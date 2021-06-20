المسقعة المصرية على اصولها بالشطة الحارة والطعم تحفة

المسقعة المصرية على اصولها بالشطة، تعد المسقعة المصرية من أكثر المأكولات الشعبية المنتشرة في الكثير من الدول وليس مصر فقط، فتتسم المسقعة بالمذاق الجيد وسهولة التحضير كما أنها من الوجبات الغير مكلفة على الإطلاق وتتسم بسرعة التحضير، فترغب الكثير من ربات المنازل في التعرف على طريقة تحضيرها لكي تحضيرها في منزلها وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المسقعة المصرية. مقادير تحضير المسقعة المصرية: كيلو من الباذنجان.

نصف كيلو من الطماطم.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقتين من الثوم.

ملح.

شطة.

كمون.

زيت للقلي. طريقة تحضير المسقعة المصرية باللحمة المفرومة: مقادير تحضير المسقعة المصرية:طريقة تحضير المسقعة المصرية باللحمة المفرومة: في بداية الأمر يتم غسل الباذنجان بصورة جيدة بعد ذلك يتم تقشيره وتقطيعه إلى حلقات. القيام بغسل الفلفل الأسود جيداً ويتم تخليصه من الشوائب ويتم تركه مع الباذنجان. القيام بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة وبعد ذلك يتم بشر كلاً من البصل والثوم ويتم وضع كل مكون من المكونات السابقة في طبق خاص به. الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت بها ثم رفعها على النار وإضافة البصل المبشور فيه ويتم تشويح البصل لمدة خمسة دقائق. القيام بإضافة اللحم المفروم ثم الفلفل مع التوابل الجافة ويتم التقليب جيداً لحين أن ينضج اللحم بصورة نهائية. الحصول على مقلاة أخرى ويتم وضع فيها كلاً من ملعقة من الزيت ملعقة من الثوم المفروم والطماطم والتوابل يتم التقليب جيداً لحين النضج. يتم تحضير الباذنجان والفلفل من خلال وضع زيت عزيز في إناء وبعد ذلك يتم تسخين الزيت ثم القيام بقلي الباذنجان والفلفل لحين أن يتم الانتهاء من كل الكمية. الحصول على صينية ويتم وضع فيها طبقة من الباذنجان والفلفل مع طبقة من الطماطم المسبكة وبعد ذلك طبقة من اللحم المفروم ثم طبقة من الطماطم وتكرار هذه العملية لحين الانتهاء من هذه الكمية بأكملها. القيام بتحضير الفرن وعند تسخينه يتم وضع صينية المسقعة فيه وتركها لحين أن تنضج ثم القيام بتحمير وجهها وهكذا يكون قد الانتهاء من تحضير المسقعة وبالهناء على الجميع. الوسوم

المسقعة المصرية على اصولها بالشطة، تعد المسقعة المصرية من أكثر المأكولات الشعبية المنتشرة في الكثير من الدول وليس مصر فقط، فتتسم المسقعة بالمذاق الجيد وسهولة التحضير كما أنها من الوجبات الغير مكلفة على الإطلاق وتتسم بسرعة التحضير، فترغب الكثير من ربات المنازل في التعرف على طريقة تحضيرها لكي تحضيرها في منزلها وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المسقعة المصرية. مقادير تحضير المسقعة المصرية: كيلو من الباذنجان.

نصف كيلو من الطماطم.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقتين من الثوم.

ملح.

شطة.

كمون.

زيت للقلي. طريقة تحضير المسقعة المصرية باللحمة المفرومة: مقادير تحضير المسقعة المصرية:طريقة تحضير المسقعة المصرية باللحمة المفرومة: في بداية الأمر يتم غسل الباذنجان بصورة جيدة بعد ذلك يتم تقشيره وتقطيعه إلى حلقات. القيام بغسل الفلفل الأسود جيداً ويتم تخليصه من الشوائب ويتم تركه مع الباذنجان. القيام بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة وبعد ذلك يتم بشر كلاً من البصل والثوم ويتم وضع كل مكون من المكونات السابقة في طبق خاص به. الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت بها ثم رفعها على النار وإضافة البصل المبشور فيه ويتم تشويح البصل لمدة خمسة دقائق. القيام بإضافة اللحم المفروم ثم الفلفل مع التوابل الجافة ويتم التقليب جيداً لحين أن ينضج اللحم بصورة نهائية. الحصول على مقلاة أخرى ويتم وضع فيها كلاً من ملعقة من الزيت ملعقة من الثوم المفروم والطماطم والتوابل يتم التقليب جيداً لحين النضج. يتم تحضير الباذنجان والفلفل من خلال وضع زيت عزيز في إناء وبعد ذلك يتم تسخين الزيت ثم القيام بقلي الباذنجان والفلفل لحين أن يتم الانتهاء من كل الكمية. الحصول على صينية ويتم وضع فيها طبقة من الباذنجان والفلفل مع طبقة من الطماطم المسبكة وبعد ذلك طبقة من اللحم المفروم ثم طبقة من الطماطم وتكرار هذه العملية لحين الانتهاء من هذه الكمية بأكملها. القيام بتحضير الفرن وعند تسخينه يتم وضع صينية المسقعة فيه وتركها لحين أن تنضج ثم القيام بتحمير وجهها وهكذا يكون قد الانتهاء من تحضير المسقعة وبالهناء على الجميع.

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