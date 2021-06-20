كبة البطاطا بالصينية بدون لحم بالبرغل في الفرن سهلة وبسيطة الخطوات

كبة البطاطا بالصينية بدون لحم ، واحدة من أبسط الوجبات والمقبلات السورية واللبنانية، التي تزين الموائد سواء في المناسبات، أو حتى في الأيام العادية، فهي تتميز بأنها مغذية ومشبعة جدًا، وفي نفس الوقت تضيف إلى مائدتك وليمة غنية، تجعل منها مائدة ضخمة وشهية في أي وقت. وكبة البطاطا هي في الأساس وصفة سورية، وانتقلت إلى عدد من الدول العربية، وأبدعت فيها النساء اللبنانيات، وأصبحت وجبة معروفة في لبنان أيضًا. ومن الأشياء الملفتة للانتباه هو أن الكبار والصغار، يعشقون البطاطا، ولهذا السبب تلقى كبة البطاطا بالبرغل، إقبالا شديدًا في تناولها عندما يتم طهيها بالمنزل.

كبة البطاطا بالصينية عبارة عن؛ مجموعة من التوابل والبصل، بالإضافة إلى البرغل وهو أساس تصنيع تلك الوصفة، ويمكنك عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو كبة البطاطا بالبرغل منال العالم، أو التنويع بين إضافة الخضار إليها في الحشو، فكبة البطاطا لها أكثر من طريقة للطهي منها على سبيل المثال؛ كبة البطاطا اللبنانية، وكبة بطاطا وبرغل بالصينية، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، وطريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل بالفرن، وطريقة بطاطا بالصينية مع لحمة، أو طريقة عمل كبة البطاطا السورية، أو كبة البطاطا بالصينية ديما حجاوي، أو كبة بطاطا بالصينية صيامي، وجميعها طرق سهلة وبسيطة ولكنها تختلف في الحشوات فقط. ومن أشهر وصفات الشيف منال العالم؛ طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة ستيك دجاج منال العالم ،

كيلو وربع من البطاطا (البطاطس في بعض الدول).

كوب و ¼ من البرغل.

حبة بصل متوسطة الحجم. مقطعة إلى شرائح رفيعة.

بصلة أخرى ولكن صغيرة الحجم مبشورة جيدًا.

ملعقة ونصف من ملح البحر.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

¾ ملعقة من البهارات المشكلة.

رشة من القرفة المطحونة.

ربع كوب من البقدونس المفروم (أو المعدونس).

¼ كاس من زيت الزيتون.

ثلاث أكواب من الخضروات المقطعة مثل؛ السبانخ، والسلق، واللفت.

صنوبر مشوّح في زيت زيتون ورشة ملح.

خلطة لحم مفروم مع البصل، في حال رغبتي في عمل كبة البرغل باللحم.