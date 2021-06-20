خلطة سحرية بديل البوتكس لشد الوجه وتفتيح لون البشرة وتجميلها

خلطة سحرية بديل البوتكس، تحلم كثيرات من السيدات والفتيات ببشرة مشرقة، ولكن مع اختلاف درجات الحرارة وتغير الفصول الأربعة تختلف البشرة وتتسبب تلك الظواهر في جفاف البشرة والجسم وتكون النتيجة غير مرغوب بها، فيكثر البحث عن الخلطات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وحماية البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد. فقد عمدنا من خلال ذلك المقال لكتابة تلك الخلطة التي تساعدك على ترطيب وحماية البشرة.

خلطة سحرية بديل البوتكس

إذا كنتِ تبحثين عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تقضي على مشاكل جفاف البشرة فهذه وصفة لتفتيح البشره سوف تخلصك من كل هذا وما عليكِ غير اتباع الخلطة كما هي.

قناع العسل لترطيب البشرة

يعتبر قناع العسل والخميرة من أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وحماية البشرة وكذلك تعمل على شد التجاعيد والتخلص منها في وقت سريع وتتكون تلك الخلطة من التالي:

1 ملعقه صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التحضير

يتم خلط الخميرة والعسل والزبادي في إناء زجاجي حتى يتم الحصول على خليط لين. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، ثم وضع القناع على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة بعد انقضاء المدة يتم غسل الوجه بالماء وتجفيفه بفوطة قطنية نظيفة وناعمة الملمس للحفاظ على رطوبة الوجه، يتم استخدام الخلطة يومياً فهي طبيعية وغير مضرة.

ماسك البرتقال للقضاء على التجاعيد

تحلم كل سيدة ببشرة ناعمة وحيوية ولكن مع تقدم العمر قد تظهر بعض التجاعيد التي تتسبب لكِ بالحرج، ولكن مع استخدام تلك الخلطة سوف تحصلين على بشرة ناعمة مشرقة في وقت قصير وتتكون الخلطة من:

كوب زبادي

عصير ⅛ كوب برتقالة حامض

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

طريقة التحضير