الشوربة الحارقة لخسارة ٣٠ كيلو في شهر واحد .. مجربة

الشوربة الحارقة، الكثير منا يريد انقاص وزنه ولكن بسبب انظمة الرجيم القاسية والتي يستطيع الكثير منا الاستمرار عليها لوقت طويل فيلجأ البعض الى العمليات الجراحية مثل تكميم المعدة وتدبيس المعدة حتى يصل الى هدفه في أقصر وقت ممكن لكن هذه العمليات غالية الثمن بالأضافه الى انها لا تصلح مع جميع الاشخاص وقد يلجأ البعض الى تناول الادوية والتي لها أضرار جسيمة على صحة الانسان فيما بعد ولكن اليوم الطريقة السريعة لأنقاص الوزن دون انظمة رجيم قاسية أو عقاقير وهو الشوربة الحارقة وهما ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة. طريقة عمل الشوربة الحارقة: طج رأس من الملفوف ” الكورنب”

١ بصلة

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 حبة طماطم كبيرة

كوب من الماء

١ من الجزر المبشور

حزمة كرفس طريقة التحضير: نقوم بأحضار وعاء ونقوم بتقطيع الملفوف والبصل الى قطع على شكل مكعبات صغيرة وتقطيع الكرفس والطماطم الى مكعبات ثم نقوم بغسلهم جيدا.

ثم نقوم بتصفيتهم ثم نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في طنجرة مناسبة ثم نقوم بأضافة الماء الى هذه المكونات حتى يغطي الماء الكرنب ثم نضع الملح والفلفل الأسود ثم نتركهم على النار لمدة نصف ساعة ثم نقوم بازالة القدر من على النار.

ثم نقوم بوضع الشوربة في اطباق التقديم. نصائح لحمية غذائية ناجحة: الامتناع عن تناول السكريات والمقليات

الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة ٨ مساءا

المتناع عن تناول الجبنة الصفراء مثل الجبنة الرومي والشيدر.. ألخ

الامتناع عن المخللات والموالح.

الامتناع عن تناول النشويات ” مثل العيء والارز والمكرونات”

شرب المياه بكثرة

شرب السوائل بكثرة

المشي يوميا لمدة نصف ساعة. طريقة عمل الشوربة الحارقة: طجطريقة التحضير:نصائح لحمية غذائية ناجحة: الوسوم

الشوربة الحارقة، الكثير منا يريد انقاص وزنه ولكن بسبب انظمة الرجيم القاسية والتي يستطيع الكثير منا الاستمرار عليها لوقت طويل فيلجأ البعض الى العمليات الجراحية مثل تكميم المعدة وتدبيس المعدة حتى يصل الى هدفه في أقصر وقت ممكن لكن هذه العمليات غالية الثمن بالأضافه الى انها لا تصلح مع جميع الاشخاص وقد يلجأ البعض الى تناول الادوية والتي لها أضرار جسيمة على صحة الانسان فيما بعد ولكن اليوم الطريقة السريعة لأنقاص الوزن دون انظمة رجيم قاسية أو عقاقير وهو الشوربة الحارقة وهما ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة. طريقة عمل الشوربة الحارقة: طج رأس من الملفوف ” الكورنب”

١ بصلة

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 حبة طماطم كبيرة

كوب من الماء

١ من الجزر المبشور

حزمة كرفس طريقة التحضير: نقوم بأحضار وعاء ونقوم بتقطيع الملفوف والبصل الى قطع على شكل مكعبات صغيرة وتقطيع الكرفس والطماطم الى مكعبات ثم نقوم بغسلهم جيدا.

ثم نقوم بتصفيتهم ثم نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في طنجرة مناسبة ثم نقوم بأضافة الماء الى هذه المكونات حتى يغطي الماء الكرنب ثم نضع الملح والفلفل الأسود ثم نتركهم على النار لمدة نصف ساعة ثم نقوم بازالة القدر من على النار.

ثم نقوم بوضع الشوربة في اطباق التقديم. نصائح لحمية غذائية ناجحة: الامتناع عن تناول السكريات والمقليات

الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة ٨ مساءا

المتناع عن تناول الجبنة الصفراء مثل الجبنة الرومي والشيدر.. ألخ

الامتناع عن المخللات والموالح.

الامتناع عن تناول النشويات ” مثل العيء والارز والمكرونات”

شرب المياه بكثرة

شرب السوائل بكثرة

المشي يوميا لمدة نصف ساعة. طريقة عمل الشوربة الحارقة: طجطريقة التحضير:نصائح لحمية غذائية ناجحة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوربة الحارقة لخسارة ٣٠ كيلو في شهر واحد .. مجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.