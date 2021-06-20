طريقة عمل بيتزا زنجر الدجاج

تعد بيتزا زنجر الدجاج من أشهى أنواع البيتزات والتي تحضر في أفضل المطاعم ومحلات الوجبات السريعة حيث يقبل عليها العديد من الأشخاص ويطلبونها لطعمها المميز، يمكنك تحضير تلك البتزا في منزلك بكل سهولة وسيكون طعمها مثل المقدمة في المطاعم وأروع بكثير فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. بيتزا زنجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير البيتزا: ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية أو البودر.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق متعدد الاستعمال.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

رشة من من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم. بيتزا زنجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير البيتزا: مقادير الحشو: نصف كيلو من الدجاج المقطع مكعبات أو شرائح.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كوب من الفلفل المقطع شرائح.

كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من المشروم الشرائح الطازج.

نصف كوب من حلقات الزيتون الأسود. خطوات تحضير بيتزا زنجر الدجاج: لتحضير العجينة اخلطي الماء مع السكر والخميرة ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق. انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب ثم أضيفي الملح وزيت الزيتون وقلبي. أضيفي الماء بالخميرة واعجني عتى تحلي على عجينة ناعمة وطرية. غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. جهزي الحشو عن طريق تتبيل قطع الدجاج بخليط من أي توابل ترغبين كالملح والفلفل وتوابل الدجاج والقرفة وأيضاً يمكنك إضافة الخل والليمون. يمكنك تتبيل الدجاج لمدة ليلة كاملة ليصبح طعمها أفضل. حمري قطع الدجاج في الزيت بعد تغليفها بالبيض والدقيق والبقسماط المضاف إليه التوابل. افردي العجينة في صينية البيتزا وضعي الصلصة ثم وزعي كل مكونات الحشو عليها. أضيفي الجبنة الموتزاريلا على الوجه ثم أدخليها الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج ويذوب الجبن. خطوات تحضير بيتزا زنجر الدجاج: الوسوم

تعد بيتزا زنجر الدجاج من أشهى أنواع البيتزات والتي تحضر في أفضل المطاعم ومحلات الوجبات السريعة حيث يقبل عليها العديد من الأشخاص ويطلبونها لطعمها المميز، يمكنك تحضير تلك البتزا في منزلك بكل سهولة وسيكون طعمها مثل المقدمة في المطاعم وأروع بكثير فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. بيتزا زنجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير البيتزا: ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية أو البودر.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاثة أكواب إلا ربع من الدقيق متعدد الاستعمال.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

رشة من من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم. بيتزا زنجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير البيتزا: مقادير الحشو: نصف كيلو من الدجاج المقطع مكعبات أو شرائح.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كوب من الفلفل المقطع شرائح.

كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كوب من المشروم الشرائح الطازج.

نصف كوب من حلقات الزيتون الأسود. خطوات تحضير بيتزا زنجر الدجاج: لتحضير العجينة اخلطي الماء مع السكر والخميرة ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق. انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب ثم أضيفي الملح وزيت الزيتون وقلبي. أضيفي الماء بالخميرة واعجني عتى تحلي على عجينة ناعمة وطرية. غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. جهزي الحشو عن طريق تتبيل قطع الدجاج بخليط من أي توابل ترغبين كالملح والفلفل وتوابل الدجاج والقرفة وأيضاً يمكنك إضافة الخل والليمون. يمكنك تتبيل الدجاج لمدة ليلة كاملة ليصبح طعمها أفضل. حمري قطع الدجاج في الزيت بعد تغليفها بالبيض والدقيق والبقسماط المضاف إليه التوابل. افردي العجينة في صينية البيتزا وضعي الصلصة ثم وزعي كل مكونات الحشو عليها. أضيفي الجبنة الموتزاريلا على الوجه ثم أدخليها الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج ويذوب الجبن. خطوات تحضير بيتزا زنجر الدجاج:

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