طريقة عمل المكرونة النجرسكو في المنزل مثل المطاعم بطريقة سهلة وغير مكلفة

النجرسكو من الأطباق المفضلة للجميع، والنجرسكو من الأكلات الأيطالية اللذيذة التي يحبها الكبار، والصغار، ولذلك كان ألاهتمام بمعرفة طريقة تحضير النجرسكو من أكثر الاهتمامات التي تبحث عنها السيدات؛ كي يتمكنوا من معرفة تحضيرها والحصول علي طعم شهي ولذيذ مثل المطاعم وأيضاً بطريقة غير مكلفة مثل المتوفرة في المطاعم، من منا لا يحب الطعام الأيطالي الذي يعطي لنا لذة عظيمة مثل الباستا اللذيذة علي إختلاف أنواعها ومكوناتها وأيضاً البيتزا بإختلاف أنواعها ومكوناتها لدى الجميع، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طريقة سهلة لتحضير النجرسكو في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة. طريقة تحضير المكرونة بالنجرسكو طريقة تحضير المكرونة بالنجرسكو المكونات: 500 جرام مكرونة شرايط أو أسباجتي.

كوب خليط جبن موزريلا، ورومي، وشيدر، أو موزريلا فقط، أو أي أنواع حسب الرغبة.

فراخ مقطعة مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

معلقة زبدة.

ربع ملعقة ملح.

رشه فلفل أسود.

رشه زعتر. مقادير البشاميل مقادير البشاميل المكونات: 3/4 كيلو من الحليب السائل.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق فاخر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

فلفل اسود.

ملح. أولاً طريقة تحضير البشاميل أولاً طريقة تحضير البشاميل نقوم بإضافة الزبدة في وعاء علي النار حتي الذوبان، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب المستمر حتي يشرب الدقيق الزبدة، ثم يترك علي النار مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين ثم يضاف الحليب مع الاستمرار في التقليب ويفضل أن يكون التقليب سريعاً حتى لا يتكتل الخليط ويمكن إضافة الحليب ليصبح قوامه خفيف علي حسب الكمية، ويرفع من علي النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب جيداً حتي تمتزج المكونات. طريقة تحضير النجرسكو في وعاء قومي بإضافة ملعقة من الزبدة ثم قومي بوضع قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونه ثم قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر واستمري في التقليب حتي ينضُج الدجاج ويمكنك أضافه الفطر المقطع مكعبات مع الدجاج في الزبدة علي حسب الرغبة. نقوم بسلق المكرونة نصف سلق في إناء عميق، يمكنك إضافة القليل من الملح أثناء سلق المكرونة، ثم نقوم بتصفية المكرونة من ماء السلق، بعدها قومي بوضع المكرونة في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة البشاميل الذي قمنا بتحضيره سابقاً وقطع الفراخ علي المكرونة مع التقليب حتى تمتزج المكونات. قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجه مئوية. قومي بوضع المكونات في صينية ثم انثري خليط الجبن علي الوجه، ادخلي الصينية إلي الفرن وهو سخن واتركي الصنية حتي يذوب الجبن ويصبح الوجه ذهبي. اخرجي الصينية من الفرن وتقدم ساخنة، وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير النجرسكو الوسوم

النجرسكو من الأطباق المفضلة للجميع، والنجرسكو من الأكلات الأيطالية اللذيذة التي يحبها الكبار، والصغار، ولذلك كان ألاهتمام بمعرفة طريقة تحضير النجرسكو من أكثر الاهتمامات التي تبحث عنها السيدات؛ كي يتمكنوا من معرفة تحضيرها والحصول علي طعم شهي ولذيذ مثل المطاعم وأيضاً بطريقة غير مكلفة مثل المتوفرة في المطاعم، من منا لا يحب الطعام الأيطالي الذي يعطي لنا لذة عظيمة مثل الباستا اللذيذة علي إختلاف أنواعها ومكوناتها وأيضاً البيتزا بإختلاف أنواعها ومكوناتها لدى الجميع، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طريقة سهلة لتحضير النجرسكو في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة. طريقة تحضير المكرونة بالنجرسكو طريقة تحضير المكرونة بالنجرسكو المكونات: 500 جرام مكرونة شرايط أو أسباجتي.

كوب خليط جبن موزريلا، ورومي، وشيدر، أو موزريلا فقط، أو أي أنواع حسب الرغبة.

فراخ مقطعة مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

معلقة زبدة.

ربع ملعقة ملح.

رشه فلفل أسود.

رشه زعتر. مقادير البشاميل مقادير البشاميل المكونات: 3/4 كيلو من الحليب السائل.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق فاخر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

فلفل اسود.

ملح. أولاً طريقة تحضير البشاميل أولاً طريقة تحضير البشاميل نقوم بإضافة الزبدة في وعاء علي النار حتي الذوبان، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب المستمر حتي يشرب الدقيق الزبدة، ثم يترك علي النار مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين ثم يضاف الحليب مع الاستمرار في التقليب ويفضل أن يكون التقليب سريعاً حتى لا يتكتل الخليط ويمكن إضافة الحليب ليصبح قوامه خفيف علي حسب الكمية، ويرفع من علي النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب جيداً حتي تمتزج المكونات. طريقة تحضير النجرسكو في وعاء قومي بإضافة ملعقة من الزبدة ثم قومي بوضع قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونه ثم قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر واستمري في التقليب حتي ينضُج الدجاج ويمكنك أضافه الفطر المقطع مكعبات مع الدجاج في الزبدة علي حسب الرغبة. نقوم بسلق المكرونة نصف سلق في إناء عميق، يمكنك إضافة القليل من الملح أثناء سلق المكرونة، ثم نقوم بتصفية المكرونة من ماء السلق، بعدها قومي بوضع المكرونة في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة البشاميل الذي قمنا بتحضيره سابقاً وقطع الفراخ علي المكرونة مع التقليب حتى تمتزج المكونات. قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجه مئوية. قومي بوضع المكونات في صينية ثم انثري خليط الجبن علي الوجه، ادخلي الصينية إلي الفرن وهو سخن واتركي الصنية حتي يذوب الجبن ويصبح الوجه ذهبي. اخرجي الصينية من الفرن وتقدم ساخنة، وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير النجرسكو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المكرونة النجرسكو في المنزل مثل المطاعم بطريقة سهلة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.