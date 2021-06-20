طريقة بسبوسة الحلوانى بالزبادي طرية ومرملة بكل اسرار نجاح البسوسة

طريقة بسبوسة الحلوانى بالزبادي طرية ومرملة إن قوام وطعم البسبوسة هما مقياس نجاح البسبوسة، لن تعطيك كل وصفة نفس النتائج، لكن من الصعب العثور على الوصفة الصحيحة والدقيقة للشركة المصنعة للحلوى، واليوم نخبرك بسر هذا الطبق وكذلك المكونات الأساسية للسمن وجوز الهند، تعلم معنا خطوة بخطوة كيفية صنع البسبوسة، مثل بسبوسة الحلواني. طريقة بسبوسة الحلوانى بالزبادي طرية ومرملة مكونات مستخدمة ثلاث أربع أكواب من السمن.

عليهم 2 علبه من الزبادي.

ثلاث أكواب سميد سائب بدون أي إضافات.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق ممتلئة من العسل.

2 ملاعق ممتلئة من جوز الهند.

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير قطر البسبوسة

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

عصير مكون من نصف ليمونة. كيفية التجهيز تحضير البسبوسة بالزبادي قلّب جميع المكونات الجافة معًا باستثناء السكر.

قلّب جميع المكونات الجافة معًا باستثناء السكر. ضعي السمن والزبادي معًا في القدر، ثم ضعيهما على النار وسخنيهما قليلًا.

نضيف السكر للخليط السابق ونقلب جيداً حتى يذوب تماماً، ثم نقوم بإضافة العسل، ثم نرفع المزيج عن النار.

أضيفي جميع العناصر السائلة إلى المكونات الجافة وحركيها برفق بملعقة أو بأطراف أصابعك، لأن العجن المفرط سيؤدي إلى فقدان القوام الخاص بها.

انشر السمن أو الطحينة على صينية الفرن، ثم قومي بوضع عجينة بسبسوسة الحلواني اللينة في الصينية، واضغط على سطح العمل أوإزالة الهواء الداخلي أو رخام المطبخ لجعل السطح مستويًا.

ابدأ بتوزيع المكسرات على البسبوسة حسب الحاجة، يمكنك استخدام الفستق أو الفول السوداني أو اللوز.

نضع البسبوسة في فرن ساخن على حرارة 190 درجة لنحو نصف ساعة حتى تصبح طرية وبنية ذهبية.

في فرن ساخن على حرارة 190 درجة لنحو نصف ساعة حتى تصبح طرية وبنية ذهبية. بعد مرور ربع الساعة الأول، بدأت في تحضير الشربات.

نضع السكر والماء في القدر ونقلب ببطء على النار وعندما يبدأ في الغليان أضيفي عصير الليمون.

اغلي الشربات لمدة 5 دقائق فقط، لأن قطر البسبوسة يجب أن يكون خفيفًا جدًا.

نرفع البسبوسة من على النار ثم نضع عليها القطر الساخن مباشرة ونتركها لمدة نصف ساعة قبل أن يتم تقطيعها. الوسوم

طريقة بسبوسة الحلوانى بالزبادي طرية ومرملة إن قوام وطعم البسبوسة هما مقياس نجاح البسبوسة، لن تعطيك كل وصفة نفس النتائج، لكن من الصعب العثور على الوصفة الصحيحة والدقيقة للشركة المصنعة للحلوى، واليوم نخبرك بسر هذا الطبق وكذلك المكونات الأساسية للسمن وجوز الهند، تعلم معنا خطوة بخطوة كيفية صنع البسبوسة، مثل بسبوسة الحلواني. طريقة بسبوسة الحلوانى بالزبادي طرية ومرملة مكونات مستخدمة ثلاث أربع أكواب من السمن.

عليهم 2 علبه من الزبادي.

ثلاث أكواب سميد سائب بدون أي إضافات.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق ممتلئة من العسل.

2 ملاعق ممتلئة من جوز الهند.

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير قطر البسبوسة

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

عصير مكون من نصف ليمونة. كيفية التجهيز تحضير البسبوسة بالزبادي قلّب جميع المكونات الجافة معًا باستثناء السكر.

قلّب جميع المكونات الجافة معًا باستثناء السكر. ضعي السمن والزبادي معًا في القدر، ثم ضعيهما على النار وسخنيهما قليلًا.

نضيف السكر للخليط السابق ونقلب جيداً حتى يذوب تماماً، ثم نقوم بإضافة العسل، ثم نرفع المزيج عن النار.

أضيفي جميع العناصر السائلة إلى المكونات الجافة وحركيها برفق بملعقة أو بأطراف أصابعك، لأن العجن المفرط سيؤدي إلى فقدان القوام الخاص بها.

انشر السمن أو الطحينة على صينية الفرن، ثم قومي بوضع عجينة بسبسوسة الحلواني اللينة في الصينية، واضغط على سطح العمل أوإزالة الهواء الداخلي أو رخام المطبخ لجعل السطح مستويًا.

ابدأ بتوزيع المكسرات على البسبوسة حسب الحاجة، يمكنك استخدام الفستق أو الفول السوداني أو اللوز.

نضع البسبوسة في فرن ساخن على حرارة 190 درجة لنحو نصف ساعة حتى تصبح طرية وبنية ذهبية.

في فرن ساخن على حرارة 190 درجة لنحو نصف ساعة حتى تصبح طرية وبنية ذهبية. بعد مرور ربع الساعة الأول، بدأت في تحضير الشربات.

نضع السكر والماء في القدر ونقلب ببطء على النار وعندما يبدأ في الغليان أضيفي عصير الليمون.

اغلي الشربات لمدة 5 دقائق فقط، لأن قطر البسبوسة يجب أن يكون خفيفًا جدًا.

نرفع البسبوسة من على النار ثم نضع عليها القطر الساخن مباشرة ونتركها لمدة نصف ساعة قبل أن يتم تقطيعها.

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