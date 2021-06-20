طريقة عمل اللازانيا اللذيذة في المنزل بنفس المذاق المميز لها في المطابخ الإيطالية

طريقة عمل اللازانيا اللذيذة ، تعد اللازانيا من أشهر أنواع الأطباق التي اشتهر بها المطبخ الإيطالي، وانتشرت بصورة واسعة في كافة أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى طعمها المميز والرائع والسهولة في إعدادها، حيث من الممكن تقديم وإعداد اللازانيا بالعديد من الطرق المختلفة التي تتنوع حسب العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة، ولكن في النهاية لابد من الحفاظ على المكونات الأساسية لإعدادها، وتتفنن دائمًا ربات البيوت في إعداد الوصفة بنكهات متنوعة في كل مرة من أجل إرضاء كافة أفراد الأسرة.طريقة عمل اللازانيا اللذيذة
تعتبر اللازانيا عبارة عن مجموعة من الطبقات الخاصة باللازانيا ويتم صنعها بحشوة اللحم أو الدجاج بالإضافة إلى الخضراوات المتنوعة، وتوضع جميعها في الفرن للحصول على النضج المناسب لها، ويمكن تحضير اللازانيا عن طريق إحضار المكونات التالية :
- ثلاثة صدور من الدجاج.
- بصلة كبيرة مقطعة.
- جزر مقطع إلى شرائح.
- علبة من الفطر.
- حبة من الفلفل الحلو مقطع.
- كمية من الجبن الموزاريلا.
- معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- واحدة من الطماطم مقطعة شرائح.
- يقطع البصل إلى شرائح رفيعة، وبعدها يوضع على النار مع القليل من الزيت النباتي، ويضاف إليه الدجاج المقطع إلى شرائح.
- يقلب الدجاج مع البصل حتى يتغير لون الدجاج، وبعدها يغطى الدجاج قليلًا مع التحريك.
- يوضع الفلفل الحلو والجزر والفطر على الدجاج مع استمرار التقليب لكي تتجانس المكونات.
- تضاف الطماطم المقطعة ويغطى الخليط جيدًا حتى تنضج كافة المكونات، وبعدها يضاف التوابل قبل النضج.
- تترك حشوة اللازانيا على نار هادئة حتى تنضج، وبعدها يضاف صلصة الطماطم وتترك لتبرد في درجة حرارة المطبخ إلى حين تحضير باقي المكونات.
- 2 معلقة من الدقيق الأبيض.
- 2 معلقة من الزبدة.
- رشة من الفلفل الأبيض.
- رشة من الملح.
- 2 مكعب مرقة دجاج.
- نصف كيلو من الحليب السائل.
توضع الزبدة في وعاء على النار وتحرك حتى تسخن، وبعدها يضاف الدقيق مع التقليب المستمر إلى أن يتغير لونه، وبعدها يضاف الحليب والتقليب سريعًا لعدم تكون تكتلات، ويترك حتى يصبح القوام كثيفًا وتوضع فوقه التوابل، ويترك إلى تحضير باقي المكونات.إعداد طاجن اللازانيا
- 12 شريحة من رقائق اللازانيا.
- معلقة من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- في إناء على النار يوضع به مقدار من الماء حتى يغلي، وبعدها يضاف الملح وزيت الزيتون، وتوضع به شرائح اللازانيا مع مراعاة عدم وضعها فوق بعضها.
- في صينية الطهي توضع طبقة من الزيت أو الزبدة، وتدهن جيدًا، وبعدها توضع طبقة من اللازانيا وطبقة من البشاميل وطبقة من الحشوة وتفرد جيدًا.
- أيضا توضع طبقة من الجبنة فوق الطبق، وتعاد الطبقات مرة أخرى بحيث تكون الطبقة الأخيرة هي البشاميل، وطبقة أخيرة من الجبنة.
- يسخن الفرن على درجة حرارة عالية وبعدها يتم تخفيضها إلى حرارة متوسطة، وتدخل صينية اللازانيا إلى الفرن لمدة عشرين دقيقة، حتى تأخذ اللون الذهبي، وتنتظر حتى تبرد وتقطع حسب الرغبة.
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طريقة عمل اللازانيا اللذيذة ، تعد اللازانيا من أشهر أنواع الأطباق التي اشتهر بها المطبخ الإيطالي، وانتشرت بصورة واسعة في كافة أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى طعمها المميز والرائع والسهولة في إعدادها، حيث من الممكن تقديم وإعداد اللازانيا بالعديد من الطرق المختلفة التي تتنوع حسب العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة، ولكن في النهاية لابد من الحفاظ على المكونات الأساسية لإعدادها، وتتفنن دائمًا ربات البيوت في إعداد الوصفة بنكهات متنوعة في كل مرة من أجل إرضاء كافة أفراد الأسرة.طريقة عمل اللازانيا اللذيذة
تعتبر اللازانيا عبارة عن مجموعة من الطبقات الخاصة باللازانيا ويتم صنعها بحشوة اللحم أو الدجاج بالإضافة إلى الخضراوات المتنوعة، وتوضع جميعها في الفرن للحصول على النضج المناسب لها، ويمكن تحضير اللازانيا عن طريق إحضار المكونات التالية :
- ثلاثة صدور من الدجاج.
- بصلة كبيرة مقطعة.
- جزر مقطع إلى شرائح.
- علبة من الفطر.
- حبة من الفلفل الحلو مقطع.
- كمية من الجبن الموزاريلا.
- معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- واحدة من الطماطم مقطعة شرائح.
- يقطع البصل إلى شرائح رفيعة، وبعدها يوضع على النار مع القليل من الزيت النباتي، ويضاف إليه الدجاج المقطع إلى شرائح.
- يقلب الدجاج مع البصل حتى يتغير لون الدجاج، وبعدها يغطى الدجاج قليلًا مع التحريك.
- يوضع الفلفل الحلو والجزر والفطر على الدجاج مع استمرار التقليب لكي تتجانس المكونات.
- تضاف الطماطم المقطعة ويغطى الخليط جيدًا حتى تنضج كافة المكونات، وبعدها يضاف التوابل قبل النضج.
- تترك حشوة اللازانيا على نار هادئة حتى تنضج، وبعدها يضاف صلصة الطماطم وتترك لتبرد في درجة حرارة المطبخ إلى حين تحضير باقي المكونات.
- 2 معلقة من الدقيق الأبيض.
- 2 معلقة من الزبدة.
- رشة من الفلفل الأبيض.
- رشة من الملح.
- 2 مكعب مرقة دجاج.
- نصف كيلو من الحليب السائل.
توضع الزبدة في وعاء على النار وتحرك حتى تسخن، وبعدها يضاف الدقيق مع التقليب المستمر إلى أن يتغير لونه، وبعدها يضاف الحليب والتقليب سريعًا لعدم تكون تكتلات، ويترك حتى يصبح القوام كثيفًا وتوضع فوقه التوابل، ويترك إلى تحضير باقي المكونات.إعداد طاجن اللازانيا
- 12 شريحة من رقائق اللازانيا.
- معلقة من زيت الزيتون.
- رشة من الملح.
- في إناء على النار يوضع به مقدار من الماء حتى يغلي، وبعدها يضاف الملح وزيت الزيتون، وتوضع به شرائح اللازانيا مع مراعاة عدم وضعها فوق بعضها.
- في صينية الطهي توضع طبقة من الزيت أو الزبدة، وتدهن جيدًا، وبعدها توضع طبقة من اللازانيا وطبقة من البشاميل وطبقة من الحشوة وتفرد جيدًا.
- أيضا توضع طبقة من الجبنة فوق الطبق، وتعاد الطبقات مرة أخرى بحيث تكون الطبقة الأخيرة هي البشاميل، وطبقة أخيرة من الجبنة.
- يسخن الفرن على درجة حرارة عالية وبعدها يتم تخفيضها إلى حرارة متوسطة، وتدخل صينية اللازانيا إلى الفرن لمدة عشرين دقيقة، حتى تأخذ اللون الذهبي، وتنتظر حتى تبرد وتقطع حسب الرغبة.
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