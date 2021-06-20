طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية في المنزل وأحلي من المحلات وبمكونات بسيطة وسهلة ومضمونة

البسبوسة من الحلويات المحبوبة لدى الجميع، سواء الأطفال أو الكبار، ويمكن تقديمها في جميع المناسبات فهي تناسب أي وقت، وأي مناسبة، وخاصة في رمضان، ولها الكثير من الطرق التي يمكن تحضيرها بها، مثل البسبوسة بالقشطة، أو بالجوز هند، وغير ذلك، ويعتمد اختيارك لطريقة التحضير على الطعم الذي تفضلينه، ولكن توجد طريقة يمكننا القول أنها أساس عمل البسبوسة بجميع أنواعها.المكونات اللازمة لصنع البسبوسة
- سميد ناعم بمقدار 3 كوبايات.
- لبن رايب كوب واحد.
- ڤانيليا.
- بيكنج بودر.
- كوب واحد من السمن الذائب.
- كوب من جوز الهند.
- سكر بودر ناعم كوب واحد فقط.
- شربات البسبوسة لوضعها بعد التسوية.
حضري شربات البسبوسة أولًا عن طريق وضع كوب من الماء على كوب من السكر، وقلبيهم جيدًا ثم ارفعيهم على النار قليلًا حتى يصبح القوام كثيفًا ثم ضعي ملعقة من عصير الليمون، واتركي الشربات تبرد، ثم ابدأي في إعداد عجينة البسبوسة كالتالي:
- شغلي الفرن حتى يسخن قليلًا.
- ضعي السميد والبيكنج بودر في وعاء عميق واخلطيهم معًا.
- ضعي فوقهم مقدار السمن المذاهب وقلبي جيدًا.
- أضيفي السكر والڤانيليامع التقليب الجيد.
- صبي مقدار اللبن، وضعي جوز الهند.
- اخلطي المكونات معًا، واستمري بالتقليب حتى تحصلي على قوام مناسب ليس سائلًا تمامًا ولا كثيفًا جدًا.
- احضري صينية لوضع البسبوسة في الفرن.
- ادهني الصينية بمادة دهنية، ويفضل أن تكون سمن.
- صبي عجينة البسبوسة في الصينية.
- يمكنك أن تضعي فوقها المكسرات المتوفرة لديك حسب الرغبة.
- ضعيها بالفرن لتنضج.
- بعد أن تنضج وتأخذ لونًا أقرب للون الذهبي اخرجيها من الفرن.
- صبي فوقها الشربات المُعد مُسبقًا.
- بعد أن تبرد قطعيها وضعي فوقها جوز الهند أو القشطة.
- يمكنك وضع أي تزيين تفضلينه مثل الكريم شانتيه أو غيره، أو حتى تقديمها كما هي.
- تُقدم باردة.
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البسبوسة من الحلويات المحبوبة لدى الجميع، سواء الأطفال أو الكبار، ويمكن تقديمها في جميع المناسبات فهي تناسب أي وقت، وأي مناسبة، وخاصة في رمضان، ولها الكثير من الطرق التي يمكن تحضيرها بها، مثل البسبوسة بالقشطة، أو بالجوز هند، وغير ذلك، ويعتمد اختيارك لطريقة التحضير على الطعم الذي تفضلينه، ولكن توجد طريقة يمكننا القول أنها أساس عمل البسبوسة بجميع أنواعها.المكونات اللازمة لصنع البسبوسة
- سميد ناعم بمقدار 3 كوبايات.
- لبن رايب كوب واحد.
- ڤانيليا.
- بيكنج بودر.
- كوب واحد من السمن الذائب.
- كوب من جوز الهند.
- سكر بودر ناعم كوب واحد فقط.
- شربات البسبوسة لوضعها بعد التسوية.
حضري شربات البسبوسة أولًا عن طريق وضع كوب من الماء على كوب من السكر، وقلبيهم جيدًا ثم ارفعيهم على النار قليلًا حتى يصبح القوام كثيفًا ثم ضعي ملعقة من عصير الليمون، واتركي الشربات تبرد، ثم ابدأي في إعداد عجينة البسبوسة كالتالي:
- شغلي الفرن حتى يسخن قليلًا.
- ضعي السميد والبيكنج بودر في وعاء عميق واخلطيهم معًا.
- ضعي فوقهم مقدار السمن المذاهب وقلبي جيدًا.
- أضيفي السكر والڤانيليامع التقليب الجيد.
- صبي مقدار اللبن، وضعي جوز الهند.
- اخلطي المكونات معًا، واستمري بالتقليب حتى تحصلي على قوام مناسب ليس سائلًا تمامًا ولا كثيفًا جدًا.
- احضري صينية لوضع البسبوسة في الفرن.
- ادهني الصينية بمادة دهنية، ويفضل أن تكون سمن.
- صبي عجينة البسبوسة في الصينية.
- يمكنك أن تضعي فوقها المكسرات المتوفرة لديك حسب الرغبة.
- ضعيها بالفرن لتنضج.
- بعد أن تنضج وتأخذ لونًا أقرب للون الذهبي اخرجيها من الفرن.
- صبي فوقها الشربات المُعد مُسبقًا.
- بعد أن تبرد قطعيها وضعي فوقها جوز الهند أو القشطة.
- يمكنك وضع أي تزيين تفضلينه مثل الكريم شانتيه أو غيره، أو حتى تقديمها كما هي.
- تُقدم باردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية في المنزل وأحلي من المحلات وبمكونات بسيطة وسهلة ومضمونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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