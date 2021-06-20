طريقة عمل كفتة شاشليك المشوية في منزلك لطعم تحفة وكل الأسرار والتكات

طريقة عمل كفتة شاشليك المشوية أو مفروم شاشليك اللحم مع التوابل على الطريقة التركية، هذا الطبق له أسماء مختلفة في بعض الدول ‏العربية والشرق الأوسط، الكفتة مصنوعة من لحم الضأن المفروم، ولكن الآن يمكنك أن تجدها محضرة مع إضافة أو اللحم البقري ‏المفروم أو بالكامل من الحم البقري المفروم، في بعض الأحيان يضاف الأرز والبرغل والخضروات إلى اللحم المفروم. وفي الهند، ‏على سبيل المثال، يتم تحضير‎ ‎الكفتة‎ ‎من الخضروات فقط، وبالطبع، الكفتة‎ ‎المشوية أفضل في المذاق، لكن الفرن أو المقلاة مناسبان ‏أيضًا لأعدادها. ‏

كفتة شاشليك المشوية

سنعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل الكفتة المشوية مفروم شاشليك. على الطريقة التركية بكل سهولة دون الحاجة للذاهب إلى ‏مطاعم، أعديها في المنزل بنفسك مثل الجاهزة بالضبط، و اضمني الجودة و النظافة بنفسك.‏

‏1‏‎ ‎كجم من لحم الضأن المفروم (أو خليط من لحم البقر والضأن، أو اللحم البقري فقط)، كلما كان اللحم

المفروم ناعمًا، كان ذلك أفضل ‏قومي بفرمه مرتين على الأقل.‏

‏1‏‎ ‎بصلة كبيرة أو اثنين متوسطين.‏

‏2-4‏‎ ‎فصوص ثوم.‏

نصف‎ ‎ملعقة صغيرة كمون.‏

‏1‏‎ ‎ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.‏

نصف‎ ‎ملعقة صغيرة قرفة.‏

مقدار نصف ملعقة شاي البهارات المطحونة.‏

ربع‎ ‎ملعقة شاي شطة.‏

مقدار ربع‎ ‎ملعقة صغيرة الزنجبيل الجاف.‏

‏4‏‎ ‎ملاعق كبيرة بقدونس مفروم ناعماً.‏

‏4‏‎ ‎ملاعق كبيرة الكزبرة الخضراء المفرومة ناعماً.‏

ملح.‏

فلفل أسود مطحون.‏

زيت طعام.‏

عيدان خشبية.‏

انقعي العيدان الخشبية حيث يجب نقعها مسبقًا لمدة 20-30 دقيقة.‏

يُقشر البصل ويُبشر أو يُطحن في محضر الطعام مع الثوم، ثم نعصر البصل ونضيفه إلى اللحم المفروم مع الثوم‎.‎

أضيفي باقي التوابل، واخلطي المزيج جيدًا حتى يصبح متجانساً‎.‎

خذ قطعًا من اللحم المفروم صغيرة ولفيها على الأعواد الخشبية. واجعليها مفلطحًا قليلاً على كلا الجانبين.‏

‏ ضعها على صينية (أو أي طبق آخر). بشرائح بلاستك بين الطبقات‎.‎

يمكنك وضع الكفتة الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو عدة ساعات، سيساعد ذلك اللحم المفروم على التتبيل واكتساب طعم ومذاق ‏أفضل‎.‎

على الشواية: يتم دهن الرف السلكي بالزيت النباتي وقومي بطهيها على الفحم.‏

في الفرن: سخن الفرن إلى 190 درجة مئوية. ادهني صينية بالزيت ثم قومي برص الكفتة في الصانيه، وادخليها الفرن لمدة 30 دقيقة ‏تقريبًا.‏

في مقلاة: ضعي قليل من الزيت النباتي في المقلاة ثم اقلي الكفتة بها حتى تنضج‎.‎

مكونات الكفتة المشويةما هي طريقه عمل كفته الكبابجي؟كيف اسوي الكفته في الفرن

بعد نضج كفتة شاشليك المشوية تزين بالبقدونس والكزبرة المفرومة وتقدم ساخنة مع سلطة طحينة، مع الخبز البلدي الساخن أو الخبز البوري مع السلطة الخضراء،