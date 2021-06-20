طريقه عمل الدونتس الخفيف الإسفنجي كالمحترفين، اليكي سيدتي طريقه عمل الدونتس الهشه اللذيذة بأبسط المقادير، فيعتبر ألدونات من اشهر أنواع الحلويات الأمريكية التي يحبها الصغار والكبار وبخاصه المزينة بصوص الشكولاته، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه عمل الدونتس . المقادير- طريقه عمل الدونتس : 5 كوب دقيق.

1/2 كوب زبده بدرجه حراره الغرفة .

2 حبه بيض بدرجه حراره الغرفة .

1 كور و ربع من الحليب الدافئ .

1 ملعقه كبيره من الجميزة .

2 ملعقه كبيره من السكر .

1 ملعقه صغيره من البيكنج بودر .

1 ملعقه صغيره من الفانيليا .

ذره ملح .

صوص شكولاته ذائبه و سكر بورده للتزين . طريقه التحضير – طريقه عمل الدونتس : في وعاء عميق ضعي الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والبيض والزبدة والحليب والفانيليا ذره الملح .

اخلطي المكونات جميعا لمده 10 دقائق حتي تحصلين علي عجينه لينه .

قومي بتغطيه الوعاء واتركيه لمده ساعه حتي تتخمر العجينة .

قومي بفرد العجين علي طاوله مرشوشه بالدقيق ثم قطعيها بقطاعه الدونتس واتركيها تخمر ثانيه لمده نصف ساعه .

اقلي قطع الدونتس في زيت متوسط الحرارة وليس ساخن و غزير حتي تحصلين علي دونتس ذهبيه اللون .

صفي قطع الدونتس من الزيت علي مناديل المطبخ وتتركيه حتي تبرد .

زيني قطع الدونتس بصوص الشكولاته أو السكر البودر أو الايسينج . نصائح لنجاح الدونتس : لابد من عجن العجينة لمده من 10 إلي 15 دقيقه حتي تحصلين علي عجينه ناجحه .

عدم المبالغة في كميه الدقيق المرشوش علي ألطاولة لفرد العجين .

التأكد من جوده ألخميرة والبيكنج بودر .

لابد أن تخمر قطع الدونتس بعد التقطيع حتي يتضاعف حجمها أثناء التسوية .

لابد أيضا ان تكون درجه حراره الزيت متوسطه و ليس زيت ساخن .

ارتفاع الدونتس في الزيت وظهور خط ابيض في منتصف قطعه الدونتس يدل عل نجاح الدونتس معك . المقادير- طريقه عمل الدونتس :طريقه التحضير – طريقه عمل الدونتس :نصائح لنجاح الدونتس : الوسوم

طريقه عمل الدونتس الخفيف الإسفنجي كالمحترفين، اليكي سيدتي طريقه عمل الدونتس الهشه اللذيذة بأبسط المقادير، فيعتبر ألدونات من اشهر أنواع الحلويات الأمريكية التي يحبها الصغار والكبار وبخاصه المزينة بصوص الشكولاته، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي طريقه عمل الدونتس . المقادير- طريقه عمل الدونتس : 5 كوب دقيق.

1/2 كوب زبده بدرجه حراره الغرفة .

2 حبه بيض بدرجه حراره الغرفة .

1 كور و ربع من الحليب الدافئ .

1 ملعقه كبيره من الجميزة .

2 ملعقه كبيره من السكر .

1 ملعقه صغيره من البيكنج بودر .

1 ملعقه صغيره من الفانيليا .

ذره ملح .

صوص شكولاته ذائبه و سكر بورده للتزين . طريقه التحضير – طريقه عمل الدونتس : في وعاء عميق ضعي الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والبيض والزبدة والحليب والفانيليا ذره الملح .

اخلطي المكونات جميعا لمده 10 دقائق حتي تحصلين علي عجينه لينه .

قومي بتغطيه الوعاء واتركيه لمده ساعه حتي تتخمر العجينة .

قومي بفرد العجين علي طاوله مرشوشه بالدقيق ثم قطعيها بقطاعه الدونتس واتركيها تخمر ثانيه لمده نصف ساعه .

اقلي قطع الدونتس في زيت متوسط الحرارة وليس ساخن و غزير حتي تحصلين علي دونتس ذهبيه اللون .

صفي قطع الدونتس من الزيت علي مناديل المطبخ وتتركيه حتي تبرد .

زيني قطع الدونتس بصوص الشكولاته أو السكر البودر أو الايسينج . نصائح لنجاح الدونتس : لابد من عجن العجينة لمده من 10 إلي 15 دقيقه حتي تحصلين علي عجينه ناجحه .

عدم المبالغة في كميه الدقيق المرشوش علي ألطاولة لفرد العجين .

التأكد من جوده ألخميرة والبيكنج بودر .

لابد أن تخمر قطع الدونتس بعد التقطيع حتي يتضاعف حجمها أثناء التسوية .

لابد أيضا ان تكون درجه حراره الزيت متوسطه و ليس زيت ساخن .

ارتفاع الدونتس في الزيت وظهور خط ابيض في منتصف قطعه الدونتس يدل عل نجاح الدونتس معك . المقادير- طريقه عمل الدونتس :طريقه التحضير – طريقه عمل الدونتس :نصائح لنجاح الدونتس :

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