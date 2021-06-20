لبان الذكر والنشا كولاجين طبيعي يعيد بشرتك إلى عمر العشرينات إزالة التجاعيد من أول مرة

كريم لبان الذكر والنشا اقوى كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال، كولاجين لبان الذكر والنشا اقوى كولاجين طبيعي للبشرة ممكن تعمليه لشد الوجه والتخلص من التجاعيد وجعل الوجه منتفخ ومشدود مثل نتيجة البوتكس تمامًا لكن بالاعتماد على المواد الطبيعية التي تساعد على الحفاظ على البشرة وحمايتها من آثار تقدم العمر، كما أن الكولاجين الطبيعي للبشرة الذي يتم صناعته بيدك في المنزل أفضل بكثير من المنتجات الصناعية الأخرى لكن المواد الطبيعية لا تسبب أي ضرر للبشرة بل تعمل على حماية البشرة ومعالجة جميع مشاكلها المختلفة.

كريم لبان الذكر والنشا

إن الكولاجين الطبيعي للبشرة هو أمر في غاية الأهمية لأنه ببساطة يحافظ على نضارة البشرة ويشد البشرة ويملأ التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه والتي تجعل الوجه أقل جمالاً لدى الكثير من النساء لذلك يعمل الحفاظ على عمل كريم كولاجين طبيعي في المنزل مرتين في الأسبوع.

نشا الذرة مقدار ملعقة واحدة كبيرة.

ملعقة من لبان حصا الذكر.

ماء مغلي.

نقوم بنقع لبان الذكر في كوب من الماء المغلي. ثم نترك اللبان طوال الليل في الماء حتى الصباح. نصفي اللبان المر بالمصفاة ونحتفظ بالماء. ثم نضع ملعقة النشا على ماء لبان الذكر ونقلب جيدًا على البارد. نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يتحول إلى قوام كريمي. بعد ذلك نغسل الوجه جيدًا بالماء ونجففه ثم نقوم بفرد ماسك الكولاجين على الوجه. ننتظر حتى مرور ساعة ثم نغسل بالماء الفاتر. نكرر وصفة كريم لبان الذكر والنشا مرتين في الأسبوع.

طريقة ماسك لبان الذكر للتجاعيدطريقة عمل كولاجين حصا اللبانكولاجين ماسك لبان الذكر والعسل

يعد العسل من المواد الطبيعية الممتازة للبشرة والشعر والجسم بصفة عامة حيث يرطب البشرة ويجعلها صافية ومتألقة دومًا ويدخل في العديد من وصفات الكولاجين الطبيعي للبشرة ووصفات التفتيح الخاصة بالبشرة فهو ممتاز للبشرة.

كوب من الماء.

كوب من ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من لبان الذكر.

نحضر وعاء فارغ ونضع به حصا لبان الذكر وكوب الماء. ثم نرفع المكونات على النار حتى الغليان لمدة 3 دقائق. ثم نقوم بتصفية الخليط والاحتفاظ بالماء وتركه يبرد تمامًا. بعد أن يبرد لبان الذكر تمامًا نقوم بإضافة ماء الورد عليه. نحتفظ بخليط اللبان وماء الورد في زجاجة. بعد ذلك ثنقوم بغسل الوجه بغسول لبان الذكر وماء الورد مرتين في اليوم مرة في الصباح وأخرى في المساء.

لبان الذكر للتجاعيد القديمةطريقة كولاجين لبان الذكر وماء الوردفوائد لبان الذكر للبشرة

إن فوائد لبان الذكر عظيمة وممتازة للبشرة والجسم حيث يعمل على شد التجاعيد والتخلص منها في وقت قياسي، كما يساعد على تجديد خلايا البشرة فضلاً عن أنه من المواد الطبيعية التي تعمل على تبيض الوجه والجسم بطريقة آمنة إنه كولاجين طبيعي للبشرة ويناسب كل أنواع البشرة، كما أنه له دور فعال في التخلص من الهالات السوداء تحت العين والتخلص من التجاعيد المحيطة بالفم والعين إن حقًا من المواد الطبيعية الممتازة ويطلق عليه حصا لبان وحصا الذكر واللبان المر واللبان الذكر ومتوفر لدى العطار وثمنه رخيص لكن مفعوله عظيم.

لبان الذكر للتبيض

تعاني العديد من الفتيات والنساء من البقع الداكنة الموجودة في الوجه ولبان الذكر من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بأمان والنتيجة تكون مرضية حيث يتم استخدام منقوع لبان الذكر مباشرة على الوجه يوميًا، نقوم بأخذ 2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر ونقوم بنقعها في الماء لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نصفي الخليط ونحتفظ بالماء ونقوم يوميًا في الصباح بتمرير قطنة مغموسة في ماء لبان الذكر على الوجه والرقبة وعندما يجف الماء من على الوجه نغسله بالطريقة العادية وسوف تظهر النتائج من أول استعمال.

ماسك لبان الذكر للهالات السوداء

إن منقوع لبان الذكر له فوائد عظيمة للجسم وللبشرة وللشعر وتعاني الكثير من الفتيات من وجود هالات سوداء تحت العينين وبقع داكنة حول منطقة الفم وللتخلص من تلك المشكلة نقوم بعمل ماسك لبان الذكر السحري للتخلص من أي تصبغات وهالات سوداء وبقع داكنة وسوف نحتاج إلى الآتي:

ملعقتين من منقوع حصا الذكر.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل.

نحضر وعاء نظيف ونخلط المكونات التي لدينا جيدًا. ثم نفرد الماسك على الوجه وننتظر مدة ربع ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء ثم نرطبه بالكريم المرطب. نكرر الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات من كل أسبوع.

طريقة عمل ماسك باللبان الذكركولاجين كريم النشا

المكونات

نصف ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة لبن نيدو.

نصف ملعقة قهوة.

ربع ملعقة جيلاتين نباتي.

بياض بيضة.

عصير نصف ليمونة.

تخلط المكونات معًا. تفرد الوصفة على الوجه حتى تجف تمامًا. نقوم بشد القناع من على الوجه وسوف نلاحظ أن الخلايا الميتة والقشور والبثور قد خرجت مع الماسك. نكرر ماسك كريم النشا مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة تحضير وصفة كريم النشاكولاجين النشا و الشاي الأخضر

يعد النشا بديل فعال عن الكولاجين الطبيعي الذي تنتجه البشرة وهو ممتاز في جعل البشرة تبدو أصغر من العمر الذي عليه بالفعل فضلا عن أن الكولاجين يساعد في تنقية البشرة من الشوائب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

مغلي شاي أخضر.

نضع النشاء في وعاء نظيف. ثم نسكب عليه مغلي الشاي الأخضر بطريقة تدريجية حتى نصل لقوام يسهل فرده على الوجه. بعد ذلك نفرد القناع على الوجه ونترك يجف تمامًا. ثم نغسله بالماء البارد. أيضا للوصول لأفضل النتائج يجب أن تتم هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

مكونات كولاجين النشاطريقة عمل كولاجين النشا

كولاجين لبان الذكر والنشا من أقوى المواد الطبيعية والفعالة في إزالة التصبغات من الوجه وإزالة التجاعيد وشد البشرة بطريقة آمنة دون حدوث أي ضرر على البشرة، كما أن لبان الذكر يقوم بعمل تفتيح لجميع الأماكن والبقع الداكنة التي تظهر في البشرة، كما أن استخدام لبان الذكر بشكل يومي على البشرة من خلال استخدام منقوعة يساهم في ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف والكثير من المشاكل ويترك البشرة ناعمة وصافية وخالية من العيوب بشكل ملحوظ، ويساعد أيضًا في الحفاظ على البشرة من الإصابة بالحبوب خاصة حب الشباب ويزيل آثار تلك الحبوب ويحسن من مظهر البشرة.