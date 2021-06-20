ماهي أعراض الشد العضلي في الثدي وكيف يمكن التعايش معه، دوت الخليج مجموعة من الأعراض التي تصيب النساء على اختلاف شدتها خلال أوقات الدورة الشهرية أو في أوقات أخرى تبعًا لعدد من المؤثرات والعوامل الأخرى، وبشكل عام يمكن التعايش مع الشد العضلي في الثدي إلى في حال الإصابة بمضاعفات أخرى، وعن ذلك تعرفنا أخصائية النساء والولادة من مستشفى ينبع الدكتورة ريهام البلوي وتقول:

أعراض الشد العضلي في الثدي أثناء الدورة الشهرية:

الشد العضلي غالبا ما حدث في فترة الدورة الشهرية وكذلك في فترات التبويض ويسبب عدد من الأعراض التي تتفاوت شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة و التي يمكن التعايش معها، وهي:

وجود ثقل في الثدي أو الشعور بالتورم.

الإصابة بألم في الثدي يرافقه ألم في أعلى الظهر.

عدم القدرة على تحريك اليدين بسبب الشد العضلي في الثدي.

زيادة آلام الثدي عند ممارسة الرياضة.

ألم في كامل منطقة الصدر عند النوم.

زيادة آلام الثدي عند العطاس أو السعال.

أعراض الشد العضلي العامة في الثدي:

يمكن للشد العضلي أن يحدث في غير أوقات الدورة الشهرية وأيام التبويض لأسباب عدة نتعرف عليها لاحقا، ويسبب الأعراض التالية:

تورم في منطقة الثدي.

ألم في الثدي يصل إلى منطقة الإبط.

استمرار ألم الثدي لأيام.

الشعور بوخز في الثدي.

الشعور بزيادة حساسية الجلد في منطقة الثدي.

سخونة في الثدي.

أسباب الشد العضلي في الثدي:

عوامل وأسباب عدة تؤثر على حدوث الشد العضلي في الثدي ومنها.

التغيرات الهرمونية في غير أوقات الدورة الشهرية وفترة التبويض.

وجود أورام في الثدي إما حميدة أو سرطانية.

مشاكل في هرمون الحليب.

بعض الأدوية تؤثر على غدد الحليب في الثدي.

الخضوع المسبق لعمليات جراحية في الثدي.

وأخيرا والأهم يجب مراجعة الطبيبة المختصة في حال حدوث أي من أعراض الشد العضلي غير الطبيعية أو المعتادة لأن التشخيص المبكر يساهم في الوقاية من المضعفات الخطيرة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.