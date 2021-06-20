طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية في المنزل وأحلي من المحلات وبمكونات بسيطة وسهلة ومضمونة

البسبوسة من الحلويات المحبوبة لدى الجميع، سواء الأطفال أو الكبار، ويمكن تقديمها في جميع المناسبات فهي تناسب أي وقت، وأي مناسبة، وخاصة في رمضان، ولها الكثير من الطرق التي يمكن تحضيرها بها، مثل البسبوسة بالقشطة، أو بالجوز هند، وغير ذلك، ويعتمد اختيارك لطريقة التحضير على الطعم الذي تفضلينه، ولكن توجد طريقة يمكننا القول أنها أساس عمل البسبوسة بجميع أنواعها.

سميد ناعم بمقدار 3 كوبايات.

لبن رايب كوب واحد.

ڤانيليا.

بيكنج بودر.

كوب واحد من السمن الذائب.

كوب من جوز الهند.

سكر بودر ناعم كوب واحد فقط.

شربات البسبوسة لوضعها بعد التسوية.

المكونات اللازمة لصنع البسبوسةطريقة عمل البسبوسة

حضري شربات البسبوسة أولًا عن طريق وضع كوب من الماء على كوب من السكر، وقلبيهم جيدًا ثم ارفعيهم على النار قليلًا حتى يصبح القوام كثيفًا ثم ضعي ملعقة من عصير الليمون، واتركي الشربات تبرد، ثم ابدأي في إعداد عجينة البسبوسة كالتالي: