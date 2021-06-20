طريقة عمل كريم البطاطس والحليب الرهيب في إزالة البقع الداكنة والتجاعيد وتفتيح البشرة

كريم البطاطس والحليب ، يعتبر من الوصفات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة، وتوحيد لونها، وإزالة البقع الداكنة من الوجه بسرعة رهيبة جداً، كما تقضي هذه الوصفة على التصبغات، وتزيل التجاعيد والكلف من البشرة، وسوف تبهركم هذه الوصفة لأنها سوف تعطينا بياض لا استطيع أن أوصفه لكم إلا بعد تجريبها بأنفسكم، وطريقة تحضير هذه الوصفة في المنزل سهلة وبسيطة لأن مكوناتها متوفرة وغير مكلفة وآمنه على البشرة، ولا تسبب لها أي أضرار، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية تسبب مشاكل للبشرة، وينصح الكثيرين من المتخصصين في مجال التجميل باستخدام المواد الطبيعية في تحضير الكريمات بالمنزل، لأن فاعليتها كبيرة وليس لها أضرار على المدى البعيد، وهناك أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية مثل كريم النشا والفازلين، الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وكريم النشا والقهوة الذي يعمل على تفتيح البشرة وشدها، وكريم النشا والليمون الذي يزيل البقع الداكنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البطاطس والحليب.

مكونات كريم البطاطس والحليب

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:-

حبة بطاطس واحدة.

كأس من الحليب السائل.

3 ملاعق من مبشور صابونة دوف.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البطاطس والحليب لتفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة والسمراء وهى كما يأتي:-

نقوم بتقشير البطاطس، ثم نقوم ببشرها بالمبشرة. نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة، ثم نضع فيه كأس من الحليب السائل ونضيف إليه البطاطس المبشورة مع التحريك المستمر دون توقف حتى لا تلتصق المكونات في القدر وتحترق. نحضر صابونة دوف، ثم نقوم ببشرها، ونأخذ منها مقدار 3 ملاعق. نضيف مبشور صابونة دوف إلى خليط مبشور البطاطس والحليب، ثم نخلط جميع المكونات بشكل جيد حتى يذوب الصابون تماماً في هذا الخليط. نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً، حتى نحصل على خليط كريمي. نحضر وعاء ونضع فيه الخليط، ثم نصيف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نضيف ملعقة صغيرة من نشا الذرة، ونقلب جميع المكونات حتى يصبح المزيج ناعم. نضع الخليط مرة ثانية على النار مدة دقيقة ونصف، حتى نحصل على مزيج كريمي. نضع الكريم في علبة فارغة، ثم نضعها في الثلاجة. ندهن المناطق الداكنة والسمراء والحساسة، ونتركها مدة 20 دقيقة حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وموحدة اللون. نستخدم هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة خالية من العيوب.

فوائد كريم البطاطس والحليب

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها البطاطس وهى كما يلي:-