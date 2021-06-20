بسكويت القرفة الهش والمقرمش بطعمه الجميل وبطريقة سهلة جدا

بسكويت القرفة من أنواع البسكويت ذات الطعم الرائع والجميل، لأنه يتميز بطعمه ورائحته الذكية لأنه يتكون من القرفة التى تعطى البسكويت الطعم والنكهة المميزة التى تميزه عن أنواع البسكويت الأخرى، وللقرفة فوائد عديدة للجسم فهى تمنع تكتل الدم وتساعد في إنقاص الوزن، وتساعد فى تحسين الخلايا التى تفرز الانسولين فى الجسم وبالتالى تساعد فى تقليل مستوى السكر فى الدم، وهى غنية جدا بالالياف والمعادن المفيدة للجسم وتعمل على القضاء على الالتهابات الموجودة بالجسم، لذلك تم إدخالها فى الأكلات الحادقة ونحن اليوم سوف نستخدمها مع الأكلات الحلوة للاستفادة من فوائدها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت القرفة. مكونات بسكويت القرفة مكونات بسكويت القرفة يتكون بسكويت القرفة من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: كوب من السمنة أو الزبدة.

٣١/٢ كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

حبة واحدة من البيض.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣/٤ كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح.

٣ ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة الاعداد والتجيهز طريقة الاعداد والتجيهز طريقة عمل بسكويت القرفة سهلة جدا وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة ولا تحتاج إلى مجهود كبير وهى كمايلي: نجهز وعاء عميق ونضع به السمنة والسكر ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائى حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. ثم نضيف إليهم البيضة الفانيليا ونستمر فى الخفق. وبعد ذلك نضيف اللبن ونحقق حتى يمتزج الخليط تماما. نحضر طبق ونخلط به المكونات الجافة مع بعض الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والقرفة ونقلبهم مع بعض كويس. نقوم بإضافة الخليط السائل على خليط الدقيق شوية شوية ونعجن باليد ولو العجينة بتلزق فى اليد نزود شوية دقيق. نترك العجينة فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك. نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها بين ورقتين من الزبدة ونقطعها بالقطاعات الشكل الذى نريده. ثم نضعه فى صينية مدهونة بالسمنة فى الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة. بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في طبق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا. الوسوم

بسكويت القرفة من أنواع البسكويت ذات الطعم الرائع والجميل، لأنه يتميز بطعمه ورائحته الذكية لأنه يتكون من القرفة التى تعطى البسكويت الطعم والنكهة المميزة التى تميزه عن أنواع البسكويت الأخرى، وللقرفة فوائد عديدة للجسم فهى تمنع تكتل الدم وتساعد في إنقاص الوزن، وتساعد فى تحسين الخلايا التى تفرز الانسولين فى الجسم وبالتالى تساعد فى تقليل مستوى السكر فى الدم، وهى غنية جدا بالالياف والمعادن المفيدة للجسم وتعمل على القضاء على الالتهابات الموجودة بالجسم، لذلك تم إدخالها فى الأكلات الحادقة ونحن اليوم سوف نستخدمها مع الأكلات الحلوة للاستفادة من فوائدها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت القرفة. مكونات بسكويت القرفة مكونات بسكويت القرفة يتكون بسكويت القرفة من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: كوب من السمنة أو الزبدة.

٣١/٢ كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

حبة واحدة من البيض.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣/٤ كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح.

٣ ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة الاعداد والتجيهز طريقة الاعداد والتجيهز طريقة عمل بسكويت القرفة سهلة جدا وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة ولا تحتاج إلى مجهود كبير وهى كمايلي: نجهز وعاء عميق ونضع به السمنة والسكر ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائى حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. ثم نضيف إليهم البيضة الفانيليا ونستمر فى الخفق. وبعد ذلك نضيف اللبن ونحقق حتى يمتزج الخليط تماما. نحضر طبق ونخلط به المكونات الجافة مع بعض الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والقرفة ونقلبهم مع بعض كويس. نقوم بإضافة الخليط السائل على خليط الدقيق شوية شوية ونعجن باليد ولو العجينة بتلزق فى اليد نزود شوية دقيق. نترك العجينة فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك. نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها بين ورقتين من الزبدة ونقطعها بالقطاعات الشكل الذى نريده. ثم نضعه فى صينية مدهونة بالسمنة فى الفرن السابق تسخينها على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة. بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في طبق التقديم ويقدم وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت القرفة الهش والمقرمش بطعمه الجميل وبطريقة سهلة جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.