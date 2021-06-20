طريقة عمل صينية كفتة البطاطس باللحمة في الفرن بمذاق وطعم لا يوصف

وصفة صينية كفتة البطاطس باللحمة في الفرن تعد الكفتة من الوصفات التي تحضر من اللحم المفروم ويضاف إليها البقدونس والبصل والثوم يرغبها الكثير لأنها تتميز بمذاق مشهي ولكن اليوم سوف ندخل الكفتة في وصفتنا وهى صينية كفتة البطاطس باللحمة في الفرن فالكثير من ربات البيوت يبحثن عن هذه الوصفة من خلال برامج الطبخ المتميزة لأنها تعد من الوجبات الرئيسية على المائدة تحتوي صنية كفتة البطاطس باللحمة على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل الدهون المشبعة وغير المشبعة وتتمثل في البروتينات والكربوهيدرات من خلال هذا التقرير نعد وصفتنا اليوم بمكونات متوفرة في مطبخك ويرجع أساس اصل هذه الوصفة الى مطبخ بلاد الشام. طريقة عمل صينية كفتة البطاطس باللحمة ومكوناتها طريقة عمل صينية كفتة البطاطس باللحمة ومكوناتها المكونات.. نصف كيلو لحمة مفرومة.

1 حبة بصل متوسطة مبشورة.

مقدار 1 كيلو بطاطس مقطعة مكعبات أو دوائر.

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.

حوالي 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 فلفل رومي مقطع مكعبات.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

مقدار 1 كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

1 كوب مرقة.

نحتاج مكعب مرقة لحمة.

مقدار زيت- زبدة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كل من( الفلفل المطحون-القرفة-الزنجبيل- السبع بهارات-رشه سكر). طريقة عمل و تحضير صينية كفتة البطاطس باللحمة طريقة عمل و تحضير صينية كفتة البطاطس باللحمة تعد صينية كفتة البطاطس من الوصفات سريعة التحضير لأنها لا تحتاج وقت كبير في عملها وغير كده كمان أكلة بسيطة فخمة في مذاقها وشكلها اليكى اهم الخطوات في تحضيرها… أولا ضعي مقلاة على النار بها ملعقة كبيرة من الزبدة مع ملعقة كبيرة من الزيت ثم اتركها لتسخن و تذوب الزبدة. في وعاء اخر عميق ضعي اللحمة المفرومة وضيفي عليها التوابل من الملح والفلفل والزنجبيل والقرفة وملعقة من السبع بهارات مضاف اليهم رشه من السكر و البصلة المبشورة. قومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها حتى تصير خليط متجانس. خذي قطعة من عجينة الكفتة وشكليها على هيئة كرات أو على شكل أقراص مبططه أو على هيئة أصابع حسب المفضل لديكي ولأسرتك. إذا كان تشكيل الكفتة على هيئة أقراص مبططه فهذا من الأفضل لأنها سريعة التسوية. بعد إذابة الزبدة في المقلاة ضعي مكعبات البصل شوحيها على النار حتى يذبل البصل . ثم ضيفي الثوم المفروم وقومي بتشويحه مع البصل. انزلي بمكعبات البطاطس فوق البصل والثوم وشوحيها مع التقليب المستمر. ثم ضيفي مكعبات الفلفل وأيضا مكعبات الطماطم واستمري في التقليب على النار. ضعي ملعقة من الصلصة وكوب من المرقة مع مكعب المرقة والاستمرار في التقليب حتى يغلى الخليط ثم ضيفي رشه الملح والفلفل الأسود. احضري مقلاة اخري و ضعيها على النار وضعي فيها قطعة الزبدة مع القليل من الزيت وتترك حتى تذوب الزبدة و تسخن ثم نضيف إليها واحدات الكفتة ونشوحها من جميع الجهات حتى تكتسب اللون. جهزي صينية فرن أو طاجن بيركس وضعي فيه خليط البطاطس والخضار مع وحدات الكفتة مع التوزيع الجيد من على الوجه ثم ضيفي عليها نصف كوب من الماء المغلي. ضعي الصينية في الفرن الساخن مقدما على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج الطعام وقدميها لأولادك بجانب الأرز والسلطة والمخللات وبالهناء والشفاء. الوسوم

وصفة صينية كفتة البطاطس باللحمة في الفرن تعد الكفتة من الوصفات التي تحضر من اللحم المفروم ويضاف إليها البقدونس والبصل والثوم يرغبها الكثير لأنها تتميز بمذاق مشهي ولكن اليوم سوف ندخل الكفتة في وصفتنا وهى صينية كفتة البطاطس باللحمة في الفرن فالكثير من ربات البيوت يبحثن عن هذه الوصفة من خلال برامج الطبخ المتميزة لأنها تعد من الوجبات الرئيسية على المائدة تحتوي صنية كفتة البطاطس باللحمة على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل الدهون المشبعة وغير المشبعة وتتمثل في البروتينات والكربوهيدرات من خلال هذا التقرير نعد وصفتنا اليوم بمكونات متوفرة في مطبخك ويرجع أساس اصل هذه الوصفة الى مطبخ بلاد الشام. طريقة عمل صينية كفتة البطاطس باللحمة ومكوناتها طريقة عمل صينية كفتة البطاطس باللحمة ومكوناتها المكونات.. نصف كيلو لحمة مفرومة.

1 حبة بصل متوسطة مبشورة.

مقدار 1 كيلو بطاطس مقطعة مكعبات أو دوائر.

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.

حوالي 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 فلفل رومي مقطع مكعبات.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

مقدار 1 كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

1 كوب مرقة.

نحتاج مكعب مرقة لحمة.

مقدار زيت- زبدة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة كل من( الفلفل المطحون-القرفة-الزنجبيل- السبع بهارات-رشه سكر). طريقة عمل و تحضير صينية كفتة البطاطس باللحمة طريقة عمل و تحضير صينية كفتة البطاطس باللحمة تعد صينية كفتة البطاطس من الوصفات سريعة التحضير لأنها لا تحتاج وقت كبير في عملها وغير كده كمان أكلة بسيطة فخمة في مذاقها وشكلها اليكى اهم الخطوات في تحضيرها… أولا ضعي مقلاة على النار بها ملعقة كبيرة من الزبدة مع ملعقة كبيرة من الزيت ثم اتركها لتسخن و تذوب الزبدة. في وعاء اخر عميق ضعي اللحمة المفرومة وضيفي عليها التوابل من الملح والفلفل والزنجبيل والقرفة وملعقة من السبع بهارات مضاف اليهم رشه من السكر و البصلة المبشورة. قومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها حتى تصير خليط متجانس. خذي قطعة من عجينة الكفتة وشكليها على هيئة كرات أو على شكل أقراص مبططه أو على هيئة أصابع حسب المفضل لديكي ولأسرتك. إذا كان تشكيل الكفتة على هيئة أقراص مبططه فهذا من الأفضل لأنها سريعة التسوية. بعد إذابة الزبدة في المقلاة ضعي مكعبات البصل شوحيها على النار حتى يذبل البصل . ثم ضيفي الثوم المفروم وقومي بتشويحه مع البصل. انزلي بمكعبات البطاطس فوق البصل والثوم وشوحيها مع التقليب المستمر. ثم ضيفي مكعبات الفلفل وأيضا مكعبات الطماطم واستمري في التقليب على النار. ضعي ملعقة من الصلصة وكوب من المرقة مع مكعب المرقة والاستمرار في التقليب حتى يغلى الخليط ثم ضيفي رشه الملح والفلفل الأسود. احضري مقلاة اخري و ضعيها على النار وضعي فيها قطعة الزبدة مع القليل من الزيت وتترك حتى تذوب الزبدة و تسخن ثم نضيف إليها واحدات الكفتة ونشوحها من جميع الجهات حتى تكتسب اللون. جهزي صينية فرن أو طاجن بيركس وضعي فيه خليط البطاطس والخضار مع وحدات الكفتة مع التوزيع الجيد من على الوجه ثم ضيفي عليها نصف كوب من الماء المغلي. ضعي الصينية في الفرن الساخن مقدما على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج الطعام وقدميها لأولادك بجانب الأرز والسلطة والمخللات وبالهناء والشفاء.

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