طريقة عمل كريم العنب الرهيب في مكافحة التجاعيد وتفتيح البشرة

كريم العنب من الكريمات الطبيعية الرهيبة في مكافحة التجاعيد، وعلامات التقدم في العمر، وإزالة التصبغات وحب الشباب وتفتيح البشرة، ويستخدم لكل الأعمار سواء مع الصغار أو الكبار، حيث يحتوي على عناصر غذائية كثيرة تساعد في حل جميع مشاكل البشرة، وطريقة تحضير الكريم في المنزل بسيطة جداً لأن جميع مكونات هذه الوصفة متوفرة في الأسواق والصيدليات، ويتميز هذا الكريم بعدم احتوائه على أي مواد كيميائية تضر بالبشرة وتسبب لها حساسية أو التهاب، كما أن أكبر خبراء التجميل ينصحون باستخدام الكريمات التي يتم تحضيرها من مواد طبيعية، لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على مكافحة جميع الأمراض التي تصيب الجلد والبشرة، ومن الكريمات الطبيعية التي تساعد البشرة في الحفاظ على شبابها كريم البنجر، وكريم الحلبة، وكريم البقدونس والنشا، وكلها تحتوي على فوائد مذهلة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم العنب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والحبوب بالمنزل.

مكونات كريم العنب

يحتوي الكريم على مكونات طبيعية مفيدة للبشرة وهى كما يأتي:-

حبات من العنب.

ملعقة من مطحون الأرز.

ملعقة من الجلسرين.

كبسولة من فيتامين E أو فيتامين O.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم العنب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من خلال خطوات سهلة وبسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه حبات العنب ونطحنهم جيداً. نقوم بتصفية خليط العنب جيداً ونأخذ العصارة منه، ونضع على هذه العصارة ملعقة الأرز المطحون. نضع الخليط على النار ونقلب المكونات جيداً حتى يغلي المزيج ويصبح سميك بعض الشيء. نرفع الخليط من على النار، ونضيف إليه ملعقة من الجلسرين، ثم نمزج المكونات مع بعضها تماماً، حتى تتجانس مع بعضها. نضيف للمكونات السابقة كبسولة من فيتامين E أو فيتامين O ونقلب المزيج بشكل جيد. نقوم بوضع الكريم على البشرة مع التدليك بشكل دائري. نستخدم الكريم بشكل يومي حتى نحصل على أفضل النتائج في أسرع وقت.

فوائد كريم العنب

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها العنب ومن أهمها ما يلي:-

يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ اللذين يعملون على تحسين صحة البشرة وجعلها نضرة.

يعمل على إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة.

يحارب العنب ظهور التجاعيد مبكراً، بذلك تكون البشرة شباب دائماً.

يعمل على تنظيف البشرة ويطهرها بسبب احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.

يحمي البشرة من الجفاف كما يعمل على ترطيبها.

يخفف من الآثار الناتجة عن حبوب الشباب.

يحمي البشرة من حروق الشمس، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، ويمكننا خلطة بالعسل لعمل قناع لعلاج حروق الشمس.

يعالج الالتهابات التي تصيب البشرة، كما يعمل على ترطيب البشرة الجافة.

يعالج الهالات السوداء التي تظهر بالبشرة.

العنب مضاد للشيخوخة، حيث يحتوي على فيتامين c.

يحتوي العنب على أحماض ألفا هيدروكسي الذي يجعل البشرة فاتحة وشابة.

فوائد الأرز للبشرة

يحتوي الأرز على فوائد كثير للبشرة وهى كما يلي:-

يعالج جفاف البشرة، ويعمل على ترطيبها. يحارب البثور وحبوب الشباب. يخلص البشرة من الجلد الميت أو الخلايا الميتة. يعمل على تقوية الدورة الدموية. يعمل على تبييض وتفتيح البشرة. يحمي البشرة من علامات الشيخوخة من خلال محاربة الشوارد الحرة. يعمل على تحفيز إنتاج مادة الكولاجين. يقضي على الهالات السوداء التي تظهر حول العينين.

طريقة عمل ماسك العنب والبابونج للعناية للبشرة

يحتوي قناع العنب والبابونج على مكونات متوفرة وهى كما يلي:-

10 حبات من العنب.

ملعقتان من شاي البابونج.

ملعقتان من دقيق الذرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك العنب والبابونج الذي يعمل على ترطيب البشرة وذلك من خلال خطوات بسيطة وهى كما يأتي:-