نظام غذائي مفيد لصحة القلب بمناسبة يوم الأب الذي يوافق يوم 20 يونيو من كل عام، حيث يعرف أن النظام الغذائي المتبع هو ما يحدد طبيعة الصحة العامة وهو الذي يلعب دورًا في وقاية الجسم من الأمراض بما فيها أمراض القلب المنتشرة لدى الرجال بعد عمر الخمسين، وجاء ذلك في موقع "مايو كلينك" الطبي.

نظام غذائي مفيد لصحة القلب بمناسبة يوم الأب:

تحديد كمية الطعام المتناول أو خطوات تطبيق نظام غذائي صحي يحمي القلب، ويمكن استخدام أطباق بأحجام صغيرة وتعبئتها بنفس كمية الطعام مما يحوي بالكمية الأكبر.

التركيز على الأطعمة قليلة السعرات الحرارية مثل الفواكه والخضراوات والإكثار منها كونها غنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة القلب.

الابتعاد عن الأطعمة الفارغة وهي الأطعمة التي لا تحوي كميات جيدة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة وهي مثل الأطعمة المصنعة والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة والوجبات الخفيفة.

من المهم احتواء الوجبات اليومية على كافة أنواع الأطعمة الصحية وأهما البروتينات والخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والنشويات و الدهون الصحية والألبان والأجبان.

التوازن بين أنواع الأطعمة من حيث الكمية وبشكل عام فيجب أن يكون مقدار البروتين يساوي كف اليد، ومقدار النشويات يعادل ثلث كوب، وكوب كامل من الخضروات ومقدار عقلة الإصبع دهون صحية.

الابتعاد عن الصلصات الجاهزة والكاتشب والمايونيز كونها مليئة بالسعرات الحرارية و السكر والدهون الضارة.

تناول الحبوب الكاملة كونها غنية بالألياف والعناصر الغذائية المهمة لصحة القلب، ومن أفضلها فارو الكاملة أو الكينوا أو الشعير أو الأرز البني والشعير والحنطة السوداء.

إعداد الوصفات والوجبات باستعمال مقادر ملعقة طعام من الزيوت الصحية ومنها زيت الكانولا وزيت جوز الهند وزيت الزيتون.

الابتعاد عن الدهون المشبعة والدهون المتحولة قدر الإمكان والتوقف عن تناول أي أطعمة تحتوي عليها.

الحد من استخدام السكر الصناعي وأي منتجات تحتوي عليه واستبداله بالسكر الطبيعي أو المحليات الصحية أو العسل.

المكسرات من الأطعمة التي يمكن تناولها كوجبات خفيفة وتؤخذ بقدر قبضة اليد.

الإكثار من تناول الأسماك وأهمها مثل سمك السلمون والماكريل والرنجة .

تناول اللحوم والدواجن بكميات معينة لا تزيد عن ثلاث حصص في الأسبوع واختيار الأنواع منزوعة الجلد والدهن.

تناول مشتقات الحليب والأجبان قليلة الدسم.

البقوليات مفيدة لصحة القلب ومنها الفاصولياء والبازلاء والعدس فول الصويا ومنتجات الصويا.

الحد من تناول الملح والحذر من الأغذية التي تحتوي عليه مثل التوابل والبهارات الجاهزة و الصلصات والشوربات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.