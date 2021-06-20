هل بتتعرضي للتنمر؟ اعرفي ازاي تتعاملي مع الاشخاص المتنمرين

لو بتتعرضي للتنمر ، في حاجات كتير ممكن تعمليها عشان تواجهي المشكلة دي ، واول حاجة لازم تعمليها انك تحليها بنفسك لو التنمر مش بيسببلك خطر او خوف او تهديد جسدي ، وكل ما كنتي اكتر قوة كل ما زادت قدرتك على مساعدة نفسك ، وفرصة افضل لوقف الشخص المتنمر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة من النصايح ازاي تتعاملي مع المتنمرين وتواجهي الموقف.

ازاي تتعاملي مع المتنمرين:

زي ما قولنا اول خطوة تعمليها انك تواجهي الشخص المتنمر بنفسك ، ولكن لو الشخص المتنمر مغيرش من سلوكه ، في الحالة دي المفروض تتكلمي مع شخص تاني يقدر يساعدك في حل المشكلة.

المتنمر دايما لما بيعمل اي تصرف مسيء بيكون منتظر رد فعل ، لان هدفه هو اضعافك وانه يخليكي دايما حزينة وحاسة بالخوف ، ولو اظهرتي له انك مش حزينة ولا خايفة ، غالبا هيفقد الاهتمام من انه يضايقك ويتنمر عليكي ومش هيقدر يضعفك.

وافتكري دايما ان الاشخاص المتنمرين هدفهم ازعاجك باستمرار لحد ما تغضبي او تعملي رد فعل عنيف ، ولو معملتيش اي رد فعل ده هيفقد المتنمر قوته.

وافتكري ان الاشخاص المتنمرين هما بشر زيهم زيك ، ولكن الاختلاف الوحيد هو انك مش متنمره زيهم ، ودايما المتنمرين بيتصرفوا بالطريقة دي وبيأذوا اللي حواليهم لان هما نفسهم بيكونوا مفتقدين الاهتمام او الحب الابوي والرعاية اللازمة ، يعني بيكونوا مش حاسين بالامان وبيتنمروا بس عشان يحسوا بالقوة.

المتنمرين بيدوروا دايما على رد فعل منك وغالبا بيفقدوا الاهتمام لو موصلوش لهدفهم.

لو حاسه بالامان ومافيش اي خوف او خطر عليكي ، دي بعض الطرق للتعامل مع المتنمر:

– ابعدي لما المتنمر يقرب منك ، حاولي وتخيلي انك بتبعدي عن شخص غريب ، ده هيبين له ولغة جسدك هتظهرله انك مش مهتمة.

– ركزي على التفكير في حاجة تانية (مثلا حفلة نفسك تروحيها, او لبس جديد نفسك تشتريه).

– لما الشخص المتنمر يقرب منك ، عدي ل 100 وامشي بعيد ، في الحالة دي هو مش هيشوف انتي متضايقة ولا لا.

– قوليله يوقف اللي بيعمله بصوت عالي وبشكل قوي ، واستمري في المشي بعيد عنه وماتلتفتيش ولا تبصي مهما قال.

– لما المتنمر يناديكي باسمك او يقول اي حاجة تضايقك مثلا “شكل لبسك مش حلو” ، بصي له في عينيه واضحكي بهستيريا واستهزاء بكلامه “قوليله عارفة ان لبسي مش حلو” واستمري في الضحك بشكل هستيري وابعدي من غير ما تتكلمي معاه اي كلمة تاني.

– لما المتنمر يضايقك ويناديكي باسماء او القاب مش كويسة ، بصي له في عينيه ، واضحكي وابعدي من غير اي كلمة تانية.

بعض الجمل اللي ممكن تقوليها للشخص المتنمر:

– ايا كان! (جملة تبين له انك مش مهتمة).

– هل حاسس بشعور احسن دلوقتي؟

– لو بتتكلم عني من ورا ضهري ، فواضح ان حياتي مهمة ومثيرة اكتر من حياتك.

– اخيرا لقيت حاجة مضحكة تقولها؟

– مش كفاية بقى.

– مش متأكدة من سبب استمرارك انك بتقول الكلام ده عليه ، لكن انا مش مهتمة.

– خليك محترم ووقف الكلام ده.

– انت بتتكلم معايا ليه اصلا؟

– انت بتعيد نفس الموضوع كل شوية ، دي حاجة مملة اوي ، ابقى قولي لما تخلص.

– واو ، عرفت كل ده لوحدك.

– معلش ، انت متخيل ان انا مهتم يعني.

امشي بعيد عن المتنمر:

بمجرد ما تمشي بعيد عن الشخص المتنمر ، مهم جدا الاستمرار في الابتعاد عنه ، وما تتفاعليش ولا تستجيبي باي شكل معاه ، لان هو ده اللي عايزة المتنمر.

لما تمشي بعيد انتي كده بتاخدي من المتنمر سلطتة.

خليكي ايجابية:

ممكن يكون من الصعب انك تفتكري نقاطك الايجابية او مميزاتك لما يكون في شخص قدامك بيبذل كل جهده عشان يبين لك السلبيات او انك شخص مش كويس ، ولكن مع ذلك ، حاولي بكل جهدك تفكري في الحاجات اللي بتعمليها بشكل كويس وافتكري انك شخص ليكي قيمة كبيرة ، وممكن التفكير في انه قد ايه الشخص المتنمر ممكن يحس باحساس سيء لو موصلش لهدفه يساعدك انه يخليكي ايجابية.

اعملي صورة مختلفة للمتنمر في ذهنك:

اتخيلي ان المتنمر جسمه شكله مش طبيعي كأنه واقف قدام مرايا من المرايات اللي بتشوه شكل الجسم زي اللي بتبقى موجودة في الملاهي ، اسمعي صوته كانه مشوه ومش حلو ، وانه لونه اتحول للاصفر مثلا ، تخيلي دلوقتي مين اللي هيضحك في الموقف؟

ابني درع حواليكي:

اتخيلي ان في درع طويل حواليكي ، ابني الدرع ده في خيالك ولما تخلصي ،اتخيلي الحاجات اللي بيقولها المتنمر بتخبط في الدرع ده وترجع له.

خليكي واثقة في نفسك:

عادة الاشخاص المتنمرين بيختاروا اللي هما شايفينهم اضعف منهم ، عشان كده افضل حاجة انك تواجهيهم ، ممكن تكوني خايفة تقفي قصادهم ، ولكن لو استمريتي في الوقوف قصادهم وقدرتي تعملي كده هيتوقفوا عن اللي هما بيعملوه.

طرق تانية للتغلب على المتنمر وابعاده عنك:

– قولي بصوت عالي وقوي “سيبني في حالي او وقف اللي انت بتعمله ده”.

– قولي حاجة تضحك.

– بصي في عينيه وخليكي لطيفة معاه.

ابعدي عن طريق المتنمر:

لو خايفة من المتنمر ومعندكيش القدرة تواجهيه ، اتجنبي الاماكن اللي بيكون فيها ، او امشي في طريق تاني غير طريقة ، لو المتنمر مش شايفك مش هيقدر يتنمر عليكي.

استخدمي نظام الاصدقاء ضد المتنمرين:

المتنمرين دايما بيحسوا بقدرتهم على التنمر على شخص واحد بس لانهم بيستضعفوه لوحده ، ولكن نادرا يتنمروا على مجموعة ، اخرجي مع اصحابك ، ولو حسيتي ان المتنمر برضه هيتنمر على المجموعة كلها ابعدوا عنه.

لو التنمر متوقفش بعد الطرق دي ، يبقى هنا جيه الوقت اللي تطلبي فيه مساعدة شخص تاني ، ماتخفيش انك تقولي لشخص تاني انك بتتعرضي للتنمر ، لان اكيد في اشخاص حواليكي مهتمين بيكي وهيساعدوكي.

احصلي على المساعدة من شخص:

ممكن الموضوع يبقى مخيف ليكي انك تقولي لحد ، ولكن لما تقولي لشخص قريب منك ده مش هيساعدك بس ، لكن كمان هيخليكي تحسي بخوف اقل ، وخصوصا لو بتتعرضي لتنمر جسدي وكنتي في خطر ، فلازم تتكلمي مع شخص بتثقي فيه فورا.

ولو بالفعل قولتي لشخص ثقة ومعملش حاجة او مساعدكيش ، قولي لشخص تاني ، او ممكن تلجأي لشخص متخصص او دكتور نفساني هيساعدوكي ويقولولك تتصرفي ازاي ، واستمري انك تتكلمي وتقولي اللي انتي بتتعرضي له لحد ما تلاقي شخص يساعدك.

لو اتعرضتي للتنمر على الانترنت:

ماترديش:

ماترديش واعملي حظر للشخص ده من كل وسائل التواصل اللي ممكن توصله ليكي ، واتأكدي انك تحفظي دليل ضد المتنمر ، لو اتبعت لك رسالة او ايميل بكلام مسيء ، اطبعيه او احفظيه عشان تقدري تعرض على شخص يقدر يساعدك.

ماترديش ابدا على التنمر على الانترنت ، سواء بالرسائل النصية, الايميل, او الرسائل الفورية ، واحفظيها عندك لاثبات التنمر في حالة احتاجتي لها ، مهم جدا انك تبقي شجاعة وتظهري للشخص المتنمر انك مش مهتمة.

ايه اللي المفروض متعمليهوش لو بتتعرضي للتنمر:

– ما تفكريش انها غلطتك ، مافيش حد ابدا يستحق انه يتعرض للتنمر.

– الرد على الشخص المتنمر او التجاوب معاه.

– انك ما تاخديش موقف ضد المتنمر لانه مش هيتوقف لوحده ، لازم تاخدي موقف وتبلغي عنه.

– انك تسيبي اي نشاطات بتعمليها او تبطلي تخرجي لانك خايفة من المتنمر.

– انك تسكتي ومتقوليش لحد ، بالعكس الصح انك تقولي وتتكلمي.

– انك تأذي نفسك ، مافيش حاجة ميؤوس منه او مالهاش حل ، ومافيش حاجة تستاهل تأذي نفسك بسببها بأي شكل من الاشكال.

في النهاية لازم تعرفي انك ليكي حق تحسي بالامان ، وكل شخص من حقه يعيش في جو آمن وخالي من اي عنف باي شكل من الاشكال ، ويدافع عن نفسه سواء بنفسه او بالتوجه للجهات المسؤولة للتعامل مع المتنمرين.

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