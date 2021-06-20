طريقه عمل سمك جزل فليه المحلات المقرمش، اليكي سيدتي طريقه عمل السمك الفيلية المقرمش كالجاهز تماما مع طريقه عمل أرز السمك بطريقه سهله وناجحه، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي الطريقة والمقادير تابعونا عبر المقال التالي .

طريقه عمل سمك جزل فليه المحلات المقرمش :

حضري سيدتي السمك الفيلية لعائلتك فهو وجبه خفيفه وسهله التحضير، كما أن السمك غني بالفيتامينات والبروتينات والفسفور الهام لصحه الجسم والعقل .

1 كيلو جرام من السمك الفيلية .

1 ملعقه كبيره من الثوم المفروم .

1 ملعقه من ألشطه حسب الرغبة.

1 ملعقه كبيره من عصير الليمون .

1/2 ملعقه من الكمون .

1/2 ملعقه من الهيل الناعم .

1/2 ملعقه من الكركم .

1 ملعقه من الكسبره .

2 كوب من الدقيق .

2 ملعقه كبيره من نشا الذرة .

ملح .

1/4 كوب من الخل .

في وعاء عميق ضعي الثوم المفروم والملح والليمون و الخل والكمون والشطه والكركم والهيل المطحون .

بعد ذلك أضيفي قطع السمك إلى الخليط السابق تحضيره .

في وعاء اخر ضعي الدقيق ونشا الذرة والقليل من الملح والهيل المطحون وا لكسبره الجافة .

احضري إناء عميق به 2 كوب من الماء .

ضعي قطع السمك الفيلية في خليط الدقيق ثم ضعي قطع السمك في خليط الماء ثم بعد ذلك ضعيها في خليط الدقيق مره ثانيه .

في زيت ساخن وغزير اقلي قطع السمك الفيلية واتركيها حتي تأخذ لون ذهبي من الجانبين .

يمكنك تقديمه مع أرز ألصياديه والسلطة الخضراء وسلطه ألطحينه والخبز والجر جير .

لعمل أرز السمك قومي بإحضار بصله مفرومه وضعيها في وعاء علي النار به القليل من الزيت ثم قومي بتحميرها حتي تأخذ لون بني ثم ضعي عليها كوب من الأرز ونصف ملعقه صغيره من الملح والكمون وكوب وربع من الماء ثم اتركي الأرز حتي يشرب الماء ثم اتركيه ينضج علي نار هادئه .

مقادير عمل سمك جزل فليه المحلات المقرمش :طريقه عمل سمك جزل فليه المحلات المقرمش :