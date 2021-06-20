كريم الزبادي وقشر البرتقال لتفتيح الوجه والجسم كله بطريقة سريعة

يعتبر كريم الزبادي وقشر البرتقال من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث تحتوي قشور البرتقال على فيتامين C الذي يعطي للبشرة الحيوية والنضارة، ويعمل على تفتيحها بدرجة كبيرة عند خلطه بللزبادي، حيث يعمل الزبادي على تغذية البشرة وتخليصها من الشوائب والبكتيريا، ومنحها النعومة واللمعان ومقاومة التجاعيد، ينصح خبراء التجميل باستخدام المواد الطبيعية المفيدة للبشرة، والإبتعاد عن استخدام المستحضرات الصناعية التي تسبب الضرر، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة تحضير كريم الزبادي وقشور البرتقال لتفتيح الوجه والجسم كله.

مكونات عمل كريم الزبادي وقشر البرتقال

تتميز المكونات بأنها متوفرة ورخيصة الثمن فهى لا تكلفنا الكثير، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

ملعقتين من قشر البرتقال المطحون.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة التحضير

تتميز طريقة تحضير كريم الزبادي وقشر البرتقال بأنها بسيطة وسهلة، وتتم بالخطوات التالية:-

نقوم بتجفيف قشور البرتقال ثم طحنها ناعم جداً.

ثم نخلط ملعقتين من قشر البرتقال المطحون مع ملعقتين من الزبادي، ثم نخلطه جيداً حتى نحصل على مزيج كريمي.

نفرد الكريم على الوجه والأماكن المراد تفتيحها لمدة ربع ساعة، ثم تغسل بالماء الدافئ.

يكرر استخدام الكريم يومياً قبل النوم، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.

طريقة الاستخدامكريم قشر البرتقال وماء الورد لتفتيح البشرة الدهنية

نحتاج لعمل هذا الكريم ملعقة من قشر البرتقال المطحون، وملعقتين من ماء الورد يتم خلطهم جيداً، نقوم بفرد الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ، ويجب تكرار استخدام الكريم يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج.

كريم الشوفان وقشر البرتقال

نخلط 2 ملعقة من قشر البرتقال المطحون، وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وكوب صغير من الماء، ثم يتم خلط المكونات جيداً حتى نحصل على مزيج كريمي، ويتم وضع الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بعدها، وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على بشرة نضرة.

فوائد قشور البرتقال للبشرة

لقشور البرتقال كثير من الفوائد منها ما يلي:ـ