المكون الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف في دقائق هيصبح ناعم حرير

المكون الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف في دقائق من أكثر المشاكل شيوعًا عند الفتيات والنساء، لذلك إذا كنت ترغب في حل مشاكل الشعر الخشن، سوف نقدم لك حلول موثوقة من خلال هذا المقال، لذا يرجى متابعتنا ومعرفة مكون خارق بفرد الشعر الخشن.

المكون الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن الجاف في دقائق

يوجد الكثير من التركيبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تنعيم الشعر الخشن على سبيل المثال:

البيض يوجد به الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد الشعر وذلك لأنها مصدر غني بالأحماض الدهنية والبروتين، لذلك، فهو يوفر الرطوبة التي تجعل الشعر أكثر نعومة وكذلك تناسب الشعر الطريقة هي:

2 ملعقة ممتلئة من زيت اللوز.

2 بيضة.

كاب خاص بالاستحمام.

نصف كوب كبير من الزبادي.

إناء كبير لوضع المزيج به.

اسكبي محتويات البيضتين في الإناء وقلبي حتى تصبح رغوية، بعد ذلك نضيف باقي العناصر المستخدمة للمزيج المكون من البيض ونقوم بمزجهم جيدا، ثم بعد ذلك ضعي المزيج على فروة الشعر، وغطي الرأس بالكاب الخاص بالاستحمام واتركيه لمدة نصف ساعة، علي الشعر الخشن ثم في النهاية اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو، وللعلم هذه الوصفة يتم تكرارها على الأقل مرة واحدة أسبوعياً من أجل ملاحظة الفرق والحصول على شعر ناعم ومفرود وصحي.

زيت الخروع وقشور الموز لتنعيم الشعر:

المكونات المستخدمة:

2 ملاعق ممتلئة من زيت الخروع.

1 ملعقة واحدة مكونة من زيت الزيتون.

2 ملاعق ممتلئة من المايونيز.

قشور من الموز.