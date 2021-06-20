طريقة عمل كريم القهوة والفازلين لبشرة خالية من التجاعيد وبياض مثل الثلج

كريم القهوة والفازلين ، أقوي الكريمات الطبيعة التي تحافظ على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة التي تواجه الكثير من السيدات، وتسبب لهم الأحراج والإزعاج أثناء وضع المكياج على الوجه، فهو من الكريمات الرهيبة التي تخلص الوجه من المشاكل، مثل الحبوب والبثور المزعجة، وأثار حب الشباب والرؤوس السوداء، فهو يتغلغل داخل مسام الجلد فيساعد على إخراج الدهون المتراكم تحت الجلد، ويغلق المسام الواسعة التي تترسب عليها الأتربة والاوساخ، يعمل الكريم على شد الوجه وتنعيمة ومنحه التفتيح الكامل بشكل سريع ، أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على المواد الكيمائية الضارة التي تسبب العديد من المشاكل على مد فترة استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والفازلين الرائع لبشرة خالية من التجاعيد وبياض مثل الثلج خطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات كريم القهوة والفازلين

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر.

طريقة التحضير

سوف نتحدث معكم عن طريقة تحضير كريم القهوة والفازلين لبشرة خالية من التجاعيد خطوة بخطوة بالبيت وهى كالتالي:-

نحضر بولة صغيرة الحجم، ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتى يمتزج الخليط جيدًا.

ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلب مرة ثانية حتى تمتزج المكونات مع بعض.

نقوم بوضع الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضع في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم ندهن الوجه جيدًا بالكريم يوميًا قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

ثم نعيد العلبة في الثلاجة مرة أخرى حتى نحتفظ بالخليط لاستخدامه مرة أخرى.

فوائد كريم القهوة والفازلين للبشرة

سوف نتعرف على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي يمتلكها الكريم للحفاظ على البشرة من عوامل الطبيعة وهى كما يلي:-