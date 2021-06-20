ما دوت الخليج حقيقة فوائد تناول الخس قبل النوم، والمعروف أن الخس يأتي في صدارة الخضروات الورقية التي ينصح بتناولها على الدوام نظراً لمحتواه الغذائي العالي والفوائد الصحية التي يقدمها.

كما أن العديد من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لأغراض إنقاص الوزن، يضعون الخس في أولوية الأطعمة التي يحرصون على تناولها يومياً نظراً لانخفاض السعرات الحرارية فيه بشكل شبه نهائي.

فما دوت الخليج حقيقة فوائد تناول الخس قبل النوم، وهل يجب الإلتزام بتناوله مساء فقط أم يمكن الإستفادة من الخس في كافة الأوقات؟ نجيب على هذا التساؤل من خلال معلومات جمعناها لكم من موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

ما دوت الخليج حقيقة فوائد تناول الخس قبل النوم

الخس هو أحد أنواع الخضروات الورقية التي تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة للجسم، لهذا فهو من أكثر أنواع الخضروات استهلاكًا حول العالم، ويتميز بأن له العديد من الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة، لكن كلها تشترك في أنها مفيدة جدًا للجسم بفضل العناصر والفيتامينات والمعادن الموجودة به.

ويحتوي الخس على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، ب، ج، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمعادن المهمة مثل الحديد والفسفور والكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنسيوم والصوديوم، وهذه العناصر تمنح الجسم الكثير من الفوائد.

والخس من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية، إذ إن كل 100 جرام من الخس تعطي 16 سعر حراري، كما أن محتوى الماء من الخس حوالي 94٪ بينما 6٪ الأخرى تتكون أساساً من الكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن.

ومن فوائد تناول الخس قبل النوم، أنه يساعد في تعزيز وتحسين النوم والتخلص من مشاكل واضطرابات النوم. ويعود السبب قي ذلك لاحتواء الخس على مواد مهدئة تعرف بإسم اللاكتوسين، كفيلة بعلاج الأرق وتعزيز النوم الجيد ليلاً، وذلك من خلال دورها في خفض معدل نبضات القلب وتقلصات بطين الأمر ما يهيء الجسم للنوم بشكل فعال. وتعمل هذه المادة الكيميائية الموجودة في الخس عن طريق منع عمليات الإشارات المثيرة للأنسجة العضلية والعصبية، مما يعزز استرخاء الجسم واستسلامه للنوم الهانئ.

وقد تمَ استخدام الخس لهذه الغاية منذ آلاف السنين، لذا فإن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الأرق الدائمة والتي تنعكس سلباً على صحتهم، ينصحون بتناول الخس قبل النوم لمساعدتهم في الحصول على نوم جيد وصحي.

ما دوت الخليج فوائد الخس الصحية

فضلاً عن المساعدة على تحسين جودة النوم ومحاربة الأرق، فإن تناول الخس يومياً يسهم في توفير الفوائد الصحية التالية: