجة.

أوضح الدكتور أيضاً أن غسل الأسفنجة بالصابون يمكن أن يساعد على تنظيفها قليلاً ولكنه لا يجعلها آمنة أبداً لذلك فهو ليس حلاً.

رشح الدكتور وضع الليفة في الميكرويف لمدة نصف دقيقة على درجة حرارة تصل إلى سبعين درجة مئوية لتعقيمها.

نقع الليفة في ماء ساخن به خل وليمون.

ترك الليفة في الشمس كل يوم لتجف وتتعقم.

من المهم تغيير السفنجة كل أسبوع أو كل أسبوعين كحد أقصى.

نصائح لتجنب مخاطر ليفة المواعين: