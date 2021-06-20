طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ بنكهة شهية ورائحة جميلة جداً

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طاجن المكرونة ، من الأطباق المشهورة التي تقدم بكثرة على السفرة المصرية يمتاز بمذاق لذيذ وشهي، ويتم تقديمه بالدجاج أو اللحم المفروم حسب الرغبة أو يمكن تقديمه مع الكبدة، فهو متنوع النكهات ويحتوي على قيمة غذائية عالية، وهو من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها في وجبة الغداء، وتعد المكرونة هي من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويمكن تحضيرها بأكثر من شكل ومع أنواع مختلفة من الصوص وكل نوع له نكهته المميزة، حيث توجد مطاعم مخصصة في عمل أطباق المكرونة فقط، ويوجد عليها إقبال شديد، ولكن من خلال مكونات بسيطة ويمكننا تحضير طاجن المكرونة بالفراخ داخل المنزل وبنكهة شهية ورائحة جميلة.مكونات عمل طاجن المكرونة بالفراخ
يتكون طاجن المكرونة بالدجاج من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو مكرونة قلم.
- نصف كيلو من الدجاج قطعة مكعبات صغيرة.
- بصلة كبيرة.
- قرن من الفلفل الرومي.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة من بهارات الدجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الصلصة
- 2 كوب كبير من عصير طماطم.
- بصلة مفرومة.
- 2 ملعقة من الخل.
- ثوم مهروس ربع ملعقة صغيرة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ربع كوب من الماء المغلي.
- 2 ملعقة زيت كبيرة.
لتحضير طاجن المكرونة بالفراخ بنكهة لذيذة وشهية يمكننا اتباع الخطوات الأتية:ـ
- نبدأ بتحضير الفراخ بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم يضاف البصل المفروم والفلفل الرومي ونقلب المكونات حتي تذبل.
- ثم نضيف إليها قطع الدجاج ونقلب المكونات حتي يتشرب الدجاج مائه تماماً.
- ثم نضيف إليها بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ثم تصبح جاهزة للاستخدام.
طريقة تحضير الصلصة
يتم تحضير الصلصة باتباع الخطوات الآتية:ـ
- يوضع إناء على النار ونضيف إليه مقدار ملعقتين من الزيت ثم نضيف إليه البصلة المفرومة، ونقلب المكونات حتي يذبل البصل ثم نضيف عصير الطماطم.
- يترك على النار حتي يُسبك ثم يضاف الخل والثوم المفروم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ثم تقلب المكونات وترفع من على النار.
- نجهز طاجن متوسط الحجم ويتم دهنه بقليل من الزيت، ثم نضيف إليه الفراخ التي تم تجهيزها.
- ثم يتم خلط المكرونة مع الصلصة ونضيف إليها ربع كوب من الماء الساخن ونقلبها ثم نضيفها فوق الفراخ بالطاجن.
- ثم يغلف الطاجن بورق الفويل ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة حتي ينضج.
- نخرجه من الفرن ويترك لكي يهدئ قليلاً ثم يتم قلبه على طبق التقديم، ويقدم بالهنا والشفا.
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طاجن المكرونة ، من الأطباق المشهورة التي تقدم بكثرة على السفرة المصرية يمتاز بمذاق لذيذ وشهي، ويتم تقديمه بالدجاج أو اللحم المفروم حسب الرغبة أو يمكن تقديمه مع الكبدة، فهو متنوع النكهات ويحتوي على قيمة غذائية عالية، وهو من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها في وجبة الغداء، وتعد المكرونة هي من الأكلات التي يعشقها الأطفال ويمكن تحضيرها بأكثر من شكل ومع أنواع مختلفة من الصوص وكل نوع له نكهته المميزة، حيث توجد مطاعم مخصصة في عمل أطباق المكرونة فقط، ويوجد عليها إقبال شديد، ولكن من خلال مكونات بسيطة ويمكننا تحضير طاجن المكرونة بالفراخ داخل المنزل وبنكهة شهية ورائحة جميلة.مكونات عمل طاجن المكرونة بالفراخ
يتكون طاجن المكرونة بالدجاج من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- نصف كيلو مكرونة قلم.
- نصف كيلو من الدجاج قطعة مكعبات صغيرة.
- بصلة كبيرة.
- قرن من الفلفل الرومي.
- ربع ملعقة من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة من بهارات الدجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الصلصة
- 2 كوب كبير من عصير طماطم.
- بصلة مفرومة.
- 2 ملعقة من الخل.
- ثوم مهروس ربع ملعقة صغيرة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ربع كوب من الماء المغلي.
- 2 ملعقة زيت كبيرة.
لتحضير طاجن المكرونة بالفراخ بنكهة لذيذة وشهية يمكننا اتباع الخطوات الأتية:ـ
- نبدأ بتحضير الفراخ بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم يضاف البصل المفروم والفلفل الرومي ونقلب المكونات حتي تذبل.
- ثم نضيف إليها قطع الدجاج ونقلب المكونات حتي يتشرب الدجاج مائه تماماً.
- ثم نضيف إليها بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ثم تصبح جاهزة للاستخدام.
طريقة تحضير الصلصة
يتم تحضير الصلصة باتباع الخطوات الآتية:ـ
- يوضع إناء على النار ونضيف إليه مقدار ملعقتين من الزيت ثم نضيف إليه البصلة المفرومة، ونقلب المكونات حتي يذبل البصل ثم نضيف عصير الطماطم.
- يترك على النار حتي يُسبك ثم يضاف الخل والثوم المفروم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ثم تقلب المكونات وترفع من على النار.
- نجهز طاجن متوسط الحجم ويتم دهنه بقليل من الزيت، ثم نضيف إليه الفراخ التي تم تجهيزها.
- ثم يتم خلط المكرونة مع الصلصة ونضيف إليها ربع كوب من الماء الساخن ونقلبها ثم نضيفها فوق الفراخ بالطاجن.
- ثم يغلف الطاجن بورق الفويل ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة حتي ينضج.
- نخرجه من الفرن ويترك لكي يهدئ قليلاً ثم يتم قلبه على طبق التقديم، ويقدم بالهنا والشفا.
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