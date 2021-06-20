طريقة عمل صابونة الليمون القوية والفعالة جدا لتبييض البشرة والجسم

صابونة الليمون ، هي أحد الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، والفعالة لتبييض بشرة الوجه والجسم علي حد سواء، وسنتناول فيما يلي طريقة عمل صابونة الليمون بأبسط الطرق وأبسط المكونات.
كما أن صابونة الليمون تعد بمكونات طبيعية مئة في المئة، ومتواجدة في كل بيت فهي مكونات بسيطة وسهلة ولا تحتاج حتي إلي الخروج للسوق لجلبها خصيصا بل هي من المكونات التي يغلب وجودها في معظم البيوت بشكل دائم، كما يمكن إعداد وصفات عدة من الصابون الطبيعي المفيد والصحي، والذي لا يحتوي علي أية مواد كيميائية أو أية مواد حافظة في المنزل بكل سهولة ويسر مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وكذلك صابونة الأرز لتصفية البشرة وتبيضها وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات التي تساعد على العناية ببشرة الوجه والجسم علي حد سواء، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الليمون بأبسط الطرق والمكونات.مكونات صابونة الليمون
تتطلب الصابون بعض المكونات البسيطة والتي يغلب توفرها بشكل دائم في كل بيت وهي كالتالي:
- صابونة جلسرين.
- ربع كوب من عصير ثمرة الليمون.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ثلاث نقاط من زين اللوز الحلو.
تعد بطريقة سهلة وبسيطة ولا تتضمن أي تعقيد وهي كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين بشرا ناعما ونقوم بوضعها على حمام ماء حتى تذوب تماما.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الليمون تدريجيا مع التقليب المستمر.
- ثم نضيف زيت اللوز الحلو وماء الورد ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- وبعدما تتجانس جميع المكونات نقوم بصب الصابون في قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالوا.
- ونتركها في القالب حتى تتجمد ويقسو قوامها بعد ذلك تكون جاهزه للاستخدام.
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صابونة الليمون ، هي أحد الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، والفعالة لتبييض بشرة الوجه والجسم علي حد سواء، وسنتناول فيما يلي طريقة عمل صابونة الليمون بأبسط الطرق وأبسط المكونات.
كما أن صابونة الليمون تعد بمكونات طبيعية مئة في المئة، ومتواجدة في كل بيت فهي مكونات بسيطة وسهلة ولا تحتاج حتي إلي الخروج للسوق لجلبها خصيصا بل هي من المكونات التي يغلب وجودها في معظم البيوت بشكل دائم، كما يمكن إعداد وصفات عدة من الصابون الطبيعي المفيد والصحي، والذي لا يحتوي علي أية مواد كيميائية أو أية مواد حافظة في المنزل بكل سهولة ويسر مثل صابونة الخيار التي تساعد على ترطيب الوجه، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وكذلك صابونة الأرز لتصفية البشرة وتبيضها وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات التي تساعد على العناية ببشرة الوجه والجسم علي حد سواء، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الليمون بأبسط الطرق والمكونات.مكونات صابونة الليمون
تتطلب الصابون بعض المكونات البسيطة والتي يغلب توفرها بشكل دائم في كل بيت وهي كالتالي:
- صابونة جلسرين.
- ربع كوب من عصير ثمرة الليمون.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ثلاث نقاط من زين اللوز الحلو.
تعد بطريقة سهلة وبسيطة ولا تتضمن أي تعقيد وهي كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين بشرا ناعما ونقوم بوضعها على حمام ماء حتى تذوب تماما.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الليمون تدريجيا مع التقليب المستمر.
- ثم نضيف زيت اللوز الحلو وماء الورد ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- وبعدما تتجانس جميع المكونات نقوم بصب الصابون في قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالوا.
- ونتركها في القالب حتى تتجمد ويقسو قوامها بعد ذلك تكون جاهزه للاستخدام.
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