كبة البطاطا بالصينية بدون لحم بالبرغل في الفرن سهلة وبسيطة الخطوات

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كبة البطاطا بالصينية بدون لحم ، واحدة من أبسط الوجبات والمقبلات السورية واللبنانية، التي تزين الموائد سواء في المناسبات، أو حتى في الأيام العادية، فهي تتميز بأنها مغذية ومشبعة جدًا، وفي نفس الوقت تضيف إلى مائدتك وليمة غنية، تجعل منها مائدة ضخمة وشهية في أي وقت. وكبة البطاطا هي في الأساس وصفة سورية، وانتقلت إلى عدد من الدول العربية، وأبدعت فيها النساء اللبنانيات، وأصبحت وجبة معروفة في لبنان أيضًا. ومن الأشياء الملفتة للانتباه هو أن الكبار والصغار، يعشقون البطاطا، ولهذا السبب تلقى كبة البطاطا بالبرغل، إقبالا شديدًا في تناولها عندما يتم طهيها بالمنزل.كبة بطاطا وبرغل بالصينية
كبة البطاطا بالصينية عبارة عن؛ مجموعة من التوابل والبصل، بالإضافة إلى البرغل وهو أساس تصنيع تلك الوصفة، ويمكنك عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو كبة البطاطا بالبرغل منال العالم، أو التنويع بين إضافة الخضار إليها في الحشو، فكبة البطاطا لها أكثر من طريقة للطهي منها على سبيل المثال؛ كبة البطاطا اللبنانية، وكبة بطاطا وبرغل بالصينية، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، وطريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل بالفرن، وطريقة بطاطا بالصينية مع لحمة، أو طريقة عمل كبة البطاطا السورية، أو كبة البطاطا بالصينية ديما حجاوي، أو كبة بطاطا بالصينية صيامي، وجميعها طرق سهلة وبسيطة ولكنها تختلف في الحشوات فقط. ومن أشهر وصفات الشيف منال العالم؛ طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة ستيك دجاج منال العالم ،بطاطا بالصينية بدون لحمة
- كيلو وربع من البطاطا (البطاطس في بعض الدول).
- كوب و ¼ من البرغل.
- حبة بصل متوسطة الحجم. مقطعة إلى شرائح رفيعة.
- بصلة أخرى ولكن صغيرة الحجم مبشورة جيدًا.
- ملعقة ونصف من ملح البحر.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ¾ ملعقة من البهارات المشكلة.
- رشة من القرفة المطحونة.
- ربع كوب من البقدونس المفروم (أو المعدونس).
- ¼ كاس من زيت الزيتون.
- ثلاث أكواب من الخضروات المقطعة مثل؛ السبانخ، والسلق، واللفت.
- صنوبر مشوّح في زيت زيتون ورشة ملح.
- خلطة لحم مفروم مع البصل، في حال رغبتي في عمل كبة البرغل باللحم.
- قومي أولا بسلق البطاطا، ثم اهرسيها في وعاء عميق جيدًا.
- ثم قومي بنقع البرغل بعد غسله جيدًا، واتركيه في مياه دافئة لمدة نصف الساعة، حتى ينضج.
- في مقلاة واسعة، ضعي زيت الزيتون ثم شوحي شرائح البصل، وقومي بوضعها في صينية الخبز.
- وفي وعاء عميق آخر، ضعي البطاطا المهروسة، مع البرغل والبصل المبشور، مع التوابل والبهارات بالإضافة إلى القرفة والبقدونس.
- امزجي كل المكونات في الوعاء بيديك، حتى تحصلين على مزيج ناعم، ويمكنك إضافة ملاعق بسيطة من المياه لمزيد من التجانس.
- افردي مزيج البطاطا وباقي المكونات فوق البصل المشوح في صينية الخبز.
- ثم اضغطي على الخليط في صينية الخبز، براحة يدك حتى يتساوى كله.
- اسكبي زيت الزيتون فوق الكبة بالبرغل بدون لحم، ثم اخبزيها في الفرن، لمدة من 40 إلى 50 دقيقة.
- أخرجي صينية الكبة بالبرغل من الفرن، بعد أن تنضج وتتحول إلى اللون البني.
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كبة البطاطا بالصينية بدون لحم ، واحدة من أبسط الوجبات والمقبلات السورية واللبنانية، التي تزين الموائد سواء في المناسبات، أو حتى في الأيام العادية، فهي تتميز بأنها مغذية ومشبعة جدًا، وفي نفس الوقت تضيف إلى مائدتك وليمة غنية، تجعل منها مائدة ضخمة وشهية في أي وقت. وكبة البطاطا هي في الأساس وصفة سورية، وانتقلت إلى عدد من الدول العربية، وأبدعت فيها النساء اللبنانيات، وأصبحت وجبة معروفة في لبنان أيضًا. ومن الأشياء الملفتة للانتباه هو أن الكبار والصغار، يعشقون البطاطا، ولهذا السبب تلقى كبة البطاطا بالبرغل، إقبالا شديدًا في تناولها عندما يتم طهيها بالمنزل.كبة بطاطا وبرغل بالصينية
كبة البطاطا بالصينية عبارة عن؛ مجموعة من التوابل والبصل، بالإضافة إلى البرغل وهو أساس تصنيع تلك الوصفة، ويمكنك عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، أو كبة البطاطا بالبرغل منال العالم، أو التنويع بين إضافة الخضار إليها في الحشو، فكبة البطاطا لها أكثر من طريقة للطهي منها على سبيل المثال؛ كبة البطاطا اللبنانية، وكبة بطاطا وبرغل بالصينية، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، وطريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل بالفرن، وطريقة بطاطا بالصينية مع لحمة، أو طريقة عمل كبة البطاطا السورية، أو كبة البطاطا بالصينية ديما حجاوي، أو كبة بطاطا بالصينية صيامي، وجميعها طرق سهلة وبسيطة ولكنها تختلف في الحشوات فقط. ومن أشهر وصفات الشيف منال العالم؛ طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وطريقة ستيك دجاج منال العالم ،بطاطا بالصينية بدون لحمة
- كيلو وربع من البطاطا (البطاطس في بعض الدول).
- كوب و ¼ من البرغل.
- حبة بصل متوسطة الحجم. مقطعة إلى شرائح رفيعة.
- بصلة أخرى ولكن صغيرة الحجم مبشورة جيدًا.
- ملعقة ونصف من ملح البحر.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ¾ ملعقة من البهارات المشكلة.
- رشة من القرفة المطحونة.
- ربع كوب من البقدونس المفروم (أو المعدونس).
- ¼ كاس من زيت الزيتون.
- ثلاث أكواب من الخضروات المقطعة مثل؛ السبانخ، والسلق، واللفت.
- صنوبر مشوّح في زيت زيتون ورشة ملح.
- خلطة لحم مفروم مع البصل، في حال رغبتي في عمل كبة البرغل باللحم.
- قومي أولا بسلق البطاطا، ثم اهرسيها في وعاء عميق جيدًا.
- ثم قومي بنقع البرغل بعد غسله جيدًا، واتركيه في مياه دافئة لمدة نصف الساعة، حتى ينضج.
- في مقلاة واسعة، ضعي زيت الزيتون ثم شوحي شرائح البصل، وقومي بوضعها في صينية الخبز.
- وفي وعاء عميق آخر، ضعي البطاطا المهروسة، مع البرغل والبصل المبشور، مع التوابل والبهارات بالإضافة إلى القرفة والبقدونس.
- امزجي كل المكونات في الوعاء بيديك، حتى تحصلين على مزيج ناعم، ويمكنك إضافة ملاعق بسيطة من المياه لمزيد من التجانس.
- افردي مزيج البطاطا وباقي المكونات فوق البصل المشوح في صينية الخبز.
- ثم اضغطي على الخليط في صينية الخبز، براحة يدك حتى يتساوى كله.
- اسكبي زيت الزيتون فوق الكبة بالبرغل بدون لحم، ثم اخبزيها في الفرن، لمدة من 40 إلى 50 دقيقة.
- أخرجي صينية الكبة بالبرغل من الفرن، بعد أن تنضج وتتحول إلى اللون البني.
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