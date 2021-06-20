طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني البلدي بكل تكاته زي المحلات

طريقة عمل الحواوشى مطلوبة دائما لكل المحبين التغير، فمعنا اليوم أستريحي من عمل أكثر من صنف على وجبة الغداء و اكتفي بصنف واحد فيه كل العناصر الغذائية، عليك بخطوات بسيطة وعلى تنفيذ طريقه عمل الحواوشي الاسكندراني مع طبق سلطة و تحصلي على وجبة كاملة ولا لذيذة، وإليكي فيما يلي طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني كيلو لحمة بقري أو جاموسي مفرومة بلدي.

4 حبات بصل مفروم.

2 كوب بقدونس مقطع صغير.

3 حبات فلفل مقطع صغيرة.

3 حبات طماطم مقطعة.

بهارات لحمة، ملح، فلفل اسود، قرفة ناعمة. طريقة عجينة الحواوشي الاسكندراني نصف كيلو دقيق، ملعقة خميرة فورية، ذرة ملح، ملعقة سكر، 2 كوب ما.

نبدأ في البداية بعمل عجينه حتى تختمر حيث نقوم بتدفئة كوب من الماء عليه معلقه من السكر ونضع عليه الخميرة، ونقلب وبعد دقيقة واحدة نحفر حفره فى الدقيق ونضعه سائل الخميرة ونقوم بالعجن حتى تتماسك العجينة وتصبح طريقة ولينة وتعظى لمدة نصف ساعة حتى ترتاح وتخمر جيداً وتصبح جاهزة للاستخدام. خطوات عمل الحواوشي أثناء تخمير عجينة الحواشي نقوم بعمل الحشوة وتحضير الخضروات بالتقطيع ثم وضع جميع مقادير حشو الحواشي على بعض وتترك لمدة نصف ساعة.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات بحجم حسب الرغبة وتفرد العجينة ونضع طبقة من حشو اللحمة ثم نضع ملعقة من العجينة وهكذا حتى تنتهي الكمية.

تدهن صاج فرن بالمادة الدهنية ثم نضع الحواوشي ويدهن الوجه بالزيت.

نجهز الفرن بالتسخين على حرارة متوسطة ونتابع حتى ينضج من الأسفل ثم تطفئ النار وتشعل الشواية حتى يحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا.

اليوم اجعلي طريقة عمل الحواوشي هي غدائك وانقلي المطعم البيت، ولا داعي للشراء من الخارج مجدداً، واضمني النظافة والجودة. طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانيطريقة عجينة الحواوشي الاسكندرانيخطوات عمل الحواوشي الوسوم

طريقة عمل الحواوشى مطلوبة دائما لكل المحبين التغير، فمعنا اليوم أستريحي من عمل أكثر من صنف على وجبة الغداء و اكتفي بصنف واحد فيه كل العناصر الغذائية، عليك بخطوات بسيطة وعلى تنفيذ طريقه عمل الحواوشي الاسكندراني مع طبق سلطة و تحصلي على وجبة كاملة ولا لذيذة، وإليكي فيما يلي طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني كيلو لحمة بقري أو جاموسي مفرومة بلدي.

4 حبات بصل مفروم.

2 كوب بقدونس مقطع صغير.

3 حبات فلفل مقطع صغيرة.

3 حبات طماطم مقطعة.

بهارات لحمة، ملح، فلفل اسود، قرفة ناعمة. طريقة عجينة الحواوشي الاسكندراني نصف كيلو دقيق، ملعقة خميرة فورية، ذرة ملح، ملعقة سكر، 2 كوب ما.

نبدأ في البداية بعمل عجينه حتى تختمر حيث نقوم بتدفئة كوب من الماء عليه معلقه من السكر ونضع عليه الخميرة، ونقلب وبعد دقيقة واحدة نحفر حفره فى الدقيق ونضعه سائل الخميرة ونقوم بالعجن حتى تتماسك العجينة وتصبح طريقة ولينة وتعظى لمدة نصف ساعة حتى ترتاح وتخمر جيداً وتصبح جاهزة للاستخدام. خطوات عمل الحواوشي أثناء تخمير عجينة الحواشي نقوم بعمل الحشوة وتحضير الخضروات بالتقطيع ثم وضع جميع مقادير حشو الحواشي على بعض وتترك لمدة نصف ساعة.

يتم تقسيم العجينة إلى كرات بحجم حسب الرغبة وتفرد العجينة ونضع طبقة من حشو اللحمة ثم نضع ملعقة من العجينة وهكذا حتى تنتهي الكمية.

تدهن صاج فرن بالمادة الدهنية ثم نضع الحواوشي ويدهن الوجه بالزيت.

نجهز الفرن بالتسخين على حرارة متوسطة ونتابع حتى ينضج من الأسفل ثم تطفئ النار وتشعل الشواية حتى يحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا.

اليوم اجعلي طريقة عمل الحواوشي هي غدائك وانقلي المطعم البيت، ولا داعي للشراء من الخارج مجدداً، واضمني النظافة والجودة. طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانيطريقة عجينة الحواوشي الاسكندرانيخطوات عمل الحواوشي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني البلدي بكل تكاته زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.