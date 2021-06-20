طريقة عمل كفتة الحاتي داخل المنزل بمنتهى السهولة وطعم رائع

كفتة الحاتي ،الكفتة الأكثر شهرة على الإطلاق والتي يحبها ويتناولها الكبار والصغار، دائما ما تكون كفتة الحاتي مميزة بشكل كبير ويحاول الجميع عملها داخل المنزل بنفس الطعم الرائع، لكن الشواء داخل المنزل يكون صعب بشكل كبير بسبب مشاكل الشوايات والدخان الذي يصاحبها والدهون المرتبطة بها والتي تكون صعبة التنظيف وتحتاج مجهود كبير، اليوم يمكنكم عمل كفتة الحاتي داخل المنزل بمنتهى السهولة واليسر، فمن قبل ذكرنا طريقة كفتة البرطمان التي أحبها الكثيرون لطريقتها السهلة والسريعة التي تمكننا من عملها وإنهائها بأدنى مجهود وتحصلين على كفتة ذات طعم رائع ومحبب خاصة للأطفال، اليوم نعرض لكم طريقة كفته الحاتي المميزة بكل أسرارها وطريقتها المميزة في فرن المنزل دون الحاجة للشواء.

كفتة الحاتي بالمنزل بطعم مشوي ورائع

يمكن الآن عمل (الكفته المشوية أو كفته الحاتي) داخل المنزل بخطوات بسيطة وسهلة لتحصلوا على وجبة رائعة، ويمكن وضع ما تحبونه من البهار الخاص بكم سواء بهار الكفتة من العطار ، أو من بهارات كنور الجاهزة الموجودة بالمحلات والتي تكون قليلة الملح، ومن أهم الخطوات في عمل الكفتة هى مزج الكفتة مع البصل جيدا بشكل كبير، حتى نحصل على طعم قوي لها دون الحاجة للكثير من الإضافات، خطوات بسيطة تمكنكم من عمل الكفتة المشوية داخل المنزل وبمكونات مقبولة، ومتوافرة داخل أي منزل فقط كل ما تحتاجونه هو.

نصف كيلو لحم مفروم متوسط الدهن

ملح

فلفل

بهار كفتة

بصلة كبيرة مفرومة

خطوات كفتة الحاتي بالمنزل

كل ما علينا فعله بعد فرم البصل نقوم بتصفيته بشكل جيد من المياه، ونضع مياه البصل التي تخرج منه في إناء صغير، نقوم بخلط اللحم مع الفلفل والملح والبصل وبهارات الكفتة ( من عند العطار أو أي نوع بهار كفته تفضلينه)، نقوم بمزج الخليط جيدا وعمل الكفته على الأسياخ ، مع استخدام مياه البصل أثناء عمل الكفته عن طريق بل اليد بماء البصل ثم تصبيع الكفتة، نقوم بوضع الكفتة على اي طاسة أو جريل على البوتجاز حتى تأخذ صدمة فقط وهى خطوة هامة وتقوي الطعم بشكل كبير، نقوم بأخذ صينية ووضع شرائح بصل بها ثم نرص عليها الكفتة وفي وسط الصينية نضع طبق صغير به زيت، نقوم بوضع فحمة على النار حتى تصبح باللون الأحمر ثم وضعها في إناء الزيت داخل الصينية وتغطية الصينية بالفويل على الفور، ندخل الصينية الفرن لمدة عشرون دقيقة فقط.

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