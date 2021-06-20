طريقة عمل كباب اللحم البلدي على الفحم في المنزل

طريقة عمل كباب اللحم البلدي على الفحم من المشويات الشهية رائعة المذاق بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحنية دائما يفضل اللحم المشوي عند الكثير وخاصة في عيد الأضحى المبارك لما له رائحة شوي جذابة وجميلة كما أنه من الوجبات الشهية الخفيفة على المعدة فضلا على ذلك كباب اللحم البلدي لا يحتوي على الكثير من نسب الدهون العالية حيث انه يتكون من قطع اللحم الصغيرة أو المفرومة المشوية عبر هذه السطور القادمة سوف نقدم لكم كيفية عمل كباب اللحم البلدي المشوي عن الفحم أو في الفرن بطريقتنا البسيطة التي يمكن أن تساعد الجميع في عمل وصفتنا اليوم تابعوا معنا أهم المكونات وخطوات الوصفة بالمناسبة يرجع أوصول أساس وصفاتنا اليوم الى المطبخ الشرقي. طريقة عمل كباب اللحم البلدي ومكوناته طريقة عمل كباب اللحم البلدي ومكوناته المكونات:- وزن كيلو من اللحم المفروم.

حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة قطع كبيرة.

ملعقه صغيره ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير الكباب البلدي في وعاء عميق ضعي فيه اللحمة المفرومة. في الكبة الكهربائية افرمي البصل. ثم انزلي برشه الملح والفلفل الأسود على البصل. بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة وبهارات اللحمة فوق البصل. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وعصير الليمون. ضيفي ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون حتى تعمل على تماسك اللحمة وعدم تفتيتها. ثم شغلي كبة الكهرباء واخلطي كل المكونات على سرعة متوسطة حتى يتجانس الخليط و يختلط مع بعض جيدا. انزلي بخليط البصل فوق اللحمة المفرومة وقلبي المكونات استخدامي يديكى حتى تتجانس اللحمة مع باقي المكونات. احضري أسياخ الشوي وادهنيها بقليل من زيت الزيتون. شكلي اللحمة المفرومة على الأسياخ على هيئة أصابع. كريري هذه الخطوة الى أن تنتهي من كمية اللحمة المفرومة كلها. قومي برص أسياخ الكباب في صنية مسطحة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك. احضري موقد الشواء واشعلي الفحم. احضري أسياخ الكباب وضعيها على موقد الشواء فوق الفحم مع التقليب حتى تنضج تماما. خطوات تحضير الكباب البلدي قدمى الكباب مع السلطات السابق تحضيرها في أعلي المقال. الوسوم

طريقة عمل كباب اللحم البلدي على الفحم من المشويات الشهية رائعة المذاق بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحنية دائما يفضل اللحم المشوي عند الكثير وخاصة في عيد الأضحى المبارك لما له رائحة شوي جذابة وجميلة كما أنه من الوجبات الشهية الخفيفة على المعدة فضلا على ذلك كباب اللحم البلدي لا يحتوي على الكثير من نسب الدهون العالية حيث انه يتكون من قطع اللحم الصغيرة أو المفرومة المشوية عبر هذه السطور القادمة سوف نقدم لكم كيفية عمل كباب اللحم البلدي المشوي عن الفحم أو في الفرن بطريقتنا البسيطة التي يمكن أن تساعد الجميع في عمل وصفتنا اليوم تابعوا معنا أهم المكونات وخطوات الوصفة بالمناسبة يرجع أوصول أساس وصفاتنا اليوم الى المطبخ الشرقي. طريقة عمل كباب اللحم البلدي ومكوناته طريقة عمل كباب اللحم البلدي ومكوناته المكونات:- وزن كيلو من اللحم المفروم.

حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة قطع كبيرة.

ملعقه صغيره ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير الكباب البلدي في وعاء عميق ضعي فيه اللحمة المفرومة. في الكبة الكهربائية افرمي البصل. ثم انزلي برشه الملح والفلفل الأسود على البصل. بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة وبهارات اللحمة فوق البصل. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض وعصير الليمون. ضيفي ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون حتى تعمل على تماسك اللحمة وعدم تفتيتها. ثم شغلي كبة الكهرباء واخلطي كل المكونات على سرعة متوسطة حتى يتجانس الخليط و يختلط مع بعض جيدا. انزلي بخليط البصل فوق اللحمة المفرومة وقلبي المكونات استخدامي يديكى حتى تتجانس اللحمة مع باقي المكونات. احضري أسياخ الشوي وادهنيها بقليل من زيت الزيتون. شكلي اللحمة المفرومة على الأسياخ على هيئة أصابع. كريري هذه الخطوة الى أن تنتهي من كمية اللحمة المفرومة كلها. قومي برص أسياخ الكباب في صنية مسطحة وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك. احضري موقد الشواء واشعلي الفحم. احضري أسياخ الكباب وضعيها على موقد الشواء فوق الفحم مع التقليب حتى تنضج تماما. خطوات تحضير الكباب البلدي قدمى الكباب مع السلطات السابق تحضيرها في أعلي المقال.

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