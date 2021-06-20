طريقة عمل مكعبات المرقة الدجاج واللحم فى المنزل بالخطوات

مكعبات المرقة، باختلاف انوعها مرقة الخضار، مرقة الدجاج، مرقة اللحم، كل منها يضاف الى طبق معين ليعطى مذاق مختلف وشهى وصحى عن المرقة الفورية، مكونات بسيطة مجموعة من الخضار والتوابل.

مرقة الدجاج واللحم، نخشى دائما ونقلق على صحة افراد اسرتنا من المرقة الجاهزة ونرغب فى تحضير اكل صحى ومفيد من جميع المكونات التى تضاف الية

طريقة عمل مكعبات المرقة

اهم ما يميزاى طبق يتم تحضيرة هى التوابل التى تضاف اليها ووقت التتبيل لذلك يهتم الجميع عند تحضير الطعام باضافة مكعبات المرقة باختلاف انواعها الى طعام لتعطى طعم مميز نقدمها اليكم اليوم عبر ثقفنى بالخطوات.

مكعبات مرقة اللحم البيتي اولاالمقادير

نصف كيلو لحمة. عدد4 بصلات مقطعة مكعبات. جزرة مقطعة مكعبات. كرفس مقطع. ملح فلفل اسود، 2 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، كاري او كركم. نصف كوب دقيق ابيض. نصف كوب زيت . الطريقة في حلة مناسبة نسلق اللحمة في ماء مغلي مع البصل والجزر والكرفس حتى تمام نضج اللحم وحتى تتكثف المرقة ونصفيها ونأخذ لتر واحد فقط من المرقة ونضيف له الملح والفلفل الاسود والكاري او الكركم والبهارات ونقلب المرقة جيدا نشوح الدقيق في الزيت لحد ما يتحمص تحميصة بسيطة ونضيف له المرقة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نصل الى قوام مناسب.

ثم نرفع الخليط من على النار ونضع فى قوالب سيلكون، ونضعها فى الفريزر لوقت الاستخدام.

تحضيرمكعبات مرقة الدجاج

مكعبات مرقة الدجاج البيتي سنعرض اولا المقادير



دجاجة كاملة.

عدد4 بصلات مقطعة مكعبات.

جزرة مقطعة مكعبات.

كرفس مقطع.

ملح فلفل اسود، 2 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، كاري او كركم.

نصف كوب دقيق ابيض.

نصف كوب زيت.

الطريقة التحضير، في حلة مناسبة نسلق الدجاجة في ماء مغلي مع البصل والجزر والكرفس حتى تمام نضج الدجاجة وحتى تتكثف المرقة ونصفيها ونأخذ لتر واحد فقط من المرقة ونضيف له الملح والفلفل الاسود والكاري او الكركم والبهارات ونقلب المرقة جيدا نشوح الدقيق في الزيت حتى يتحمص تحميصة بسيطة ونضيف له المرقة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب، نرفع الخليط من على النار ونضعة في قوالب سليكون صغيرة او في قالب كبير مبطن بكيس نايلون ونضعه في الفريزر حتى تتماسك ونقطعها مكعبات ونحفظها في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

مكعبات المرقة فى المنزل، عبر موقعنا ثقفنى.