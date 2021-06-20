طريقة عمل فطيرة محشية لحم مفروم بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي جداً

فطيرة محشية لحم مفروم ، من ألذ وأشهى المعجنات والمخبوزات والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة محشية لحم مفروم وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة محشية لحم مفروم

تتكون فطيرة محشية لحم مفروم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

بيضة وبياض بيضة.

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

200 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

480 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

70 جم زبدة طرية.

مقادير الحشوة

200 جم لحمة مفرومة.

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم كبار مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ببريكا.

حبة طماطم مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

رشة حبة بركة.

رشة سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة محشية لحم مفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر البودرة والحليب الدافئ والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيداً بسباتولا حتى يتجانس الخليط وتمتزج المكونات، ثم نضيف الزبدة ونقلب جيداً بسباتولا.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر لمدة 40 دقيقة تقريباً.

ثانياً نحضر الحشوة

نضع مقلاة على النار ونضيف إليه الزيت النباتي والبصلة المفرومة ناعم والفلفل ألخضر المفروم ناعم والثوم، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر البصل قليلاً.

ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحم.

ثم نضيف الطماطم المفروم ناعم والملح والببريكا والفلفل الأسود والببريكا والسبع بهارات، ثم نخلطهم جيداً ونقلب باستمرار من وقت لآخر حتى تستوي اللحمة لمدة خمس دقائق تقريباً، ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرتين متساويتين في الحجم، ثم نفرد كل كرة بالشوبك بمقاس 34 سم.

ثم نحضر صينية دائرية مقاس 34 سم وندهنها بالزبدة، ثم نضع في الصينية الفطيرة الأول، ثم نوزع فوقها الحشوة ونساويها جيداً.

ثم نضع فوقها الفطيرة الثانية ونضغط على الأطراف إلى الأسفل لكي نغلق الفطيرة.

بعد ذلك نحضر كوب ونضغط به على منتصف الفطيرة، ثم نزين الفطيرة بالأصابع.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة وملعقة كبيرة من الحليب ونخلطهم جيداً.

ثم ندهن الفطيرة بخليط صفار البيض، ثم نوزع عليها بقدونس مفروم ناعم وحبة البركة وسمسم.