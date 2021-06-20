طريقة عمل مخلل الزيتون في المنزل بطريقة سهلة وطعم لذيذ يجنن

يعتبر مخلل الزيتون وكثير من المخللات الأخرى من أكثر الأطباق تميزاً عند الشعب المصري ، يحتوي الزيتون على العديد من الفوائد مثل حماية الأعصاب والعظام من الالتهابات، والمخللات مهمة لأنها تعد من فواتح الشهية على الأكل، حيث يجب أن تحتوى كل وجبة من الوجبات على عدد من المخللات لأن لها اهمية كبيرة في تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ويتميز الزيتون الأسود والأخضر بمذاق لذيذ ولون مبهج، والمخللات مصدر كبير لمضادات الاكسدة فهي تحمى الجسم من مشاكل الاصابة بالأمراض المختلفة، ويتم تناول الزيتون بجانب الأكلات أو إدخاله مع أكلة معينة مثل البيتزا وغيرها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الزيتون الأسود والأخضر ومكونات كلاً منهم.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأسود

سوف نتعرف على مكونات عمل مخلل الزيتون الأسود البسيطة وهي كما يلي:

كوب كبير من الزيت.

٣ كيلو من الزيتون الأسود.

فلفل أحمر حسب الرغبة.

كيلو من الليمون المقطع.

برطمان نظيف فارغ.

كمية من الملح ( على حسب الحاجة ).

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا المخلل من الطرق السهلة التي نقوم بها في المنزل وهي كما يلي:

نقوم بعمل شق في كل زيتونة بعد غسله جيداً بالماء. نضع هذا الزيتون في كمية من الماء المغلي بعد رفعها من على النار ونترك الزيتون فيها حتى تبرد. نخرج الزيتون من الماء ونصفيه ثم نرش عليه كمية من الملح ونقلبه من وقت لآخر لمدة ثلاث أيام. نغلي كمية من الماء مرة أخرى ونرفعها من على النار ثم نضع بها الزيتون المملح حتى نتخلص من كمية الملح. نصفيه أيضاً ثم نضع عليه الليمون المقطع والفلفل الأحمر والملح ونضعهم في برطمان. نسكب كمية الزيت المحددة عليهم ونغلق البرطمان بإحكام ونرج الزجاجة ونتركها حتى يتم نضجه تماماً.

طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر

لا تختلف كثيراً طريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر عن الأسود سوف نعرضها على حضراتكم الآن وهي كما يلي:

المكونات

كوب من الخل الأبيض.

كيلو من الليمون المعصور.

كوب من الزيت.

كيلو من الليمون المقطع.

٥ كيلو زيتون أخضر.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل حار.

كمية من الماء ( حوالي ٣ لتر ).

برطمان.

الطريقة