طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض بصورة سهلة وغير مكلفة

تعد كيكة البرتقال بدون بيض من الحلويات الخفيفة والشهية التي يقبل عليها الجميع، وهى من الوجبات المغذية لكثير من الأطفال حيث يعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض في المنزل. مقادير عمل كيكة البرتقال بدون بيض مقادير عمل كيكة البرتقال بدون بيض تحتوي كيكة البرتقال بدون بيض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من عصير البرتقال.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وغير مكلفة لعمل كيكة البرتقال بدون بيض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق والنشا والملح وبيكربونات الصوديوم. نحضر وعاء أخر ونقوم بمزج السكر مع الزيت حتى نحصل على قوام كريمي بعد ذلك نقوم بوضع عصير البرتقال ونمزجهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى السوائل ونقلبهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. ثم نحضر صينية مدهونة بالسمنة مع رشة من الدقيق ونسكب الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا. بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونزينها بالبرتقال حتى تعطي منظر رائع وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلوين لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفا. نصائح عند عمل الكيك الهش هناك عدة نصائح يجب إتباعها عند عمل الكيك الهش هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يجب أن ننخل الدقيق جيدا قبل العجن مع البعد حتى يدخل الهواء.

خفق المكونات جيدا مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي.

يجب خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم إضافته مع البيض وخفقه جيدا.

يجب عدم فتح الفرن على الكيك حتى لا يهبط. الوسوم

تعد كيكة البرتقال بدون بيض من الحلويات الخفيفة والشهية التي يقبل عليها الجميع، وهى من الوجبات المغذية لكثير من الأطفال حيث يعطيهم الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تحتوي على مقادير بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض في المنزل. مقادير عمل كيكة البرتقال بدون بيض مقادير عمل كيكة البرتقال بدون بيض تحتوي كيكة البرتقال بدون بيض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من عصير البرتقال.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وغير مكلفة لعمل كيكة البرتقال بدون بيض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق والنشا والملح وبيكربونات الصوديوم. نحضر وعاء أخر ونقوم بمزج السكر مع الزيت حتى نحصل على قوام كريمي بعد ذلك نقوم بوضع عصير البرتقال ونمزجهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى السوائل ونقلبهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. ثم نحضر صينية مدهونة بالسمنة مع رشة من الدقيق ونسكب الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا. بعد مرور الوقت نخرج الصينية من الفرن ونزينها بالبرتقال حتى تعطي منظر رائع وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلوين لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفا. نصائح عند عمل الكيك الهش هناك عدة نصائح يجب إتباعها عند عمل الكيك الهش هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يجب أن ننخل الدقيق جيدا قبل العجن مع البعد حتى يدخل الهواء.

خفق المكونات جيدا مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي.

يجب خلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم إضافته مع البيض وخفقه جيدا.

يجب عدم فتح الفرن على الكيك حتى لا يهبط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض بصورة سهلة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.