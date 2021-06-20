طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ بنكهة شهية ورائحة جميلة جداً

طاجن المكرونة ، من الأطباق المشهورة التي تقدم بكثرة على السفرة المصرية يمتاز بمذاق لذيذ وشهي، ويتم تقديمه بالدجاج أو اللحم المفروم حسب الرغبة أو يمكن تقديمه مع الكبدة، فهو متنوع النكهات ويحتوي على قيمة غذائية عالية، وهو من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها في وجبة الغداء، وتعد المكرونة هي من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويمكن تحضيرها بأكثر من شكل ومع أنواع مختلفة من الصوص وكل نوع له نكهته المميزة، حيث توجد مطاعم مخصصة في عمل أطباق المكرونة فقط، ويوجد عليها إقبال شديد، ولكن من خلال مكونات بسيطة ويمكننا تحضير طاجن المكرونة بالفراخ داخل المنزل وبنكهة شهية ورائحة جميلة.

مكونات عمل طاجن المكرونة بالفراخ

يتكون طاجن المكرونة بالدجاج من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو مكرونة قلم.

نصف كيلو من الدجاج قطعة مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة.

قرن من الفلفل الرومي.

ربع ملعقة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الصلصة

2 كوب كبير من عصير طماطم.

بصلة مفرومة.

2 ملعقة من الخل.

ثوم مهروس ربع ملعقة صغيرة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ربع كوب من الماء المغلي.

2 ملعقة زيت كبيرة.

طريقة التحضير

لتحضير طاجن المكرونة بالفراخ بنكهة لذيذة وشهية يمكننا اتباع الخطوات الأتية:ـ

نبدأ بتحضير الفراخ بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم يضاف البصل المفروم والفلفل الرومي ونقلب المكونات حتي تذبل. ثم نضيف إليها قطع الدجاج ونقلب المكونات حتي يتشرب الدجاج مائه تماماً. ثم نضيف إليها بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ثم تصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة تحضير الصلصة

يتم تحضير الصلصة باتباع الخطوات الآتية:ـ