أحلي كفتة فراخ ممكن تدوقيها في حياتك وأحلي من برا جربيها مش هتندمي

كفتة الفراخ تُعد من الوصفات اللذيذة التي تناسب الكثير من الوجبات، والأشخاص، فهي خفيفة، وتتميز بنكهتها، ويوجد من يفضلونها عن كفتة اللحم، ولا توجد صعوبة في إعدادها، ويمكن إعدادها في المنزل بطرق سريعة وبسيطة، ويجب التنويه إلى أن كفتة الفراخ تناسب جميع الأنظمة الغذائية، فمن الممكن قليها في الزيت، وكذلك يمكن أن يتم تسويتها في الفرن إذا كنتِ لا تريدين أن تسويها بالزيت. المقادير المطلوبة لصنع كفتة الفراخ لحم فراخ مفروم تمامًا، ويمكن فرمه بالمنزل.

بصلة مبشورة ناعمة.

بقسماط لزيادة الماسك في الكفتة.

بيضة واحدة.

بهارات فراخ حسب الرغبة.

كمون ناعم.

فلفل أسود ناعم.

ملح.

كسبرة مقطعة جيدًا.

كرفس وبقدونس مقطعين لقطع صغيرة جدًا.

طحينة، أو أي صوص للتقديم. خطوات عمل كفتة الفراخ المقادير المطلوبة لصنع كفتة الفراخخطوات عمل كفتة الفراخ الخطوات التالية تساعدك على عمل كفتة الفراخ بطريقة صحية مناسبة لنظامك الغذائي في وعاء كبير ضعي اللحم المفروم، وأضيفي عليه بصلة واحدة مبشورة.

نضع البقسماط لظبط قوام الكفتة.

ضعي البيض، والملح، وجميع التوابل التي تحبينها حسب الرغبة.

بعد الخلط الجيد ابدأي بتشكيله كما تحبين، ويفضل أن يتم تشكيلها في شكل يشبه الأصابع.

يمكنك ترك الأصابع قليلًا في الثلاجة حتى يصبح قوامها أكثر تماسكًا.

سخني الفرن جيدًا، ويفضل تسويتها على الشواية.

يمكن أن تقومي بتسويتها في صينية، أو وضعها في الأسياخ المخصصة للشوي، أو مايعرف بالخلة.

اتركيها حتى تنضج تمامًا.

اخرجيها حتى تبرد جيدًا، وابدأي بإخراج الأسياخ منها.

ضعيها في أطباق التقديم.

ضعي عليها البقدونس وقدميها مع الجرجير.

يمكن أن تقدمي معها أي صوص تفضلينه.

من الممكن أن تقومي بقلي الكفتة بدلًا من شويها، وستحصلين على طعم رائع كذلك.

في حالة قلي الكفتة يفضل إخراجها على مناديل المطبخ المخصصة لامتصاص الزيوت، والدهون. الوسوم

كفتة الفراخ تُعد من الوصفات اللذيذة التي تناسب الكثير من الوجبات، والأشخاص، فهي خفيفة، وتتميز بنكهتها، ويوجد من يفضلونها عن كفتة اللحم، ولا توجد صعوبة في إعدادها، ويمكن إعدادها في المنزل بطرق سريعة وبسيطة، ويجب التنويه إلى أن كفتة الفراخ تناسب جميع الأنظمة الغذائية، فمن الممكن قليها في الزيت، وكذلك يمكن أن يتم تسويتها في الفرن إذا كنتِ لا تريدين أن تسويها بالزيت. المقادير المطلوبة لصنع كفتة الفراخ لحم فراخ مفروم تمامًا، ويمكن فرمه بالمنزل.

بصلة مبشورة ناعمة.

بقسماط لزيادة الماسك في الكفتة.

بيضة واحدة.

بهارات فراخ حسب الرغبة.

كمون ناعم.

فلفل أسود ناعم.

ملح.

كسبرة مقطعة جيدًا.

كرفس وبقدونس مقطعين لقطع صغيرة جدًا.

طحينة، أو أي صوص للتقديم. خطوات عمل كفتة الفراخ المقادير المطلوبة لصنع كفتة الفراخخطوات عمل كفتة الفراخ الخطوات التالية تساعدك على عمل كفتة الفراخ بطريقة صحية مناسبة لنظامك الغذائي في وعاء كبير ضعي اللحم المفروم، وأضيفي عليه بصلة واحدة مبشورة.

نضع البقسماط لظبط قوام الكفتة.

ضعي البيض، والملح، وجميع التوابل التي تحبينها حسب الرغبة.

بعد الخلط الجيد ابدأي بتشكيله كما تحبين، ويفضل أن يتم تشكيلها في شكل يشبه الأصابع.

يمكنك ترك الأصابع قليلًا في الثلاجة حتى يصبح قوامها أكثر تماسكًا.

سخني الفرن جيدًا، ويفضل تسويتها على الشواية.

يمكن أن تقومي بتسويتها في صينية، أو وضعها في الأسياخ المخصصة للشوي، أو مايعرف بالخلة.

اتركيها حتى تنضج تمامًا.

اخرجيها حتى تبرد جيدًا، وابدأي بإخراج الأسياخ منها.

ضعيها في أطباق التقديم.

ضعي عليها البقدونس وقدميها مع الجرجير.

يمكن أن تقدمي معها أي صوص تفضلينه.

من الممكن أن تقومي بقلي الكفتة بدلًا من شويها، وستحصلين على طعم رائع كذلك.

في حالة قلي الكفتة يفضل إخراجها على مناديل المطبخ المخصصة لامتصاص الزيوت، والدهون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي كفتة فراخ ممكن تدوقيها في حياتك وأحلي من برا جربيها مش هتندمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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