اسهل طريقة لعمل كيك الجيلى خطوة بخطوة فى المنزل

كيك جيلى، فى فصل الصيف ومع ارتفااع درجات الحرارة نرغب فى تناول الحلويات الخفيفة الباردة، ومن اشهى الحلويات الجيلى مثلج ولذيذ، وسريع التحضير ويوجد بة انواع كثيرة مثل الفرولة، المانجو، اليوم نستخدم الجيلى مع الكيك.

كيك جيلى بالفرولة فى المنزل، كيك الجيلى من الوصفات سهلة التحضير فى المنزل وغير مكلفة ويمكن تحضيرها مع اتباع الخطوات وتوفير المكونات لتحضيرها بطعم مميز.

طريقة عمل كيك الجيلى

نسعى جاهد عبر موقعنا ثقفنى على تقديم احلى واجمل الحلويات التى يمكن تحضيرها فى المنزل بكل سهولة ويسر، الايس كريم، ايضا من الحلويات الصيفية سريعة التحضير واليوم نقدم لكم كيك جيلى، بالمقادير والخطوات.

اولا المقادير

نصف كيلو دقيق سبونج.

عدد 5 بيضات.

ملعقه صغيره فانيلا.

ملعقه كبيره محسن كيك.

ملعقه كبيره خل.

ثلثين كوب ماء.

(الكريم شانتيه). ربع كيلو بودره كريم شانتيه خام.

3 ملاعق كبيره سكر بودر.

2 كوب حليب مثلج .

ملعقه صغيره فانيليا.

(الجيلي ) 3 باكت جيلي فراوله.

فى البداية نبدا فى تحضير كيك، نحضر وعاء ونضع جميع مكونات الكيك من دقيق الاسبونج+ ماء+ البيض+ الفانليا+ محسن الكيك واخفقها بالمضرب الكهربائي او في العجان لمده عشر دقائق. حتى يصبح الخليط كريمي. ثم أضع الخليط في صينيه مبطنه بورق زبده وادخلها في فرن حامي مسبقا على درجه حراره 170 اضعها على الرف الاوسط اشغل الفرن من الاسفل اولا، وبعد النضج. اشغل الشوايه حتى تصبح ذهبيه اللون. ثم اطفي النار واتركها داخل الفرن 15 دقيقه. ثم اخرجها واتركها تبرد. يلية تحضير طبقى كريم شانتية، نحضر مضرب كهربائى واضع مكونات من بودرة كريم شانتية+ ماء مثلج+ سكر،ونخفقها بالمضرب الكهربائي حتى يصبح كريميا ويتضاعف حجمه ثم أضعه في الثلاجه. وفى حالة استخدام اكياس الكريم شانتيه الجاهزة فالتزمي بالتعليمات المكتوبة.

بالاضافة الى ذلك نحضر طبقة الجيلى نضع حلة على النارواضيف لها ثلاث اكواب ماء ساخن يغلى ثم اضيف محتوى الجيلى واقلب ثم اضيف الماء المثلج و احرك المكونات جيدا حتى يذوب الجلي. قوم بغسل الصينيه التي خبزت فيها الكيك. واضع فيها الجلي وادخله الثلاجه حتى يتماسك. اقسم الكيك نصفين واسقي كل نصف ب 4 ملاعق كبيره من شربات الحلويات (القطر ). اخرج صينيه الجلي من الثلاجه بعد تماسكه تماما ثم اضع فوقه طبقة من الكريم شانتيه باستخدام كيس حلواني حتى يتوزع جيدا على كافه الصينيه. أضع فوق الكريم شانتيه نصف الكيك ثم اضع فوقه طبقه كريم شانتيه مستخدمه كيس حلواني. ثم اضع الطبقه الثانيه للكيك واضعها في الثلاجه مده ساعتين. اخرج الصينية من الثلاجة واضع قاع صينية الكيك في صينيه اكبر منها بها ماء ساخن لمده 6 ثواني ثم اقلب الكيك في صينيه التقديم. وزعت كريم شانتيه على جوانب الكيك.

كيك الجيلى بالفرولة، من احلى الحلويات.

خطوات تحضير كيك الجيلى بالمنزل