الاستمرار في الجواز قرار محتاج مسؤولية كبيرة وترابط بين الزوجين، وده بيكون بالتفاعل المستمر طول الوقت وبيكون فيه طرق كتير عشان تتغلبوا سوا على أي صعوبات أو تحديات تقابلكم طول سنين ارتباطكم، خصوصا لو متجوزين وعايشين في نفس البيت، اعرفي معانا 8 حاجات المتجوزين بيعملوها عشان علاقتهم تدوم

1- المبادئ الأساسية

من أول حاجات المتجوزين بيعملوها عشان علاقتهم هي أنه يبقى في مبادئ أساسية في علاقتهم ومنها أن الحدود الشخصية اللي بينكم لازم تتكلموا فيها، أوقات النوم وإرشادات المعيشة مع بعض كل ده مهم بينكم لأنه بيطور العلاقة بينكم إنكم تعرفوا بعض أكتر مثلا عادات الحمام اللي بتكون مختلفة من شخص للتاني، مين بيحب ينام على أي جنب من السرير، مين بيغسل الأطباق كل يوم، حاجات بسيطة زي كده في علاقتكم لو متفقين عليها هتساعدكم على تطوير العلاقة دي بشكل أفضل، وده مهم جدا عشان يكون فيه تناغم بينكم.

2- مشاركة في الأعمال المنزلية

لو عاوزة تخلي جوازك ينجح فالمشاركة في الأعمال المنزلية أساسية، مش عشان بس هي مش مسؤوليتك لوحدك، لكن لما تنضفوا البيت او تغسلوا المواعين سوا والأنشطة المنزلية المختلفة، ده هيخليكيوا تهزروا وتقضوا وقت سوا بتعملوا في هحاجة مفيدة، وبالتالي ده هيقوي العلاقة بينكم ويخلي في ترابط أكتر واحساس بالتعاون والمشاركة والمساواة، وده بيكون إن كل احد فيكم يكون عنده مهمة معينة يقوم بيها مثلا إنتي تنظفي المطبخ هو ينظف الصالة أو المكتب وهكذا ، الأعمال الروتينية عموما بتشكل ترابط مهم جدا بينكم .

3- بيتكلموا في الفلوس

النفقات المنزلية مسؤولية مشتركة بينكم لأنها بتحتاج تخطيط وبتعتمد بشكل كبير علي الرواتب عشان تقدري تقسمي الفواتير واحتياجاتكم الخاصة، المناقشة لازم تتكلموا فيها عن الديون اللي عليكوا والأهداف المالية اللي نفسكوا تحققوها من سفر أو تشتري حاجه نفسكم فيها ، لازم يكون فيه صدق وجانب من الاستقلالية في النواحي المادية عشان تتجنبوا أي مشاكل لها علاقة بالثقة.

4- التعامل مع العادات المزعجة

بعد ماتتجوزوا وتعيشوا مع بعض كل شخص فيكم هيبدأ يكتشف الطرف الثاني من كل حاجه عاداته وطريقته في كل حاجه بيعملها خصوصا العادات السيئة مثلا الشرابات علي الأرض، الأكل بصوت عالي، رمي الهدوم في أي مكان وهكذا، عشان تتجنبي العصبية أو الغضب من العادات دي إنك تلاقي طريقة تتعاملي بيها مع العادات دي بأي شكل أو إنك تتكلمي مع جوزك علي العادات دي وتتعاملوا معاها، وتشوفوا سوا حل وسط.

5- الطقوس الخاصة

لازم يكون فيه طقوس بينكم حتي لو بسيطة تشاركوا بعض فيها زي الرياضة أو تتفرجوا علي فيلم بتحبوه سوا، تهتموا بروتين بشرتكم مع بعض ، تسمعوا أغنية مفضلة، يعني تقضوا الوقت مع بعض بأي طريقة بسيطة ممكن تبسطكم.

6- تقضية الوقت لوحدك

مش معني إنكم متجوزين إن كل لحظة لازم تقضوها مع بعض لأن من حق كل شخص ياخد قسط من الراحة ويستمتع بوقته لوحده لأن ده بيكون صحي جدا لعلاقتكم، العزلة بتخليكي تفكري في نفسك وبتساعدك تكون شخص أفضل ليكي ولشريك حياتك.

7- قواعد أساسية للضيوف

إنك تحطوا قاعد معينة وأساسية للضيوف ده مهم جدا عشان مايسببش أي قلق أو توتر وقت الزيارة، خلي بينكم قاعدة اتفاقية علي مين اللي يزوركم من الأهل والأصحاب، امتي يقدروا يجوا وامتي يكون مفيش وقت للزيارات، تحضيرات الضيوف من الأكل والعصير أو وجبات معينة .

8- حل المشاكل المشتركة

“إحنا مش بننام إلا لو حلينا المشاكل اللي بينا” الجملة دي مشتركة في كل بيت تقريبا علي اعتبار إنك بيحلوا أي نزاع او مشكلة بينهم قبل مايناموا ودي بقت حاجه قديمة جدا ، الأشخاص عموما اللي ديما بيعانوا من إجهاد و إرهاق أكتر ناس بيكونوا مُعرضين للرد بعصبية وشكل سلبي فبيكون محتاجه الراحة والنوم فإنتي تقدري تتعاملي مع أي مشكلة بطريقة أحسن وانتي في حالة ذهنية صحية وسليمة بدون ارهاق وتوتر فتخلقي بيئة ايجابية وتحلي أي مشكلة تقابلكم .

اعرفي معانا كمان 7 تغييرات هتحصل في حياتك بعد الجواز حتى لو متجوزة الراجل المناسب